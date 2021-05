Boca versus River: quién gana el duelo de negocios y millones en la previa del Superclásico

El análisis de cuál de los dos equipos cuenta con un plantel mejor valuado y quién recibió más dinero por sponsors y ventas de futbolistas

Boca y River protagonizarán un nuevo Superclásico el próximo domingo, por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Los últimos dos antecedentes, ambos disputados este año en la Bombonera, dan cuenta de la paridad entre los dos equipos más grandes del fútbol argentino. Esa equivalencia también se observa fuera de la cancha, en el mundo de los negocios y el marketing, donde ambos mantienen un duelo permanente en busca del liderazgo.

Si se analiza la valoración económica de cada plantel, los ingresos por sponsors y las ventas recientes de futbolistas, o la presencia en las redes sociales y la preferencia en las casas de apesta, se destaca que ninguno de los dos sobresale demasiado por encima del rival. Aunque, claro, cada "duelo" tiene un ganador.

"En términos generales, hay un concepto de que Boca vende más que River. En los últimos años River trabajó mucho y muy bien desde su sector de marketing y, obviamente, los títulos lo acompañaron para emparejar la balanza", explicó a iProfesional Claudio Destéfano, experto en Management y Marketing Deportivo.

Cotización del plantel

En cuanto a la valoración de mercado de sus futbolistas, River tiene una ventaja sobre Boca. Según el sitio especializado Transfermarkt, el plantel Millonario está "cotizado" en u$s138,24 millones. El jugador más caro es el mediocampista uruguayo Nicolás De La Cruz, con un valor aproximado de u$s21,74 millones, seguido de cerca por el delantero colombiano Rafael Santos Borré (u$s18,12 millones): ambos se perderán el clásico por dar positivo de Covid. Completa el podio Gonzalo Montiel (u$s15,10 millones), quien está en duda ya que se recupera de una lesión.En tanto, el plantel de Boca está valuado en unos u$s114,52 millones.

River le lleva una ventaja de más de 23 millones de dólares a Boca en la cotización de sus jugadores

El atacante Cristian Pavón, quien volvió hace algunos partidos luego de su paso por el fútbol de Estados Unidos, es considerado el más valioso (u$s18,20 millones). Le sigue el arquero Esteban Andrada (u$s9,66 millones), quien iría al banco de suplentes en el clásico.De todas formas, si se analizan las probables formaciones para el partido del domingo, el equipo que dispondría Miguel Ángel Russo (u$s55,85 millones), se impone al probable once que pararía Marcelo Gallardo (u$s50,98 millones), debido sobre todo a las bajas provocadas por los casos positivos de coronavirus.

Por caso, la tentativa formación inicial de Boca podría ser: Agustín Rossi (u$s2,43 millones); Nicolás Capaldo (u$s6,7 millones), Marcos Rojo (u$s6,7 millones), Lisandro López (u$s3,52 millones), Carlos Izquierdoz (u$s3,52 millones); Frank Fabra (u$s2,7 millones), Cristian Medina (u$s550 mil), Alan Varela (u$s2,43 millones), Cristian Pavón (u$s18,2 millones), Sebastián Villa (u$s7,9 millones) y Carlos Tevez (u$s1,2 millones).

Mientras que el probable equipo de River, alinearía con Franco Armani (u$s7,28 millones); Milton Casco (u$s2,67 millones), Jonatan Maidana (u$s970 mil), David Martínez (u$s4,25 millones), Fabrizio Angileri (u$s3,4 millones); Agustín Palavecino (u$s2,18 millones), Enzo Pérez (u$s2,43 millones), Leonardo Ponzio (u$s300 mil); Jorge Carrascal (u$s9,72 millones) Julián Álvarez (u$s14,58 millones y Matías Suárez (u$s3,2 millones).

Camiseta y sponsors

El año pasado, después de más de dos décadas vistiendo Nike, Boca firmó contrato con Adidas para vestir su camiseta. Según trascendió, el Xeneize llegó a un acuerdo con la firma alemana a cambio de u$s10,07 millones por temporada, más regalías e ingresos extra por títulos obtenidos.

El acuerdo no alegró a River, que viste las tres tiras desde los ’90 y cobra –según informaciones periodísticas- un 20% menos: es decir, unos u$s8 millones al año más bonos por objetivos deportivos. De hecho, el contrato del Millonario vence a fin de este año y desde la dirigencia, aseguran, ya están en tratativas para buscar otras opciones como Puma o Under Armour.

Boca firmó un contrato con Adidas por un 20% extra de lo que la marca tiene pactado con River

"Era irremediable que sucediera. Hiciera lo que hiciera Adidas con Boca, River se iba a sentir mal. La marca intentó hacer una acción con River, pero fue más impactante la de Boca porque era la novedad. A veces es difícil tener el equilibrio, que puede existir desde lo racional, pero que no cuenta desde lo emocional. Porque son las percepciones: muchos hinchas de River percibieron que le daban más importancia a Boca en las vidrieras, por ejemplo. Hasta el momento, había sido más simple porque los dos tenían marcas que eran competidores", analizó Destéfano.

También se impondría Boca en cuanto a lo que percibe por los sponsors que luce en sus camisetas. Si bien no hay datos oficiales al respecto, el contrato que Boca firmó con Qatar Airways en 2018 y hasta 2023, contempla un pago por parte de la aerolínea de unos u$s 6 millones al año. Hace algunos meses, se sumó también Garbarino en la parte trasera de la remera.

Por el lado de River, según informaron medios partidarios, el vínculo que firmó con Turkish Airlines por tres años a mediados de 2019 fue a cambio de u$s 8.4 millones más extra por títulos: es decir que, sin contar los posibles ingresos adicionales, serían unos u$s2,8 millones al año. El Millonario también tiene en su camiseta el patrocinio de Assist Card y Axion.

"Lo curioso es que los dos tienen sponsor de líneas aéreas en un momento muy complicado para la industria, por la pandemia. Hay que ver qué va a pasar cuando tengan que renovar los contratos", agregó Destéfano, quien contó cuál es el objetivo que estas compañías persiguen al patrocinar grandes clubes de fútbol: "Históricamente, hasta hace diez o quince años, si se hablaba de líneas aéreas internacionales se pensaba en American Airlines, United, KLM o Iberia, entre otras. Entonces, las nuevas líneas del lejano Oriente tuvieron que salir a 'comprar historia' para hacerse conocidas popularmente. Empezó Emirates, que está en el Milan, Real Madrid o Arsenal. Después Qatar, que estuvo en Barcelona, o con Roma y Boca. Lo mismo Etihad con Manchester City o Turkish con River".

Ventas de futbolistas

Otro ítem parejo pero que, llamativamente debido a los resultados de los últimos años, es favorable a Boca, es el de los ingresos por ventas de futbolistas. Si se toman en consideración las mayores transferencias de las últimas tres temporadas, se observa que al Xeneize le ingresaron u$s 88.4 millones y a River, u$s 73,85 millones.

Es que, por ejemplo, el equipo de la Ribera recibió u$s 4 millones por Emanuel Bebelo Reynoso, quien se fue a la MLS; antes, había vendido a Nahitan Nández a Cagliari por unos u$s 18 millones y a Darío Benedetto a Olympique de Marsella por u$s 18.2 millones. Previamente, cerró grandes operaciones con las partidas de Wilmar Barrios (u$s 18 millones), el juvenil Leonardo Balerdi (u$s 18.2 millones) y Lisandro Magallán (u$s 10 millones).

En tanto, el club de Núñez transfirió recientemente a Lucas Martínez Quarta a Fiorentina por u$s 15.5 millones, a Juan Fernando Quintero a China por u$s 12.08 millones, al juvenil Santiago Sosa a la MLS por u$s 6 millones y a Nacho Fernández a Atlético Mineiro por u$s 8.6 millones. En temporadas anteriores, había vendido a Exequiel Palacios a Bayer Leverkusen por u$s 18 millones, a Alexander Barboza a Independiente por u$s 3.7 millones y a Gonzalo Martínez a la MLS por u$s 10 millones.

Redes y apuestas

Lógicamente, Boca y River son los dos clubes argentinos con mayor cantidad de seguidores en las redes sociales. Según publicó el sitio Marketing Registrado, el Xeneize cuenta con 19.221.850 seguidores en todas sus plataformas, mientras que el Millonario suma 18.070.338.

De todas formas, en cuanto a las interacciones, River supera ampliamente a su clásico rival: en abril, el equipo de Núñez tuvo el doble de actividad que Boca en Twitter y Facebook, y casi un 50% más en Instagram, según el sitio especializado Deportes&Finanzas. Durante 2020, el Millonario ya había dominado ampliamente ese registro con 214 millones de interacciones sobre las 141 millones del Xeneize.

Finalmente, en cuanto a las apuestas, el favorito para quedarse con el Superclásico es el conjunto de Marcelo Gallardo. En el sitio bwin, un triunfo de River se paga 2.25, mientras que una victoria de Boca multiplica la inversión por 3.10. El empate, en tanto, cotiza a 2.95: en caso de que se concrete, el duelo se definirá por penales.

De todas formas, si bien ayuda, un triunfo o una derrota no cambiará demasiado el mapa económico y de negocios de los dos clubes más populares del país. "En los clubes grandes, no hay tanta variación según un resultado, tanto en ventas de camisetas como en merchandasing. Pasa lo mismo con Barcelona o Real Madrid, por ejemplo. Distinto es cuando un club es chico, entonces ahí sí hay un boom de ventas por un título, por ejemplo", explicó Destéfano, quien concluyó: "El éxito deportivo sería, por decirlo de alguna manera, el aguinaldo para las marcas".