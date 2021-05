Clientes y mozos, a las trompadas: se armó una batalla campal en un restaurante de Vicente López

Un famoso restaurant del partido bonaerense de Vicente López fue escenario de una verdadera batalla campal entre un grupo de clientes y los mozos del lugar.

El hecho ocurrió el pasado domingo por la tarde en el restaurante Kansas, ubicado a muy pocos metros del río y en medio de la pelea hubo empujones, gritos, y trompadas.

Según se pudo ver, el incidente tuvo lugar porque los clientes no estaban de acuerdo con el total de la cuenta que tenían que pagar.

No solo hubo trompadas, e incluso uno de los trabajadores del local gastronómico golpeó a uno de los comensales, sino que también hubo amenazas con cuchillos a los mozos.

En dos de los videos que circularon en las últimas horas en las redes sociales, se puede ver el momento en el que un mozo empuja a uno de los clientes al piso, y en otro se ve a otro cliente con cuchillos en la mano.

"Ayer en Kansas al Río, Vte Lopez. A un grupo de idiotas les llevaron la cuenta. Como no les gustó lo que les cobraron, se agarraron a trompadas con los mozos. Uno de los idiotas amenaza con dos cuchillos a los mozos. El derechazo que se come es glorioso", tuiteó un joven que subió un video en su cuenta.

Ayer en Kansas al Río, Vte Lopez.A un grupo de idiotas les llevaron la cuenta. Como no les gustó lo que les cobraron, se agarraron a trompadas con los mozos.Uno de los idiotas amenaza con dos cuchillos a los mozos. El derechazo que se come es glorioso.pic.twitter.com/SE3M0D3kvX — Joaco Stahl (@joastahl) May 4, 2021