Nuevas restricciones: cómo será el "cerrojo sanitario" que se aplicará en la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se comprometió con el presidente Alberto Fernández a reforzar los controles

A horas de que venza el último DNU de Alberto Fernández, y en plena disputa judicial por las clases presenciales, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta acordó con el Presidente reforzar los controles en la Ciudad para reducir la circulación.

El acuerdo se alcanzó en el marco de la reunión que el mandatario mantuvo con los gobernadores y con Rodríguez Larreta para establecer un paquete de medidas destinadas a bajar la cantidad de contagios de coronavirus.

Durante la reunión, que se llevó a cabo de manera virtual, el jefe de Gobierno de la Ciudad reconoció que las últimas restricciones sirvieron para estabilizar la curva de casos que se había acelerado en las últimas semanas.

No obstante, sostuvo que para bajarla hace falta endurecer los controles y garantizar su cumplimiento efectivo. Por ello, le garantizó que se van a reforzar las medidas que ya se acordaron para restringir la circulación.

Cuáles son las nuevas medidas que se pondrán en marcha en la Ciudad

- Cerrarán 25 accesos a la Ciudad de Buenos Aires y aumentarán los retenes.

- Cerrarán algunas estaciones de subtes que se habían abierto cuando se flexibilizaron las restricciones.

- Aumentarán los controles de la circulación durante la noche con el objetivo de que solo lo hagan los trabajadores esenciales.

- Exigirán el empadronamiento de los trabajadores esenciales, que deberán volver a obtener sus permisos de circulación.

- En pleno brote de casos, advierten que podría haber una tercera ola "mucho más potente"

- Reforzarán el control en los ingresos a las estaciones terminales de trenes, colectivos y subtes y en los distintos centros de transbordo distribuidos por toda la Ciudad.

- Las denuncias por incumplimiento recibidas al número 134 se derivarán al sistema 911, que es monitoreado por la Ciudad, para que las fuerzas de seguridad acudan con mayor rapidez.

- Evalúan cerrar algunas bajadas de la avenida General Paz para encausar la circulación hacia los controles que tienen las fuerzas federales y la policía de la Ciudad.

Restricciones acordadas

El subsecretario de Atención Primaria de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Battistella, afirmó que "ya hay acuerdos de algunas medidas" restrictivas en relación al tránsito y algunas actividades, para mitigar el crecimiento de casos de coronavirus.

"Ya hay acuerdos de algunas medidas para restringir todo lo que se pueda a nivel de tránsito, y también algunas actividades, sobre todo las que se llevan adelante en lugares cerrados", dijo el funcionario porteño este jueves a la mañana en declaraciones al canal de cable Todo Noticias (TN).

Asimismo, dijo que durante el día de hoy habrá nuevos contactos con funcionarios nacionales y del gobierno de la provincia de Buenos Aires para terminar de definir las nuevas medidas que se anunciarán en las próximas horas, ante el inminente vencimiento del último DNU firmado por el presidente Alberto Fernández.

"Vamos a terminar de mostrar los números y definir las medidas que se tomarán", indicó Battistella y adelantó que se apuntará a "restricciones de algunas actividades para generar que menos personas tengan que circular".

Sobre qué pasará con las manifestaciones políticas o de organizaciones sociales, indicó que "ayer ya hubo una mesa de trabajo con los ministros de Seguridad y también se van a tomar distintas medidas de seguridad".

"No está vedado el derecho a manifestarse, pero en esta realidad no es lo mejor y, sobre todo, si no se cumple con los distanciamientos", sostuvo.

El funcionario evaluó que "estas dos o tres semanas que vienen son importantes en lo epidemiológico, y se tratará de disminuir en forma importante la cantidad de casos, y, si bien hay un derecho a la manifestación, se trata de hacerlo de manera cuidada".

En cuanto a las escuelas, se tomarían medidas que no signifiquen el cierre o la apertura

Las restricciones: una por una

- Transporte público

Sobre el uso del transporte público, anticipó que las nuevas medidas deben contemplar que, "si no hay un motivo específico para entrar o salir de la Ciudad, que no pueda hacerse".

Battistella consideró que "no hay una disminución importante en el transporte público y ese fue uno de los principales diálogos en estas mesas de trabajo".

Opinó que "la cantidad de contagios es a nivel de la circulación, y de los contactos sociales, y por lo tanto es muy difícil que bajen los casos si no baja la circulación".

- Lugares cerrados

Sobre las restricciones en estudio para lugares cerrados indicó que, "luego de las medidas que se tomaron respecto de la nocturnidad, ahora hay que apuntar a lugares cerrados, donde se permite actualmente el contacto de dos o tres personas".

- Clases en la Ciudad

En relación a cómo continuarán las clases en la Ciudad dijo que "hay grises que se pueden ir trabajando, y tomar medidas que no sean el cierre total o la apertura total".

"Ojalá se pueda llegar a un acuerdo y se pueda establecer un escalonamiento", concluyó.