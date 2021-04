¿Querés ser millonario? 10 consejos de un magnate para lograrlo antes de los 30

Ser millonario antes de los 30 es más posible de lo que la gente piensa. Averiguá cuáles son los 10 pasos recomendados para conseguir el éxito económico

Cada persona tiene una meta distinta en la vida. Hay quienes priorizan la felicidad, otros el éxito laboral y otros que sueñan con formar una gran familia. El dinero suele ser otra fuente de deseo para la gente, y ser millonario también clasifica como una de las metas más populares entre las personas.

Pocos se imaginan lograr cobrar grandes parvas de dinero, y menos aún aspiran a hacerlo antes de sus 30 años. Para cumplir con ese deseo, el exitoso emprendedor Grant Cardone expuso 10 tips que pueden ayudarte a hacerlo realidad.

10 consejos para ser millonario antes de los 30

1. Seguí el dinero

El coach de negocios explica que el ambiente económico en la actualidad no ofrece tener estatus de millonario. Además, indica que la primera jugada debe basarse en hacer crecer los ingresos en incrementos y repetidas veces. Cuenta que en un principio contaba con 3.000 dólares y tardó nueve años en hacerlos crecer hasta 20.000 dólares por mes. Es por eso que recomienda seguir el dinero, para así llevar un registro controlado de tus ingresos y ver oportunidades.

2. No presumas, presentate a trabajar

Los artículos de lujo como relojes o autos no formaron parte de la vida del gurú económico hasta que sus negocios e inversiones empezaron a producir múltiples flujos seguros de ingresos. Recuerda que manejaba un Toyota Camry cuando finalmente se convirtió en millonario. Eso lo lleva a reflexionar y destacar que se debe ser reconocido por la propia ética laboral, no por las cosas que se compran.

3. Ahorrá para invertir, no ahorres por ahorrar

Muchas personas ganan dinero para almacenarlo y tenerlo en caso de tener una emergencia o necesitar comprar algo indispensable fuera de planes. Para Cardone, el único motivo que puede incitar a alguien de guardar dinero es para después invertirlo.

El hombre de negocios recomienda ponerlo en una cuenta segura y jamás tocarla, ni aunque surja una emergencia. De esta manera será más fácil realizar el primer paso sobre seguir el dinero. A raíz de esto, cuenta que actualmente, dos veces al año o más suele encontrarse en bancarrota porque invierte sus excedentes en las empresas a las que no puede entrar.

Grant Cardone recomienda primero que nada inmovilizar el dinero para llevar su control ordenado

4. Evitá las deudas que no te pagan

Cardone hace memoria y recuerda haber pedido prestado dinero para un auto sólo porque sabía que podía aumentar sus ingresos. A su vez, hace una diferencia por clase social; dice que las personas con mucho dinero usan las deudas para aprovechar las inversiones y hacer crecer sus flujos de efectivo, mientras que las que tienen menos plata las usan para comprar cosas que hacen más ricos a los ricos.

5. Tratá al dinero como un amante celoso

La libertad económica es una de las luces al final del túnel que todos esperan ver muy pronto. Según el experto en ventas, sólo consiguen este objetivo aquellos que ponen esta meta como prioridad, es decir, soslayar esta meta sólo hará que la persona se aleje de ella

6. El dinero no duerme

El dinero no tiene horario, descanso ni pausas, por lo que vos tampoco deberías tenerlo. Según Grant Cardone, el dinero ama a la gente que tiene ética laboral.

Para demostrar dicha ética y ambición, se retrotrae a cuando a los 26 años se quedaba trabajando horas extra cuando atendía en una tienda minorista, porque en aquel momento pensaba que siempre hay que trabajar más que los demás y aprovechar cada momento posible para ejecutar una venta.

El emprendedor recomienda ahorrar para invertir y no por ahorrar en sí. Aprovechá tu dinero para hacer más dinero

7. Ser pobre no tiene sentido

Para el gurú financiero, su pasado de pobreza y aún cuando tuvo lo suficiente para vivir nunca lo satisficieron. Por eso, propone erradicar todo pensamiento que acepte la pobreza, y cita a uno de los hombres más ricos del mundo, Bill Gates, quien dijo: "Si nacés pobre, no es tu error. Pero si morís pobre, es tu culpa."

8. Encontrá a un mentor millonario

Limitarse a rodearse de gente de la misma clase que uno es una gran traba para volverse millonario. Si sos como la mayoría de las personas que sale de clase baja o media, recomienda estudiar el comportamiento de los millonarios de cerca para reconocer sus aciertos y errores.

9. Hacé que tu dinero levante las cosas pesadas

La inversión es el A, B, C para convertirse en millonario. Desde su percepción, las personas deberían hacer más dinero de sus inversiones que de su trabajo. Un ejemplo palpable es el de una empresa en la que invirtió 50 mil dólares, y le terminó significando ganancias de esa misma cantidad pero mensuales durante los últimos diez años.

Así es como reflexiona que invertir es la única razón para hacer los otros pasos. El dinero que tenpes tiene que trabajar por vos y levantar las cosas pesadas.

10. Apuntá a tener 10 millones, no 1 millón

Si de errores financieros se trata, Grant señala no pensar en grande como el peor de todos. Para él, no hay escasez de dinero en este planeta, sino sólo una escasez de gente que no piensa en grande.