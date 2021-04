José "Pepe" Mujica: "La Argentina duele" y "tiene una enfermedad de odio muy grave"

El expresidente de Uruguay habló además sobre el conflicto por las clases presenciales. La discusión es "infantil", calificó. Qué dijo de las restricciones

"Creo que la Argentina tiene una enfermedad muy grave: el odio, que está introducido en la percepción político y social", dijo José "Pepe" Mujica, el ex presidente uruguayo en su columna de opinión de los jueves en Radio 10.

"El odio corta de entrada toda posibilidad de intercambio de diálogo", añadió en relación al accionar de la oposición.

Y consideró que: "Hay que tener tolerancia intelectual que determina conductas donde se pueda acordar, discrepar, en un tono de altura donde se evita la ofensa gratuita". "La Argentina duele, cuando uno la ve de lejos duele", señaló.

La clases

En medio del conflicto por la presencialidad en las aulas, el expresidente de Uruguay aseguró que la discusión es "infantil" y abogó por la virtualidad frenar la segunda ola de coronavirus.

En relación a las clases presenciales dijo: "Yo creo que es una discusión infantil. Naturalmente la educación presencial en la primera etapa de la vida es muy importante, pero no creo que se vaya a descuajar la educación porque esté 15 días o un mes que cierren las escuelas", dijo el ex mandatario.

Para Mujica, la presencialidad puede retomar en cuanto las condiciones mejoren y se pueden modificar los periodos vacacionales para recuperar lo que se perdió. "Lo que se pierde hoy se puede recuperar mañana si hay un poco de actitud abierta con respecto a la organización del trabajo", señalo.

En ese sentido, el ex mandatario explicó que en la secundaria o en la universidad la educación virtual es algo más tangible que se usa en todo el mundo. "En el futuro no va haber que transferir conocimiento, el conocimiento está en la máquina. Lo que va haber es la capacidad de saber elegir, discernir, pensar. Para bien o para mal, no vamos a escapar del devenir de la civilización digital que ya está impuesta", dijo.

Sobre la producción de la vacuna Sputnik V en la Argentina, Mujica aseguró que "es un aliciente", y señaló que: "Es lamentable que América Latina no haya podido encarar la producción de vacunas antes".

Presencialidad administada

El presidente de la Nación Alberto Fernández se reunió con el ministro de Educación nacional Nicolás Trotta para analizar cómo seguirán las clases a partir del 30 de abril, cuando termina el periodo de tiempo definido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en el Área Metropolitana en medio de la segunda ola de coronavirus.

Tras este encuentro, el funcionario analiza la "presencialidad administrada" o reducida en las clases de los colegios luego de estas dos semanas en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

Esta presencialidad administrada permitiría reducir la circulación en aquellas zonas que presenten mayor riesgo epidemiológico debido al crecimiento exponencial de casos. Por ejemplo: en lugar de cinco días, que los alumnos vayan tres.

La presencialidad administrada permitiría reducir la circulación en aquellas zonas que presenten mayor riesgo epidemiológico

Evitar una nueva suspensión

El objetivo de Trotta es evitar una nueva suspensión total de la asistencia a las aulas, lo que le habría evitado al gobierno nacional una crisis con la Ciudad, situación que quedó ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia.

De hecho, a través de un comunicado de prensa, el Gobierno nacional anunció que el jefe de Estado y el ministro de la cartera de educación evaluaron "la situación de la presencialidad cuidada en todo el territorio argentino" para evitar contagios masivos y cargar aún más las terapias intensivas.

En el plan que le presentó el ministro al Presidente se antepone la circulación de la comunidad educativa para asistir a clases presenciales por sobre otras restricciones para mitigar los contagios, algo que no ocurrió en el último decreto de necesidad y urgencia que firmó el mandatario. Además, se "solicita a las familias que las niñas, niños y adolescentes no mantengan actividades de socialización por fuera del ámbito escolar".

También, "si fuese necesario suspender las clases presenciales por un período determinado", las escuelas se mantendrán abiertas con guardias.

El objetivo de Trotta es evitar una nueva suspensión total de la asistencia a las aulas

Nueva etapa

Además, fuentes indicaron: "Evaluaron la presencialidad satisfactoriamente en todo el país. Se evalúa administrar la presencialidad en el AMBA por la escalada de casos una vez que termine el DNU. Es decir, sacar la discusión de presencialidad sí, presencialidad no, para buscar alternativas intermedias que puedan favorecer la baja en la circulación".

Por su parte, fuentes del ministro de educación detallaron que se juntaron para evaluar los pasos a seguir en el Área Metropolitana de Buenos Aires una vez que venza el decreto presidencial, a partir del próximo 30 de abril.

Vale señalar que tras una semana sin apariciones públicas, Nicolás Trotta volvió a mostrarse en una reunión con Alberto Fernández, luego de que el presidente haya contradicho su palabra que había garantizado la continuidad de las clases en las aulas. Pero, por lo visto, no hay posibilidades de que renuncie al cargo.

Se trató del segundo encuentro en tres días entre el jefe del Estado y el funcionario, que quedó golpeado después de que el Presidente decidió avanzar con la suspensión de las clases sin consultarlo.