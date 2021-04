Ciudad de Buenos Aires: cómo serían medidas para restringir tránsito y actividades

Durante la jornada habrá nuevos contactos con funcionarios nacionales y del gobierno de la provincia de Buenos Aires para terminar de definir el anuncio

A partir de este sábado 1 de mayo, los accesos a la Ciudad de Buenos Aires permanecerán cerrados entre las 20 y las 6 de la mañana según anunció el el secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D Alessandro.

La noticia se dio a conocer tras el encuentro del funcionario con la ministra de Seguridad de Nación, Sabina Frederic: "Evaluamos desde el inicio del DNU las actividades que veníamos haciendo cada uno y coincidimos en la necesidad de intensificar controles, respecto del ingreso y egreso en la Ciudad de Buenos Aires".

Según apuntó, la idea es mantener las restricciones durante la semana e intensificarlas durante los fines de semana. Se bloquearán unos 25 accesos para bajar la circulación.

"Nosotros venimos haciendo controles, por eso analizamos el re empadronamiento de actividades. Vemos un cuello de botella, principalmente en el tren Roca y en el colectivo que no tienen los permisos correspondientes", consideró el secretario de Seguridad porteño.

Además, explicó que "el control de los comercios es potestad de la Policía de la Ciudad" y, en ese marco, indicó que "algunas irregularidades se han detectado".

"Nosotros vamos por la vía de la concientización más que la vía punitiva. Si detectamos una irregularidad primero avisamos y si insisten procedemos a la clausura", agregó.

Y cerró: "Tras el encuentro con Frederic, destacó: "Coincidimos en que las líneas 124 y 911 se integren para que la gente pueda denunciar y que nosotros podamos actuar de manera inmediata".

Restricciones acordadas

El subsecretario de Atención Primaria de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Battistella, afirmó que "ya hay acuerdos de algunas medidas" restrictivas en relación al tránsito y algunas actividades, para mitigar el crecimiento de casos de coronavirus.

"Ya hay acuerdos de algunas medidas para restringir todo lo que se pueda a nivel de tránsito, y también algunas actividades, sobre todo las que se llevan adelante en lugares cerrados", dijo el funcionario porteño este jueves a la mañana en declaraciones al canal de cable Todo Noticias (TN).

Asimismo, dijo que durante el día de hoy habrá nuevos contactos con funcionarios nacionales y del gobierno de la provincia de Buenos Aires para terminar de definir las nuevas medidas que se anunciarán en las próximas horas, ante el inminente vencimiento del último DNU firmado por el presidente Alberto Fernández.

"Vamos a terminar de mostrar los números y definir las medidas que se tomarán", indicó Battistella y adelantó que se apuntará a "restricciones de algunas actividades para generar que menos personas tengan que circular".

Sobre qué pasará con las manifestaciones políticas o de organizaciones sociales, indicó que "ayer ya hubo una mesa de trabajo con los ministros de Seguridad y también se van a tomar distintas medidas de seguridad".

"No está vedado el derecho a manifestarse, pero en esta realidad no es lo mejor y, sobre todo, si no se cumple con los distanciamientos", sostuvo.

El funcionario evaluó que "estas dos o tres semanas que vienen son importantes en lo epidemiológico, y se tratará de disminuir en forma importante la cantidad de casos, y, si bien hay un derecho a la manifestación, se trata de hacerlo de manera cuidada".

En cuanto a las escuelas, se tomarían medidas que no signifiquen el cierre o la apertura

Las restricciones: una por una

- Transporte público

Sobre el uso del transporte público, anticipó que las nuevas medidas deben contemplar que, "si no hay un motivo específico para entrar o salir de la Ciudad, que no pueda hacerse".

Battistella consideró que "no hay una disminución importante en el transporte público y ese fue uno de los principales diálogos en estas mesas de trabajo".

Opinó que "la cantidad de contagios es a nivel de la circulación, y de los contactos sociales, y por lo tanto es muy difícil que bajen los casos si no baja la circulación".

- Lugares cerrados

Sobre las restricciones en estudio para lugares cerrados indicó que, "luego de las medidas que se tomaron respecto de la nocturnidad, ahora hay que apuntar a lugares cerrados, donde se permite actualmente el contacto de dos o tres personas".

- Clases en la Ciudad

En relación a cómo continuarán las clases en la Ciudad dijo que "hay grises que se pueden ir trabajando, y tomar medidas que no sean el cierre total o la apertura total".

"Ojalá se pueda llegar a un acuerdo y se pueda establecer un escalonamiento", concluyó.