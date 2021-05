Si este hombre no hubiese gastado sus 10.000 Bitcoins en una pizza, hoy podría comprarse esto

Un escuadrón de seis aviones de combate, 90 chalets alrededor del mundo y el yate de Jeff Bezos, son algunas de las cosas que podría tener

Hay historias dantescas en el mundo de la tecnología, pero sin lugar a dudas una de las más interesantes es la de Laszlo Hanyecz. ¿Quién es? Es la primera persona que hizo una compra de un producto físico con Bitcoin de la que se tiene registro. La compra se hizo el 22 de mayo de 2010 (aquí el vídeo del momento). ¿Y qué compró? Dos pizzas del Domino's. ¿Por cuanto? Por 10.000 Bitcoin, que por aquellos entonces equivalían a unos u$s30.

En el momento en que se escriben estas líneas, esos 10.000 Bitcoin están valorados en u$S502,3 millones. Mucho dinero. Así que nos hemos preguntado lo siguiente: si el bueno de Hanyecz hubiera sido un HODLER y todavía tuviera esos 10.000 Bitcoin a mano, ¿qué se podría comprar? Lo siguiente (y seguramente le sobraría dinero para cenar pizza más de un día).

Cosas que podrías comprar con 10.000 Bitcoin actualmente

Imaginá que tenés u$s 500 millones contantes y sonantes en tu bolsillo (o en tu cuenta, mejor, porque semejante cantidad de dinero tiene que pesar bastante). Ahora imaginá que los querés gastar todo junto. No importa en qué, querés gastar esa cantidad de dinero en cosas que a lo mejor no vas a poder disfrutar en la vida. ¿Qué podrías comprar? Acá tenés una lista de ideas, según señala Xataca.

-Si hubieras sido rápido, el portaaviones NAe São Paulo, el más grande de la Armada Brasileña, que se vendió por unos u$s1.8 millones en marzo de 2021.

-Un escuadrón de seis aviones de combate Lockheed Martin F-35 Lightning II a u$s77,9 millones cada uno

Hope Diamond, la joya más cara del mundo

-62.578.222.778 en 'Fortnite', a u$s9,6 por cada 1.000. Podrías tener todas las skins del juego.

-90 chalets de cinco millones cada uno alrededor del mundo. Te sobrarían 50 millones para disfrutarlo durante el resto de la vida. Los podrías poner en alquiler y dejarle dinero a las próximas generaciones.

-Un buen puñado de islas desiertas para vos, para siempre. Hay una en Phuket (Tailandia) y vale solo u$s131,3 millones. Tiene agua dulce, generador eléctrico, señal móvil y unos 0,44 kilómetros cuadrados.

-Para viajar ahí necesitarías una lancha, claro, pero tienes 500 millones, ¿por qué no comprarte seis Boeing 737 a u$s100,5 millones cada uno?

Podría comprar cinco Boeing 737 a u$s100,5 millones

-Podés comprar el yate de Jeff Bezos, que cuesta u$s500 millones y mide más que un campo de fútbol.

-Para que no te aburras, podes comprar el Washington Post, que le costó a Bezos u$s250 millones.

-Para comer, hamburguesas de un dólar para desayunar, comer y cenar durante 456 años.

-963.428.263,13 Dogecoin (su precio actual es u$s0,51898).

-También podrías financiar unos diez lanzamientos del Falcon 9 de SpaceX (u$s62 millones por lanzamiento).

-Podrías viajar diez veces a la Luna con SpaceX como turista. Cada ticket vale unos u$s55 millones.

-Podrías comprarte 45 Bugatti La Voiture Noire, el coche más caro del mundo. Cada uno vale u$s13,3 millones.

La reciente adquisición de Jeff Bezos

-Dos "The Hope Diamond", la joya más cara del mundo valorada en u$s250 millones.

-Si te aburrís, podrías contratar a Rick Harrison, de 'Pawn Store' para que te mande 4,8 años de vídeo hablándote. Este cobra u$s98,3 en cámara por un vídeo de más o menos 25 segundos.

-Un millón de PlayStation 5.

- El 'Salvator Mundi', atribuido a Leonardo Da Vinci y el cuadro más caro jamás vendido: u$s450,3 millones.

-Un reloj Graff Diamonds Hallucination, que cuesta solo u$s48,4 millones.

-Y si querés invertir en pizza, 22 millones de pizzas Carbona de Domino's.