Rating: la caída de Jorge Rial batió este récord

TV Nostra y Bendita pelean por obtener el tercer puesto en un horario donde predominan los noticieros. El ciclo de América no levanta cabeza

TV Nostra, con Jorge Rial en América, debutó este mes y semana a semana su caída es firme ante Bendita, con Beto Casella en El Nueve, que salvo el primer día de competencia ganó el resto de los días.

Ambos ciclos pelean por obtener el tercer puesto en un horario donde predominan los noticieros. Este martes lideró Casella con picos de 6,5 mientras que el ciclo de Rial tuvo una marca máxima de 1,9, batiendo así su propio récord negativo, dado que siempre había registrado cotas máximas superiores a los 2 puntos.

Casella volvió a Bendita luego de la operación que tuvo y se despachó contra Juana Viale. Antes del informe del fin de semana en el programa de la nieta de Mirtha, el conductor dijo: "Yo a Mirtha cuando vuelva la veo, a Juanita no".

Luego que pasaran el fuerte cruce que Viale tuvo con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, por la política sanitaria del Gobierno frente a la pandemia del coronavirus, Casella dijo: "Me voy a ganar algún enemigo, pero si no me queda acá (en la garganta). Ya que hablaban si fulano no conservó la distancia o si mengana no usa barbijo... en estos días ¿Está bien estar comiendo y hablándose a un metro?"

"Aunque me digan que se testean antes, ya sabemos que con eso no alcanza -continuó Casella-. Me imagino a los más chicos, que les hablamos del distanciamiento, que no pueden ir a los bares y después ponen la tele y ven gente comiendo hablándose cara a cara ¿Qué le están diciendo? Yo creo que tendrían que variar ese formato".

Rating: las exitosas vueltas de roscas de MasterChef Celebrity 2

Siguen los programas especiales de MasterChef Celebrity 2. Luego de la gala de competencia entre los integrantes de las dos temporadas, este martes amigos de los concursantes fueron parte de la noche. Rocio Igarzabal, Malena Ginzburg, Nito Mestre, María del Cerro, Fede Bal, Pepe Cibrián Campoy, entre otros, estuvieron en el ciclo,

El primer mano a mano del horario estelar del martes fue para Doctor Milagro, en Telefe, que comenzó con un piso de 13 puntos y llegó a una marca máxima de 17,9. En eltrece, Bienvenidos a bordo obtuvo una marca máxima de 9,2 puntos. MasterChef lideró con un pico máximo de 19,5 con las duplas de participante e invitados en la competencia.

Rating: El programa de Florencia Peña se impone, sin ella, a Mariana Fabbiani

Este martes la carrera del mediodía arrancó con Flor de equipo en Telefe, sin la presencia de Florencia Peña por dar positivo de Covid-19, con el relato de un caso de inseguridad y otro de un femicidio, con picos de 6,2.

Lo de Mariana, en eltrece con Mariana Fabbiani, entrevistó a Rocío Quiroz y Reina Reech y llegó a 4,6. Pasadas las 12.30 la tendencia se mantuvo con Sol Pérez en Telefe con picos de 6,8 y eltrece con 5 puntos como marca máxima.

MasterChef Celebrity 2: Ernesto Tenembaum, de periodista a cocinero

La noche del martes, cuando los concursantes de MasterChef Celebrity 2 cocinaron en dupla con amigos o familiares, María O'Donnell invitó a su colega y amigo Ernesto Tenembaum.

"Voy a presentar a Ernesto Tenembaum, un destacadísimo periodista. Quiero decir que además es mi amigo, que lo adoro pero que es un pésimo cocinero", lo presentó O’Donnell con una sonrisa de alegría que no le cabía en la cara. A la hora de las entrevistas individuales completó: "Estamos acostumbrados a trabajar juntos, pero no en una cocina precisamente".

Ni pésimo, ni mediocre; al contrario, más que destacado. Luego de la bendición de Germán Martitegui la dupla periodística se concentró en su tarea, y terminó con un plato a partir de conejo que sorprendió a todos.

"El conejo a mí me encanta, tiene el balance perfecto con la acidez de la alcaparra y la aceituna. Es un plato redondo", dijo Damián Betular, sus compañeros coincidieron y María O’Donnell quedó entre las mejores de la noche.

A la hora de resumir su paso por el programa, Tenembaum habló con sinceridad: "Esto no es cómodo para mí, yo me dedico a otra cosa. Pero cuando me dijeron de acompañar a María no lo dudé, porque uno por los amigos hace estas cosas. Muy amables todos".