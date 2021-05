Terribles definiciones: Guillermo Moreno volvió a disparar contra Alberto y aseguró que no es peronista

"Hoy no vemos trabajo, ni felicidad. El peronismo es la heladera llena, el pleno empleo, los empresarios ganando plata", aseguró Guillermo Moreno

Guillermo Moreno se refirió al presidente Alberto Fernández y aseguró: "Este es un socialdemócrata más parecido a los radicales. No es peronista".

Y además aseguró que durante la gestión de Néstor Kirchner, "Alberto Fernández era sólo un gestor de las decisiones que tomaba el presidente".

El ex funcionario de Cristina Kirchner participará en la Provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones con "Propuestas y Valores" y analiza que una construcción con Florencio Randazzo, Graciela Camaño o Joaquín De la Torre y Eduardo Duhalde.

"Todos compañeros peronistas", argumenta.

"Lo que está haciendo el gobierno es irracional. Estamos ante una película que mirábamos los sábados a la tarde en la que el capitán de un buque de guerra se volvía loco y en la que todos los tripulantes veían la forma de no seguir con sus órdenes para no terminar en una catástrofe", disparó Moreno sobre la gestión de Alberto Fernández.

Y en relación al gobierno kirchnerista, describió que "lo que nosotros hicimos estuvo en el marco de una estricta línea de coordinación económica. Cuando conseguimos los superávit gemelos, primero con Eduardo Duhalde, y luego Néstor Kirchner los coordinó y la macroeconomía se ordenó. Recién cuando las decisiones empresariales se empezaron a descoordinar, se creó la secretaría de Comercio para coordinar todo nuevamente y así fue que conseguimos esa década ganada"

"Alberto Fernández está haciendo todo lo contrario, no está copiando a Kirchner con los superávit gemelos sino a Raúl Alfonsín con sus déficits gemelos", puntualizó el ex funcionario.

Sobre su polémica gestión al frente de la Secretaría de Comercio, Guillermo Moreno, asegura que "ahora en la calle me dicen que yo tengo que volver porque extrañan y me dicen "vos no eras muy bueno, pero los que están ahora son terribles. Y esto ya también lo decía Perón, cuando profetizó. No es que nosotros éramos muy buenos, sino que los que vinieron fueron peores".

Sobre la pandemia y las medidas tomadas desde el inicio por el mandatario, Moreno consideró que "hoy no tenemos ni salud ni economía. Y si hace lo que hizo el año pasado las consecuencias serán terribles, desconocidas para el pueblo argentino".

"Hoy no tenemos ni salud ni economía"

Además, aseguró que Alberto Fernandez sólo se negocia con China, Cuba o Rusia "porque no sabe. Alberto es un incapaz. Con los únicos con los que no hay que negociar son con los británicos. Ellos nos intrusaron, no podemos negociar hasta que nos devuelvan las Islas Malvinas".

De cara a las próximas elecciones, remarcó: "No volvió el peronismo. Y hasta tenemos que hacerle un homenaje a Eduardo Duhalde. Hasta hay que repensar cuestiones que ejecutó Carlos Menem. Pero este gobierno no hace nada de peronismo".

"Por eso hoy no vemos trabajo, ni felicidad. El peronismo es la heladera llena, el pleno empleo, los empresarios ganando plata, los jubilados cobrando mucho más y no lo que pasó desde que asumió Alberto, que ganan lo mismo que en 2019", agregó.

"Si ves esta pobreza, es porque no volvió el peronismo. Si no podes comprar o cambiar el auto, no pudiste hacer la fiesta para tu hija si cumplió quince años o se casó, es porque no volvió el peronismo. El peronismo es la felicidad del pueblo. Así de sencillo. Esta es la primera vez que volvió el peronismo y todos pierden plata. Entonces, no volvió el peronismo", cerró el ex funcionario.