Quién es la familia que protagonizó la batalla campal en el restaurante de Vicente López

Esta semana, un escándalo en un restaurante se hizo viral en redes sociales. Una violenta pelea entre una familia que salió a comer a la sucursal del restaurante Kansas en Vicente López y los mozos del lugar levantó todas las miradas de quienes pasaban por allí. Según se pudo ver, el incidente tuvo lugar porque los clientes no estaban de acuerdo con el total de la cuenta que tenían que pagar.

Después de varias averiguaciones, se pudo identificar a la familia protagonista, de la que se descubrió que su apellido estaba vinculado con antecedentes penales.

Este domingo al mediodía, en el sector al aire libre del restaurante, se desató una violenta pelea multitudinaria que culminó con trompadas y amenazas de cuchillos entre la familia involucrada y quienes atienden las mesas del lugar. A pesar de que los clientes se fueron rápido del restaurante, rápidamente se puso en marcha una investigación que buscaba reconocer a los culpables.

Ayer en Kansas al Río, Vte Lopez.A un grupo de idiotas les llevaron la cuenta. Como no les gustó lo que les cobraron, se agarraron a trompadas con los mozos.Uno de los idiotas amenaza con dos cuchillos a los mozos. El derechazo que se come es glorioso.pic.twitter.com/SE3M0D3kvX — Joaco Stahl (@joastahl) May 4, 2021