¿Qué pasará si no aceptás las condiciones de uso de WhatsApp antes del sábado?

Los usuarios que no acepten las políticas de privacidad verán restringido el uso de la aplicación de mensajería, que limitará algunas funciones

Las cuentas de más de 2.000 millones de usuarios de WhatsApp corren el riesgo de restringirse si no aceptan los nuevos términos y condiciones de uso antes del sábado 15 de mayo.

La reticencia a actualizar estas políticas se remonta a la polémica que suscitaron hace unos meses las cláusulas de estos términos. Relacionados a la privacidad, estos implican que la cuenta puede acceder a que la aplicación comparta determinados datos con Facebook, la compañía dueña del servicio de mensajería.

¿Qué funciones se limitarán?

Desde WhatsApp aseguran que las políticas nuevas no surtirán efectos prácticos en la privacidad de los usuarios. Sin embargo, aquellos que no acepten la nueva actualización, vivan donde vivan, van a tener el servicio limitado a partir de este sábado.

Los usuarios de WhatsApp que no acepten ciertas condiciones verán limitado el uso de la aplicación

Entre las restricciones que pone este tipo de penalización encubierta, se encuentra el no poder acceder a la lista de chats al abrir la aplicación. Por otro lado, la empresa indicó que sí van a poder responder llamadas y videollamadas, leer notificaciones para leer o responder mensajes y tocar las notificaciones desde afuera para leer o responder mensajes o devolver llamadas o videollamadas perdidas.

Después de unas semanas de esta funcionalidad limitada, los usuarios que todavía no hayan aceptado no van a poder "recibir llamadas ni notificaciones entrantes y WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a su teléfono", detalló la compañía. Luego de muchas notificaciones sobre el tema, los usuarios se enfrentarán a la disyuntiva de aceptar las nuevas condiciones o no usar más la plataforma para nada. A quienes dejen sin uso su cuenta por más de 120 días les van a eliminar la cuenta "a fin de mantener la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la privacidad de los usuarios".

Esta es la consecuencia de no aceptar las nuevas condiciones de WhatsApp

¿Qué datos se compartirían?

Los datos de usuarios que no residan en la Unión Europea que la compañía compartirá con Facebook no incluyen el contenido de las conversaciones de los usuarios, porque estas están encriptadas y ni la compañía misma tiene acceso a ellas. Sin embargo, sí se enviarán los datos de la cuenta y el uso que se haga del servicio. Entre ellos, el número de teléfono, las transacciones realizadas, el dispositivo desde el que se usa, la dirección IP. La empresa señala que es posible que los datos mencionados en la sección "información que recopilamos" de su política de privacidad se compartan, pero no especifica cuáles. Estos últimos pueden ir desde el nombre de perfil a las conexiones o la ubicación.

Después de muchas críticas relacionadas a este tema, la compañía sostuvo en un comunicado que "ha habido mucha desinformación que causa preocupación y queremos ayudar a todos a entender nuestros principios y los hechos". "Vamos a hacer mucho más para aclarar la información errónea sobre cómo funciona la privacidad y la seguridad en WhatsApp", agregaron.