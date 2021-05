¿Tenés dólares ahorrados en tu casa?: los lugares donde nunca debés guardarlos y cómo preservarlos

Expertos explican los lugares donde no tenés que esconderlos por cuestiones de seguridad y cómo hacer para preservarlos íntegros con el tiempo

A fines de marzo, el INDEC publicó su informe sobre la "Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa", correspondiente al cuarto trimestre de 2020. Allí, en el ítem "Otras Inversiones", se destaca que a fines del año pasado, los residentes tuvieron ahorrados en dólares u$s250.400 millones por fuera del sistema financiero local. Esto incluye tanto a billetes y monedas en cajas de seguridad, depósitos en cuentas o cajas de ahorro en el exterior, o, en su defecto, "en el colchón".

Justamente, para aquellas personas que tengan sus ahorros en sus casas, hay una serie de consejos para tener en cuenta vinculados con la seguridad y la preservación de los billetes. Un tip que podría subrayarse, en principio, es que no se recomienda bajo ningún aspecto guardar el dinero –justamente- bajo el colchón.

Si se consideran las cuestiones de seguridad, tampoco es aconsejable ponerlo en cajones o en una caja de zapatos dentro un placard. En tanto, las principales cuestiones a tener en cuenta para poder preservar la integridad de los billetes, es no exponerlos a la humedad ni a los rayos del sol y guardarlos –preferentemente- en una bolsa bien cerrada (no en un sobre de papel).

Los sitios más previsibles

"El primer consejo que daría es no tener mucho dinero en tu casa", aseguró a iProfesional Martín Durán, especialista en seguridad y CEO de ExecutiveCar, una empresa que presta servicios de seguridad y traslado.

Expertos aconsejan no tener grandes sumas en casa y evitar guardarlos en el colchón o las cajas de zapatos

De todas formas, para quienes tienen billetes en sus casas, Durán sugirió: "Lo que no haría es dejar los billetes a la vista. Además, algo que enfurece mucho a los delincuentes es cuando encuentran cajas de seguridad y, en caso de un robo, puede complicarse si no pueden botener la clave para abrirla. Es decir que aconsejaría no tener cajas de seguridad en casa, porque puede derivar en una situación de mayor violencia".

En ese sentido, el especialista remarcó cuáles son los lugares donde aconsejaría no guardar dinero en una casa: "En los cajones, donde se guardan los zapatos, abajo del colchón. Conozco mucha gente que lo hace y tratamos de aconsejarlos de que no es un buen lugar".

Además, de los principales riesgos en materia de seguridad que puede correrse al tener mucho efectivo en casa es caer en el denominado "cuento del tío", que tiene en las personas de mayor edad a sus grandes víctimas.

En ese sentido, Durán también señaló como importante "no contar que tenés dinero en tu casa, mientras menos gente lo sepa mejor".

"Y, por supuesto, no publicar en las redes sociales mensajes que den a interpretar que podés tener plata. Parece obvio, pero hay mucha gente que publica que vendió una casa o un terreno, por ejemplo", advirtió, dejando en claro que los delincuentes pueden tomar nota de este tipo de información.

¿Cómo conservar los dólares?

Para poder mantener en buenas condiciones los billetes durante un periodo prolongado de tiempo, se aconseja guardarlos en una bolsita de polipropileno transparente, bien cerrada con cinta y dentro de un lugar donde no le dé el sol.

Las banditas elásticas se pueden degradar y afectar a los billetes

Tampoco se recomienda usar banditas elásticas para armar fajos de billetes, ya que estas con el tiempo se degradan. "Para fajarlo, como mucho, se puede envolver en un papel blanco que podría pegarse con un poco de plasticola. Porque la cinta también se va a degradar, va a tirar grasa al papel blanco y esta va a pasar al billete", analizaron expertos a este medio.

"El papel tiene celulosa. Si se pudiera, de alguna manera, disolver solamente la celulosa del árbol, tendrías una solución azucarada. Esa unidad es unidad energética para un montón de organismos vivos: sobre todo para hongos y para algunos insectos que se alimentan y pueden procesar la celulosa", explicó a iProfesional Marcelo Novaresi, coordinador del Área de Procesos y Ensayos Especiales del Centro Celulosa y Papel del INTI.

En ese sentido, Novaresi aseguró: "El peor lugar para guardar un papel, entonces, es un lugar donde se reproduzcan los hongos. Y el hongo se reproduce con calor y humedad. El hongo es un elemento vivo que tiene la particularidad de reproducirse por lo que se llaman esporas. Por ejemplo, el hongo que se encuentra entre los azulejos del baño puede ser uno de los hongos que se comen el papel".

De todas formas, si los billetes se encuentran en un lugar con humedad pero dentro de una bolsa bien cerrada y seca, "no corre riesgo": el hongo, a baja humedad, no prospera. El especialista aconsejó, entonces, no guardar el dinero en un sobre de papel ya que, aunque esté cerrado, "absorbe la humedad" y lo que esto provoca es que el papel quede más débil, con posibilidad de romperse.

¿Tenés dólares en casa ?: los lugares donde nunca debés guardarlos

"En lugares con mucha humedad y calor, se empiezan a generar hongos que se comen la celulosa. También hay distintos bichos que comen el papel: como la cucaracha, las ratas y algunos gusanos. Es decir que, básicamente, tenés que tener cuidado de la humedad, del calor y del ataque de estos bichos", resumió Novaresi.

Si bien aclararon que no es su especialidad aconsejar sobre cómo conservar dinero para atesorar, desde el Centro Numismático Buenos Aires señalaron que se pueden aplicar "muchos de los mismos principios que cuando se guarda algún billete con fines de preservación y conservación".

"No hay una técnica demasiado avalada. Es un tema en permanente discusión, incluso desde lo museológico. Pero las cosas básicas que hay que tener en cuenta son: conservarlos en un lugar sin humedad y que esté fuera del alcance de los rayos del sol. Las dos cosas que más dañan a un billete son mucha humedad y los rayos UV, que son terriblemente dañinos al papel", remarcaron desde la entidad que nuclea a coleccionistas de monedas, billetes, medallas, fichas y afines.