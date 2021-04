Cuidado con tu información en Facebook: millones de datos quedan expuestos cada día

Una herramienta que puede relacionar las cuentas de Facebook con los correos electrónicos vinculados a ellas, incluso aunque no se hayan compartido de forma pública, ha generado preocupación por su capacidad para procesar hasta 5 millones de direcciones al día.

Un investigador de ciberseguridad encontró una falla en la red social que dejó expuestos a millones de emails. Se trata de información muy valiosa para los ciberdelincuentes, quienes recopilan esta información y la venden en forma de base de datos en el mercado negro.

Bajo el nombre de "Facebook Email Search v1.0", esta herramienta explota una vulnerabilidad de la red social y crea una base de datos inmensa con los mails de los usuarios.

Ningún usuario se encuentra a salvo de caer en esta base de datos, ya que incluso es capaz de recolectar los correos electrónicos de las personas que lo tienen oculto.

Facebook ya se encuentra al tanto de esta vulnerabilidad. Sin embargo, según publicó Ars Technica, no considera que sea tan peligrosa como para distribuir un parche por el momento, aunque si está investigando lo que sucede.

Desde hace tiempo, Facebook está en la mira de muchos usuarios en todo el mundo. La reciente filtración de datos hizo que muchas personas se replantearan el uso de esta red social.

Hace unas semanas, a raíz de haber sido víctima de la filtración masiva de datos en Facebook, un usuario decidió mirar y mostrar la carpeta que todos pueden descargar de Facebook que contiene toda la información que la empresa tiene de cada uno. Es el resultado de esa descarga y de lo que hay en esa carpeta lo que llevó a Zamaan Qareshi a tomar una decisión.

So I decided to download my Facebook data after learning I was a part of the 533m breach. Clicked on a folder called "your_off_facebook_activity" and was unsurprised to learn that Facebook is following me all over the internet. pic.twitter.com/MSkceFAqYg — Zamaan Qureshi (@zamaan_qureshi) April 11, 2021