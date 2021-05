WhatsApp: si no aceptás las nuevas condiciones sólo podrás usar esta función

Ya van varios meses de polémica por las condiciones que la aplicación de mensajería instantánea pide a sus usuarios que acepten

A comienzos del 2021, se produjo un gran revuelo entorno a la aplicación por excelencia de mensajería instantánea, WhatsApp. Esta anunció cambios en sus políticas de privacidad que hicieron ruido en muchos de sus usuarios.

Esto llevó a que muchos de ellos migraran a otras plataformas, tales como Telegram o Signal, lo que obligó a los encargados de la plataforma a aplazar su implementación.

Sin embargo, lo que parecía muy lejano, finalmente se hará realidad. A partir del próximo 15 de mayo WhatsApp aplicará finalmente los cambios anunciados. La buena noticia en este contexto es que a partir de esa nueva implementación no habrá usuarios vedados, aunque sí habrá algunas restricciones para quienes no hayan aceptado.

A partir del 15 de mayo comenzarán a funcionar las nuevas condiciones de WhatsApp

¿Cuáles serán las restricciones para quienes no acepten las nuevas condiciones?

A partir del 15 de mayo, los usuarios que no acepten las nuevas políticas de privacidad podrán seguir utilizando su cuenta. Sin embargo, según publicó el sitio Andro4all, tendrán que vivir con algunas limitaciones en el uso de WhatsApp.

"Si no las aceptaste para ese entonces, WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones hasta que las aceptes. Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la app", explicó la app de Facebook en su blog.

El cambio más importante es que WhatsApp brindará información más clara sobre los datos que recopila, con quién los comparte y para qué. Además, agilizará la forma de contactarse con empresas, vía teléfono o correo electrónico, si es que el usuario lo desea.

¿Dejás WhatsApp el 15 de mayo?

Si, a pesar de estas "explicaciones" que dio WhatsApp, que sigue insistiendo en que nada afecta a los chats y grupos privados que tenemos en la aplicación, seguís con la decisión de irte el próximo 15 de mayo, entonces lo mejor es que vayas avisándole a tus contactos a través de la propia aplicación. A través de tu estado podrás comunicar dónde te podrán encontrar.

Para hacerlo, solo tenés que ir a la "Configuración" de WhatsApp en tu smartphone, tocar en el texto a la derecha de tu foto/avatar y posteriormente pulsar sobre la caja de texto para poner un texto en el que digas cuál es tu situación. Por ejemplo: "A partir del 15 de mayo, me podrás encontrar en Telegram y Signal". O en donde te puedan encontrar.

Con esta acción, cualquier persona que pase por tu chat y quiera escribirte, sabrá que ya no le vas a contestar por WhatsApp a partir del 15 de mayo.

Tené en cuenta que una de las medidas que WhatsApp tomará contra aquellos que no acepten sus condiciones de uso es que ni podrán enviar ni recibir comunicaciones por parte de nadie desde el minuto uno. Por lo que esa pérdida de funcionalidades no será progresiva sino, por el contrario, será extremadamente drástica.

En el caso de que quieras dar el salto a otras aplicaciones, todavía estás a tiempo de hacer una copia de seguridad de tu chats en WhatsApp y, muy importante, exportarlos rápidamente a Telegram, que cuenta con una herramienta específica bastante útil, que pone al día tus conversaciones en la nueva plataforma.

Telegram y Signal son alternativas de aplicaciones de mensajería instantánea

Telegram y Signal: así funcionan las alternativas de WhatsApp

Telegram es una de las aplicaciones más populares en Android. Es una de las pocas, por no decir la única, con capacidad de competir ante WhatsApp en el campo de las aplicaciones de mensajería instantánea.

Se trata de una app de mensajería que millones de personas usan en todo el mundo. Gratuito y multiplataforma, el servicio comenzó a funcionar en el año 2013 y muchos usuarios lo prefieren frente a Whatsapp.

Por otra parte, se observa otra ballena blanca en el horizonte, Signal, probablemente la menos conocida. Ambas comparten algunas funciones y mecánicas, sin embargo, distan en cuanto a los datos que vinculan a cada usuario.

Las tres están disponibles tanto en la Play Store como en la App Store, tienen funciones de chat grupal, cuentan con mensajería multiplataforma y permiten intercambiar archivos, fotos y vídeos. También comparten el cifrado para mensajes de texto, voz y videollamadas, en concreto, WhatsApp decidió utilizar la misma tecnología de protocolo de cifrado de extremo a extremo, llamado Open Whispers Systems, después del éxito que cosechó en Signal.