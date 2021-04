Por qué los hisopados en Ezeiza son "un negocio millonario", según Marcelo Longobardi

En el comentario editorial de su programa de radio, el periodista habló con Diego Cabot sobre la actualidad de la pandemia en Argentina

El periodista Marcelo Longobardi calificó este jueves como "un negocio millonario" los hispados que se hacen en el aeropuerto internacional de Ezeiza a quienes ingresan al país. En su editorial de "Cada Mañana", que se emite por radio Mitre, analizó el impacto de la pandemia en la Argentina y entrevistó al colega Diego Cabot del diario la Nación.

"Tengo sobre mi mesa un trabajo titulado "Hisopados en Ezeiza, un negocio millonario manejado por un misterioso laboratorio". El trabajo lo acaba de publicar La Nación, está firmado por Diego Cabot", empezó diciendo el conductor.

"Se trata de una de estas novelas argentinas que producimos cada vez cada menos tiempo. Ayer me fui a las cuatro de la mañana a Ezeiza y estuve toda la mañana preguntándole a la gente que salía cómo era el proceso de hisopado. A muchos les pedía que me den el ticket para ver quién era la que daba la prestación. Me encontré con un laboratorio que se llama Labpax. Es una SRL constituida hace un par de meses, le dieron el alta en algunos impuestos por febrero marzo, cuyas socias son dos monotributistas, una inscripta en una categoría que tiene una facturación anual de 218 mil pesos… Armaron una sociedad que no tiene ningún tipo de antecedentes", comenzó diciendo el periodista del diario La Nación.

Y manifestó: "Ellas reciben una cesión de porciones accionarias de otra sociedad que se llama Real State Investmen, le cambian el nombre, sigue funcionando con el mismo CUIT y a partir de eso arman este Labpax que es la primer barrera de control que hay en Argentina en Ezeiza". "Ahí funcionó el stand del gobierno de la Ciudad gratis durante seis meses. Cuando llegan a esta empresa el stand lo sacaron. La empresa recauda al menos cinco millones de pesos por día. Hay una resolución de Cafiero que establece el ingreso de dos mil viajeros internacionales por día a la Argentina", dijo al respecto.

"Después tiene una carpa afuera que es donde se pueden hacer los estudios para salir". "Es una empresa que no tiene ningún antecedente". "Hace un año hice una investigación de los fideos de Arroyo. También ahí tenías empresas que ninguna era especialista en productoras de alimento. Ahora lo mismo", manifestó Cabot.

Y expresó: "Ayer averigué con gente del gobierno de la Ciudad y con directores de hospitales cuánto demoraba el resultado de los test. Todos me decían lo mismo, en buenas manos entre 10 y 15 minutos está el resultado. Y yo ayer me la pasé hablando con gente que llegaba fascinada porque el resultado les llegaba en un minuto". "Quien firmó el contrato es Aeropuertos Argentina 2000. Se les pasó el hecho de que son dos monotributistas sin antecedentes".

"La reglamentación establece que entre las autoridades sanitarias, salud, el ORSNA, Migraciones y Transportes deben procurar para que el sistema funcione… Lo que pasó en realidad es que el ministro Meoni firma una resolución que le pide al ORSNA que establezca el sistema de hisopado obligatorio. Agarran a la empresa que ya estaba ahí para hacer el hisopado obligatorio, la empresa dice voy a armar otra empresa para hacer esto. Arman esta otra empresa de dos personas", dijo al respecto.

"Hay personajes conocidos, del mundo de los satélites de la política. También hay una responsabilidad directa acá de una dirección que tiene Vizzotti a su cargo que es Sanidad de Frontera". "Ayer es como haber pateado un hormiguero, nadie se hacía cargo de quién era esta empresa", concluyó.