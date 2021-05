"He tomado una decisión": el anuncio de Marcelo Tinelli que conmueve al fútbol

En las últimas semanas las críticas de los hinchas de San Lorenzo hacia Tinelli aumentaron por el flojo rendimiento del equipo. Qué hará a partir de ahora

En medio de las críticas por la mala situación que vive San Lorenzo, el presidente del club anunció que se tomará una licencia a su cargo en la institución de Boedo.

"He tomado una decisión difícil, dolorosa y necesaria", manifestó Tinelli a través de un comunicado difundido esta mañana su cuenta de Twitter en el que da las razones de su salida del club.

Pedido

"Muchas veces uno cree que dando lo mejor y poniéndose las 24 horas del día a disposición del club puede lograr los objetivos planteados, pero queda claro que a veces no depende del amor, el esfuerzo o el tiempo, porque en este caso los resultados no se dieron", inició Tinelli en su comunicado.

"Me ha pasado en este año y medio de gestión. Es por eso que he tomado una decisión difícil, dolorosa y necesaria: solicitar una licencia a mi cargo de presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, con el que me han honrado los socios en la elección del 2019″, expresó.

El presidente de San Lorenzo resolvió así tomarse un respiro y explicó: "Nadie es más importante que la institución".

San Lorenzo viene de sufrir duros golpes a nivel deportivo. El equipo quedó eliminado en la Copa de la Liga luego de una sorpresiva derrota ante Racing en la última fecha del certamen. Tras la caída, el director técnico Diego Dabove presentó su renuncia. Este miércoles, además, el Ciclón perdió como local con Rosario Central y también quedó sin chances de clasificación en la Copa Sudamericana.

Fuertes críticas

En las últimas semanas las críticas de los hinchas de San Lorenzo hacia Tinelli aumentaron por el flojo rendimiento del equipo. Después de los últimos golpes, el presidente optó por tomarse una licencia un año y medio después de asumir como mandamás en el club.

"Hay que aceptar la realidad con humildad y dejar espacio para que otros intenten superar este mal momento que nos duele a todos", manifestó Tinelli, quien además ocupa el cargo de presidente de la Liga Profesional de Fútbol.

El empresario está a punto de retomar su rol de conductor en su programa televisivo. Según Tinelli, esa es otra de las razones que lo llevaron a tomarse un tiempo fuera del club. "Mi vuelta al programa, que me demandará entre 10 y 12 horas de trabajo, impedirá que pueda dedicarme al club todo lo que requiere este duro momento", explicó. "Es una decisión difícil para mí, no tengan dudas", admitió Tinelli, que así se aleja de San Lorenzo y del día a día en el fútbol.

Tinelli, que además es presidente de la Liga Profesional de Fútbol y vicepresidente de la AFA, será sustituido en San Lorenzo por el vicepresidente 1° Carlos Horacio Arreceygor.