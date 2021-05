Por qué la Provincia prohibió la venta de test de COVID en farmacias

El ministerio de Salud de la Provincia dictó, mediante la resolución 1533/2021, la prohibición de venta en farmacias de productos para uso diagnóstico conocidas como "Pruebas rápidas de Antígeno Covid-19" o similares. La finalidad de la medida es garantizar el registro o notificación a las autoridades y el abordaje integral de las personas con sospecha o confirmación de COVID-19 por parte de personal sanitario, preparado para ese fin.

Ante la polémica suscitada en algunos medios por la prohibición de la venta a particulares de estas pruebas, el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, explicó en su cuenta de Twitter que, en rigor, en febrero pasado "la ANMAT habilitó el ingreso de un solo lote de tests de COVID-19 para venta en farmacias de una provincia que no es Buenos Aires. Y aclara que es para uso profesional exclusivo, no para uso individual. Basta de confundir a la gente".

Otra información falsa. Una más. ANMAT habilitó el ingreso de un sólo lote de tests de COVID-19 para venta en farmacias de una provincia que no es Buenos Aires. Y aclara que es PARA USO PROFESIONAL EXCLUSIVO, no para uso individual. Basta de confundir a la gente pic.twitter.com/WAjKmOhWyW — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) May 7, 2021