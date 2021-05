El club del billón tiene nuevos socios: quiénes son los miembros de este selecto grupo

El boom tecnológico del último año causó un aluvión de admisiones en este equipo y recientemente dos pesos pesados del sector también se sumaron

Sin dudas, ingresar a este selecto club es muy difícil. Hace falta cumplir una sola condición y son muy pocos los que logran romper esa barrera para pasar a formar parte de esta exclusiva élite. Es el club de los centimultimillonarios, es decir, aquellas personas que tienen una fortuna superior a los u$s 100.000 millones.

Se trata de Sergey Brin y Larry Page, los cofundadores de Google, quienes escalaron en los puestos del ranking de multimillonarios. El motivo fue el alza de los títulos de la compañía durante la última semana. Las empresas tech nucleadas en el índice Nasdaq 100 llevan un incremento del 7% en su cotización en lo que va del año.

De esta forma, Page y Brin se ubicaron en el 6° y 8° lugar de la lista con u$s 103.600 millones y u$s 100.200 millones respectivamente. Integrado por ocho pesos pesados del mundo de los negocios, y en particular de la tecnología, el grupo podría ser llamado el de los ‘billonarios' ya que entre todos suman más de u$s 1 billón en riqueza. Asimismo, en 2021 agregaron u$s 110.900 millones a sus fortunas.

El ránking

El primero en conseguir su lugar fue Jeff Bezos, fundador y CEO (al menos hasta el tercer trimestre de este año) de Amazon, en 2017. En realidad, Bill Gates ya lo había logrado en 1999, sin embargo, años más tarde perdió su spot, aunque lo recuperó en 2019 y actualmente completa el podio con una fortuna de u$s 144.600 millones. Por su parte, Bezos ostenta el primer lugar con u$s 196.600 millones.

Elon Musk, número uno de Tesla, está segundo con u$s 174.800 millones y más de u$s 5100 millones sumados en 2021. El empresario sudafricano, quien coqueteó con el primer lugar del índice de multimillonarios de Bloomberg en 2020, es uno de los que compraron su ticket a este club durante el año pasado. Otro de los que se benefició con la transformación digital masiva producto de la pandemia fue Marck Zuckerberg (5°), fundador y CEO de Facebook, que tiene una fortuna superior a los u$s 118.100 millones.

A este top 8 también pertenecen dos históricos. El francés Bernard Arnault (4°), del holding de lujo LVMH, escaló u$s 17.400 millones en su fortuna en estos primeros meses del año y ya cuenta con u$s 131.800 millones en patrimonio. En tanto, el inversor estadounidense Warren Buffett se ubica 7° con u$s 100.700 millones.

La particularidad de esta elite es que varios de ellos dejaron las funciones ejecutivas de sus empresas. Estos son los casos de Brin y Page, quienes anunciaron su alejamiento de Alphabet a fines de 2019; Bill Gates, que hace rato se dedica a su fundación y otros menesteres lejanos a Microsoft; y pronto se les sumará Bezos. Buffett, de 90 años, anunció recientemente que su sucesor en Berkshire Hathaway será Greg Abel, actual VP del directorio del holding, no obstante planea seguir en funciones por el momento.