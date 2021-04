Rating: Estos fueron los programas más afectados por el partido de River

La última gala de revencha de la semana en MasterChef Celebrity 2 lideró con la consagración de Daniel Aráoz y Juanse, últimos ganadores de la serie

La TV abierta porteña volvió a perder audiencia por la transmisión del fútbol en la TV paga. Mientras el miércoles el debut de Boca Juniors en la Copa Libertadores de América restó espectadores, el jueves sucedió lo propio con el primer partido de River Plate, el último campeón argentino del máximo certamen continental.

Sin embargo, el impacto fue dispar, porque hubo ciclos que lograron retener su audiencia, mientras que otros la mermaron. El primer mano a mano del horario estelar fue para Doctor Milagro, que comenzó con un piso de 12,9 y llegó a una marca máxima de 18,8. Bienvenidos a bordo fue afectado por el partido de River y obtuvo una marca máxima de 9,9 puntos.

La última gala de revencha de la semana en MasterChef Celebrity 2 lideró con un pico máximo de 21,5 con la consagración de Daniel Aráoz y Juanse. Luego las dos novelas tuvieron resultados dispares: Empoderada arrancó con un piso de 6,1 puntos pero cayó a 3,8 e Icerde» arrancó con un piso de 15 puntos pero no logró mantenerlo.

El hermano de Susana Giménez expuso el rating bajo de Jorge Rial

Este jueves TV Nosta, con Jorge Rial, se enfocó en las polémicas en torno a los íultimos días de vida y la muerte de Diego Maradona, y a las polémicas declaraciones de Susana Giménez sobre la coyuntura nacional, además de otros temas del espectáculos.

El ciclo de Rial apenas llegó a 2.3, mientras que Bendita, con el resumen de lo mejor de la TV del día se mantuvo tercero en la franja con 5,9, números menores a los habituales por el partido de River.

El enfrentamiento entre Patricio Giménez, hermano de Susana, y Rial es histórico pero en las últimas horas a raíz del audio falso que compartió Susana en Twitter sobre el presidente Alberto Fernández, la pelea se reavivó.

El conductor televisivo no se privó el jueves de despacharse contra la diva y su hermano: "Ella está aburrida. Entonces está todo el día con el teléfono. No es muy experta, siempre se manda una cagada. Estás en pandemia, no podés salir y tenés a Patricio Giménez al lado hace un año. Yo en esta la banco, hasta acá la banco". "Teóricamente había un audio del Presidente, ella lo retuitea pensando que era verdad y ¿quién la salió a defender? El hermano".

Patricio utilizó sus historias de Instagram para responder a Rial con una frase contundente, al señalar el bajo rating que tenía el ciclo en ese momento: "TV Bosta tu último fracaso".

El duro mensaje de Patricio Giménez contra Jorge Rial.

MasterChef Celebrity: La eliminación final de CAE y Hernán "El Loco" Montenegro

Llegó la última noche del repechaje en MasterChef Celebrity, momento en el que los cuatro últimos candidatos se jugaron a todo o nada su regreso como participantes. El destino quiso que fueran cuatro hombres los que pelearan un lugar en la gala del domingo: Hernán "El Loco" Montenegro, Daniel Aráoz, Juanse y CAE; para el jurado: "Los cuatro fantásticos".

Como un metafórico aliado para lograr la fuerza necesaria para esta suerte de semifinal, el ingrediente común a los cuatro platos fue la espinaca. Desde el balcón, esperando ver quién sería el contrincante a vencer el fin de semana, miraban atentamente Flavia Palmiero, Sol Pérez, Fernando Carlos y Mariano Dalla Libera.

Los cuatro salvados tuvieron diez minutos para convertirse en ayudantes. La idea sorprendió a Fernando Carlos, que con mucho criterio reflexionó: "Por una vez que estoy arriba me hacen bajar a cocinar".

A CAE no le alcanzó ni el entusiasmo, ni esa costumbre de cantar cuando no corresponde, ni la ayuda de Sol Pérez: su pollo con salsa de espinacas no convenció al jurado, y por segunda vez quedó en el camino.

Lo del Loco Montenegro fue más complicado, porque el jurado desconfió de su descripción del plato, mientras él juraba que tenía queso, los chefs lo buscaban sin suerte. Que no creyeran en su palabra no le gustó nada al deportista, tampoco que Donato de Santis le diera una clase sobre recipientes para el horno. "No tengo por qué mentir", aclaró Montenegro cortante, sabiendo que tenía los minutos contados.

Mientras Aráoz y Juanse chocaban felices los puños porque habían logrado pasar, el binomio perdedor se fue sin siquiera una despedida, dejando una estela agridulce que no se merecían.