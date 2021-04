Gastronomía al aire libre y no ingresar a los comercios: las medidas que analiza la Ciudad

El Gobierno porteño termina de definir las medidas que regirán en el distrito desde el próximo sábado, luego de que venza la vigencia de las restricciones

El Gobierno porteño mantendrá diversas reuniones este jueves entre sus equipos técnicos, y con autoridades nacionales y bonaerenses, para terminar de definir las medidas que regirán en el distrito desde el próximo sábado, luego de que el viernes venza la vigencia de las restricciones establecidas en el último DNU firmado por el presidente Alberto Fernández dos semanas atrás.

"La idea es que la gastronomía sea 100% al aire libre, y que no se pueda ingresar a los comercios. O sea que el comerciante atienda desde adentro del local y la gente espere en la vereda", indicaron a Télam fuentes del Ejecutivo local.

"Hoy seguirán las reuniones y esperamos también el decreto marco a nivel nacional", expresaron las mismas fuentes, al ser consultadas respecto de si habría cambios en los horarios de cierre de los locales.

En el Gobierno porteño intentarán defender la "mayor presencialidad posible"

Clases

En cuanto a la actividad escolar, que actualmente en la Ciudad se desarrolla de manera presencial pese al decreto presidencial que suspendió las clases presenciales por 15 días en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), en el Gobierno porteño intentarán defender la "mayor presencialidad posible", aunque se maneja la posibilidad que en el nivel secundario haya clases remotas.

Al respecto, el subsecretario de Atención Primaria de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Battistella, reconoció este jueves que "se pueden tomar otras medidas que no sea el cierre total o la apertura total (de las escuelas)" y sostuvo que "hay grises que se pueden ir trabajando".

El funcionario dijo a la señal de cable TN que la intención del Ejecutivo comunal es defender la presencialidad porque "hay un grupo de contagios entre los 10 y 19 años, pero no en el colegio, sino en otros contactos sociales".

En concreto, lo que se evalúa es que parte de la educación del nivel secundario pueda ingresar a la modalidad remota, mientras que la primaria y el nivel inicial sigan de manera presencial.

Circulación

Otra cuestión que se trabaja en forma conjunta entre las tres jurisdicciones -Nación, Provincia y Ciudad- tiene que ver con la circulación de personas, y el fortalecimiento de controles en el egreso e ingreso a la Ciudad de Buenos Aires.

Battistella dijo que "ya hay acuerdos de algunas medidas para restringir todo lo que se pueda a nivel de tránsito, y también algunas actividades, sobre todo las que se llevan adelante en lugares cerrados".

Se intensificarían los controles en el transporte público

Transporte público

En torno a las medidas que se analizan para el transporte público, anticipó que las nuevas normas deben contemplar que "si no hay un motivo específico para entrar o salir de la Ciudad, que no pueda hacerse".

Battistella consideró que "no hay una disminución importante en el transporte público y ese fue uno de los principales diálogos en estas mesas de trabajo".

Opinó que "la cantidad de contagios es a nivel de la circulación, y de los contactos sociales, y por lo tanto es muy difícil que bajen los casos si no baja la circulación".

Manifestaciones

Sobre qué pasará con las manifestaciones políticas o de organizaciones sociales, indicó que "ayer ya hubo una mesa de trabajo con los ministros de Seguridad y también se van a tomar distintas medidas de seguridad". "No está vedado el derecho a manifestarse, pero en esta realidad no es lo mejor, y sobre todo si no se cumple con los distanciamientos", aclaró.

El funcionario porteño evaluó además que "estas dos o tres semanas que viene son importantes en lo epidemiológico, y se tratará de disminuir en forma importante la cantidad de casos, y si bien hay un derecho a la manifestación, se trata de hacerlo de manera cuidada".

Las fuentes consultadas también indicaron que entre las tres jurisdicciones se están analizando todas las categorías a las que se les permite circular a partir de la aplicación Cuidar, para eventualmente reducir este listado para trabajadores realmente esenciales.