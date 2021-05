Macri: del "seré el último en vacunarme" a recibir la monodosis de Johnson & Johnson en Estados Unidos

El expresidente argentino, Mauricio Macri, anunció a través de una publicación en su perfil de Facebook que recibió la vacuna elaborada por el laboratorio Johnson & Johnson contra el COVID-19 en un reciente viaje que realizó al exterior, y no dejó pasar la oportunidad de criticar la actual gestión de la pandemia en la Argentina.

"Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson", confirmó el refrente del PRO el domingo.

"Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar", añadió con los cañones apuntados a la administración de Alberto Fernández.

En dicha publicación, la principal figura de Juntos por el Cambio se mostró muy crítico con respecto al "populismo" que desarrolla el país ya que "debilita la independencia de la Justicia para otorgar impunidad a los funcionarios y exfuncionarios investigados por graves hechos de corrupción y a otros que ya fueron condenados", en referencia a los constantes avances kirchneristas contra el Poder Judicial.

Por otro lado, denunció que "se persigue a jueces, a periodistas y a cualquiera que se interponga en su camino, incluso si son de su propio partido".

Durante la semana el ex presidente había participado del foro "Defensa de la democracia en las Américas", lugar en donde siguió criticando al gobierno de Alberto Fernández y afirmó que "son tiempos muy complicados para la Argentina y la región debido a que la pandemia expuso la voluntad de muchos gobiernos de manipular el sistema para buscar la impunidad y perpetuarse en el poder".

Y para atacar a la gestión actual por su política sanitaria que le dificulta conseguir más dosis, el ex presidente se mostró asombrado por el sistema de vacunación estadounidense que ya aplicó 257.347.205 vacunas contra el COVID-19 en territorio norteamericano.

Tiempo atrás, en una entrevista por LN+, Macri había mencionado que no se iba a vacunar hasta que la última persona de riesgo en la Argentina hubiera recibido la inoculación.

Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 21, 2021