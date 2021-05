Provincia: cómo impactan las restricciones a cines, gimnasios y natatorios

Hasta el momento estaban permitidos en distritos en fase 3 con aforo reducido. La medida fue oficializada en el marco de una actualización del sistema

La Provincia de Buenos Aires avanza con la implementación de duras restricciones en el marco de la segunda ola de coronavirus, y bajo el paraguas del último decreto presidencial.

En este contexto, la gobernación actualizó el sistema de fases con restricciones que antes no estaban contempladas. De esta manera, queda pohibida la actividad en cines, gimnasios y natatorios, entre otros. Hasta el momento, estas prácticas se permitían en distritos bajo fase 3, pero con aforo reducido.

A continuación, detalles de la nueva normativa publicada por la Provincia de Buenos Aires.

Cines, gimnasios y natatorios, sin actividad en la fases 2 y 3.

En las fases 2 y 3, una gran cantidad de actividades son afectadas por las restricciones.

Deportes, misas y reuniones

En la Provincia tampoco se permitirá la práctica de deportes en espacios cerrados ni la celebración de ritos religiosos, que hasta el momento se celebraban con hasta 10 personas.

También se reduce de 30 a 10 la presencia en artes escénicas.

También están prohibidos para todas las fases: actividades y reuniones sociales en domicilios particulares de más de 10 personas, excepto para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados y los viajes de egresados, jubilados, de estudio, para competencias deportivas no oficiales, de grupos turísticos y de grupos para la realización de actividades recreativas y sociales.

Qué actividades permite cada una de las fases

Fases: en qué situación está cada distrito

Restricciones: Kicillof cargó contra Larreta

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, señaló que el Jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, debería "acatar" las medidas para moderar el nivel de contagios de coronavirus al considerar que "no se puede jugar electoralmente con hacerle caso o no a un DNU".

Asimismo, precisó que "debería haber coordinación entre ambos lados de la General Paz", y evaluó: "El problema que tenemos es que seguimos estando en una emergencia sanitaria y compartimos 40 municipios con Ciudad de Buenos Aires en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).

"Esperemos que esta situación se resuelva, porque el virus sigue sin entender que de un lado gobierna el PRO y por el otro el Frente de Todos", aseveró el mandatario bonaerense.

"Lo que no esperábamos es que Larreta no cumpla una ley; eso es lo que está ocurriendo hoy", indicó Kicillof al sostener que "hay que acatar el decreto" y que "no se puede jugar electoralmente con hacerle caso o no a un DNU".

Máxima tensión por el rechazo de la Ciudad al DNU de Alberto Fernández.

En declaraciones radiales advirtió que "tomar decisiones distintas en el AMBA da resultados contraproducentes" y apoyó del Decreto de Necesidad y Urgencia que dictó el presidente Alberto Fernández, al sostener que el Jefe de Estado tiene la potestad de "resolver" el problema "sanitario en todo el país".

Lamentó, que "Larreta nunca muestra quiénes son los que no están de acuerdo con las decisiones sanitarias que toma el Presidente", al sostener que todos los expertos científicos "están de acuerdo con el DNU presidencial".

Al hablar de la vacunas, dejó entrever que la intención es ampliar los canales para la búsqueda y adquisición de las mismas y dijo: "Si conseguimos vacunas adicionales las vamos a compartir con el Gobierno nacional y con toda la Argentina".

En ese sentido, agregó que "cuando se estuvo cerca de concretar la compra" habló con el Gobierno nacional para que siguiera el trámite e indicó: "Nunca se me hubiera ocurrido comprar vacunas solo para los bonaerenses".

"Armé una unidad en la provincia para que saliera a buscar vacunas por el mundo y nos contactamos con con todos los laboratorios. Les expresamos a todos los proveedores la voluntad de comprar vacunas desde la provincia", expresó.