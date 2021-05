Rating: Jorge Rial y Guido Kaczka, los derrotados de la noche

MasterChef Celebrity 2 lideró con la gala de beneficios de la semana donde los participantes tuvieron que cocinar con productos de un mercado extremo

Luego del martes, cuando Bendita, con Beto Casella en El Nueve, llegó a tener picos de 8 puntos y ampliara la diferencia sobre TV Nostra, con Jorge Rial en América, la expectativa estuvo en el mano a mano del miércoles.

Se trata de una competencia que se instaló en la noche de la TV abierta porteña, donde ambos ciclos pelean por el tercer puesto en un horario donde predominan los noticieros de Telefe y eltrece. Este miércoles Bendita se impuso con un pico de 6 puntos mientras que Rial se mantuvo por debajo de los dos puntos, con una marca máxima de 2,2.

El primer mano a mano del horario estelar fue para Doctor Milagro, en Telefe, que comenzó con un piso de 13,8 puntos y llegó a una marca máxima de 19,2 puntos. Bienvenidos a bordo, con Guido Kaczka en eltrece, obtuvo una marca máxima de 10,1 puntos.

MasterChef Celebrity 2 lideró con un pico máximo de 21,7, con la gala de beneficios de la semana donde los participantes tuvieron que cocinar con productos de un mercado extremo.

En cuanto a las novelas de Oriente Próximo, tuvieron resultados dispares: Empoderada arrancó con un piso de 5,9 puntos pero cayó a 3,8. Icerde arrancó con 15 puntos pero no pudo mantenerlo.

Rating: la competencia del mediodía

Este miércoles lideró Flor de equipo, en Telefe, con picos de 5,4 con un caso de delincuencia y luego con el repaso de la gala de MasterChef y Pamela David de invitada. Lo de Mariana, en eltrece, llegó a 4,5. Pasado el mediodía Flor de equipo obtuvo su marca máxima de 6,5 y lideró su franja hasta el final.

MasterChef Celebrity: Georgina Barbarossa se lastimó durante una prueba

El concepto de "mercado extremo" figura en MasterChef Celebrity y en otros certámenes de la misma franquicia con nombre parecido. Se trata del mismo espacio donde hay ingredientes, pero con el agregado de obstáculos que exigen algo de destreza física para salir airoso. Las edades de los participantes no son similares, por eso lo que puede ser sencillo para Sol Pérez o Alex Caniggia, es un verdadero dolor de cabeza para Georgina Barbarossa.

Aunque no le gustó la propuesta, la actriz sacó pecho y se sometió a la prueba, que incluía una suerte de telaraña hecha con sogas que se veía muy complicada de atravesar. Georgina hizo lo que pudo, porque en el camino perdió una zapatilla y pegó unos cuantos gritos, y sumó un dolor de espalda que la acompañó durante el resto de la jornada.

"Cuando levanté la pierna dije ‘ay qué dolor’. Era el nervio ciático. Estaba muy dura pero dije, ‘no importa, me tiro’. Estaba recontra dolorida pero me la re banqué, porque sino en vez de tía me van a empezar a decir abuela", dijo la actriz.

Aunque la edición no mostró todo el dolor de la actriz, la producción sí estuvo atenta durante el problema, y Santiago del Moro se lo hizo saber: "Georgina, te pusimos una silla. Si te sentís mal te sentás un ratito". Al menos en lo que salió al aire, Barbarossa no hizo uso de ella y se mantuvo de pie, cocinando un plato que al final de la noche, le permitió pasar de ronda.