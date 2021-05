Dio a luz el hombre trans que estaba embarazado y conmocionó a España

El bebé nació el 1 de mayo, unos días después de lo previsto. "La aventura solo acaba de empezar", afirmó tras mostrar en redes una fotografía de Luar

Rubén Castro es un joven trans de 27 años que el último sábado se ha convertido en madre. Su embarazo ha sido muy mediático y seguido en España al ser uno de los primeros hombres del país en gestar un bebé y poner sobre la mesa la paternidad trans gestante.

"Luar ha llegado. Perdón el silencio, la ausencia y el no contestar los mensajes, estaba dándole la bienvenida al mundo a esta preciosidad que tengo por hije", explicaba Rubén en su cuenta de Instagram.

El bebé nació el pasado día 1 de mayo, unos días después de la fecha prevista.

"La aventura solo acaba de empezar", concluye su mensaje al que acompaña una tierna fotografía de Luar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Papá gestante (@papagestante)

Así, después de 40 semanas de embarazo, Rubén ha podido cumplir su sueño de ser padre, algo que siempre ha tenido "muy presente" en su vida, también cuando comenzó su "transición".

"No me he operado de mastectomía porque quiero vivir la experiencia de lactar y es importante para mi bebé", contaba, añadiendo que su bebé tendrá sexo legal registrado pero además será educado en la diversidad, manifestando su propia identidad cuando aprenda a hablar.