Fabián Doman respondió a un polémico rumor que involucra a Rial, ¿qué pasó y qué dijo?

El conductor de Intratables dio su opinión luego de que Yanina Latorre revelara que Rial le había pedido su dimisión del canal a las autoridades

La noticia del viaje de Jorge Rial a Miami para vacunarse contra el coronavirus dejó a todos con las bocas abiertas. El cambio en su discurso provocó que tanto la gente en redes como sus compañeros de canal comentasen el tema, exponiendo conflictos que surgieron a partir de la ida de Fabián Doman al país norteamericano para vacunarse.

Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud. — JORGE RIAL (@rialjorge) May 14, 2021

El conductor de Intratables, quien un mes y medio atrás fue a Estados Unidos para también vacunarse, celebró la decisión de Rial: "Aplaudo que Jorge que cambie de opinión. Me parece muy bien e inteligente, supongo que habrá influido Romina (Pereiro) y me parece bien. Ha privilegiado la salud. Lamento que a mí en marzo haya mucha gente que no me entendiera", comentó el conductor de Intratables en diálogo con Clarín.

La revelación del escándalo: Rial pidió la cabeza de Doman

Horas antes de estas declaraciones, Yanina Latorre había hecho públicos en Los ángeles de la mañana los rumores sobre un conflicto entre Rial y Doman por la ida de este último a Florida para conseguir la inoculación.

La panelista, quien se encuentra a cargo de la conducción en reemplazo de Ángel De Brito, reveló que el conductor de TV Nostra "ha matado a Doman y a muchos más... estaría bueno que (Rial) haga un mea culpa y diga 'me equivoqué', porque fue a pedir la cabeza de Doman (cuando lo hizo). Fue como loco cuando él se vacuno. Dijo que no era ejemplo para el canal".

Estas palabras llevaron a Ángel De Brito a sugerir que "Doman debe estar saltando en una pata", a lo que la esposa de Diego Latorre contestó: "Claro. Es que fue a pedir su cabeza. Lo digo real. Se sentó y quería que Doman no estuviera más porque 'no era ejemplo para la bajada de línea del canal y del país'. Dijo que (no estaba bien que) el conductor de un programa importante de América estuviera vacunado en Miami... ¿Y qué está haciendo él que hoy va a embarcar?".

La respuesta de Doman

Doman, quien fue uno de los primeros conductores argentinos en vacunarse en el exterior, se limitó a decir que el tema no le costaba. Sin embargo, aclaró que sí esá al tanto de "que hubo gente que llamó quejándose. No sólo porque me había vacunado sino porque lo había contado. No sólo no hice nada malo, sino que gracias a Dios mucha gente que está en condición de hacerlo ahora lo está haciendo también".

El conductor de Intrusos se mostró de acuerdo con los tuits de Rial anunciando su vacunación: "Está bien que lo cuente, porque las cosas cuando son correctas hay que contarlas...", y añadió: "Nunca entendí el debate. Si te podés vacunar en otro lado vacunate. Por suerte trabajo en un canal que no escuchó a nadie de los que se quejó y nunca me dijo nada".

Para finalizar, Doman aprovechó para contestarle implícitamente a Pablo Duggan, quien repetidas veces criticó a quienes se vacunaron en el extranjero a través de sus redes sociales, y dijo: "Espero que tome la misma decisión que Rial".