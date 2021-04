"Argenzuela": tras sus críticas al gobierno, Flor Peña le contestó a Susana Giménez

"La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono, de mendigar", dijo la conductora

Susana Giménez volvió al centro de la polémica tras brindar una entrevista en Pan y Circo, el programa de Jony Viale, por Radio Rivadavia, AM 630.

Allí, la conductora dio su opinión sobre la situación del país: "Mucho. Veo noticieros. Me parece irreal haber vivido una época fabulosa de la Argentina. Yo cada vez que matan aun tipo para robar el auto es como si me mataran a mí. La inseguridad es tan terrible como el virus. Hay un estado de indefensión. Que no puedan entrar el auto a la noche porque se para y entran cuatro tipos...", lamentó sobre la inseguridad.

Florencia Peña criticó a Susana Giménez.

En ese contexto, le consultaron si tiene ganas de volver a nuestro país, y Susana fue categórica. "No me dan ganas de volver a Argentina. Mi casa no tiene el aire como acá. Extraño algunas cosas y a mis amigos", apuntó. Sin embargo, aclaró que su estadía allá tampoco será definitiva. "Pienso que si esto tiene algún arreglo, volvería. Pero no quiero Argenzuela. No voy a volver en Argenzuela. Trabajé mucho en Venezuela y se me caen las lágrimas... La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono, de mendigar. No es así. Se perdió la cultura del trabajo", señaló.

Tras las repercusiones de sus dichos, la primera en responderle fue Florencia Peña, quien se mostró muy crítica con la diva. "Susana es espectacular, yo la amo porque creo que es la única mujer que puede decir las cosas que dice y salir inocua. Ella piensa así, siempre pensó así. Tiene un pensamiento más de derecha y una la acepta así. La verdad que Susana tiene eso, te puede decir lo que piensa y no pasa mucho", dijo en diálogo con Paparazzi. Y agregó: "He compartido cumpleaños y cenas enteras, y sé lo que piensa ¡Y las cosas que ha dicho que no puedo ni repetir!".

Susana Giménez, crítica con el Gobierno.

Luego, fue consultada por sus diferencias políticas: "Yo la escucho y le dejo pasar todo porque es una amiga y porque además entiendo que lo que ella dice, no es que no lo piense, sino que ella es así, ella no piensa, dice. La repercusión tampoco le importa y la gente la quiere como es, creo que hay algo ahí también".

En los últimos meses, son varias las personalidades del "ambiente" que salen en los medios a dar su opinión sobre el gobierno, situación que también ha generado una grieta entre quienes están de un lado y del otro. Incluso por el tema de la vacuna también se ha hecho campaña y en algunos casos muchos defienden la política oficial mientras que otros optan por irse a vacunar al exterior.

Donde también se notan las diferencias es en cuanto a la vuelta o no al colegio, escuchando diferentes voces sobre lo que es conveniente o no, en relación a la disputa entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires.