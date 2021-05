El lado oscuro de Bill Gates: revelan los escándalos ocultos detrás de su imagen de filántropo amable

Gates llegó a ser la persona más rica del planeta. En la actualidad ocupa el cuarto lugar y se calcula que su fortuna pasa los 100 mil millones de dólares

Durante estas décadas, Bill Gates supo crear una personalidad pública relacioinada con la filantropia. En contraste con los gustos, por ejemplo, de Elon Musk de Tesla y Jack Dorsey de Twitter, Gates se plantaba como alguien agradable y buena persona.

Incluso continuó cultivando esta personalidad, prometiendo regalar la mitad de su riqueza a través de The Giving Pledge, invirtiendo en atención médica y abordando la crisis climática, a medida que su dinero se multiplicaba.

Luego de abandonar la primera línea de Microsoft creó su propia fundación (Bill y Melinda Gates Fundation) que se encargaba de diversas causas sociales y ambientales. En 2020, abandonó de forma definitiva el consejo de administración de la empresa que había creado. La versión oficial que dio era que quería focalizar toda su atención en su fundación.

Sin embargo, la realidad parece que es otra. La posición de directivo de Bill Gates pendía de un hilo mientras se llevaba a cabo una investigación interna sobre una relación íntima e "inapropiada" que había mantenido con una subordinada pese a encontrarse casado con Melinda.

The Wall Street Journal publicó este domingo una investigación en la que afirma que el empresario debió renunciar a su lugar en Microsoft por una relación extramatrimonial que mantuvo con una empleada de la compañía que fundó.

Según indicó la publicación, en 2020, miembros del consejo de Microsoft Corp. decidieron que no era pertinente que su cofundador Gates mantuviera su puesto en la junta mientras llevaban a cabo una investigación sobre esa relación amorosa, a la que consideraron inapropiada.

El periódico reportó en su edición online que los miembros del consejo corporativo contrataron a un estudio jurídico a finales de 2019 para que realizara una investigación, después de que una ingeniera de Microsoft asegurara en una carta que sostuvo una relación de tinte sexual con Gates durante varios años.

Revelan que el empresario debió renunciar a su lugar en Microsoft por una relación extramatrimonial

La publicación reportó, citando a otra persona al tanto del asunto, que Gates renunció antes de que el consejo concluyera su investigación.

Una portavoz de Gates que no fue identificada por su nombre reconoció ante el periódico que hubo un amorío hace casi 20 años y terminó "amigablemente''. La portavoz declaró al Journal que "la decisión de él de salir gradualmente del consejo de ninguna forma está relacionada con este tema''.

Perfil bajo y maquinaria propagandística

Al anunciar su alejamiento de la junta directiva de Microsoft el año pasado, Gates dijo que lo hacía para enfocarse en sus labores filantrópicas.

Su salida tuvo un perfil relativamente bajo ya que había abandonado el liderazgo de la empresa años atrás. Paralelamente, la maquinaria propagandística de su fundación trabajaba a pleno rendimiento: donaciones, proyectos multimillonarios, mecenazgo a medios de comunicación y una agresiva campaña de relaciones públicas le llevaron incluso a participar en distintos actos de la ONU para dar a conocer la fundación Bill y Melinda Gates con una gran cobertura positiva, informa El Mundo.

Sin embargo, en un correo electrónico enviado a la agencia The Associated Press el domingo en la noche, Microsoft indicó que "en la segunda mitad de 2019 recibió información de que Bill Gates intentó sostener una relación íntima con una empleada de la compañía en el año 2000".

"Una comisión de la junta directiva revisó la información, con ayuda de un buffet jurídico externo, para llevar a cabo una investigación exhaustiva. A lo largo de la misma, Microsoft brindó amplio apoyo a la empleada que presentó la acusación'', continuó el mensaje.

Pero la revelación de este asunto se complementó con informes de The New York Times, que citó fuentes no identificadas que dijeron que Gates intentó perseguir a varias mujeres que trabajaban para él.

creó su propia fundación con Melinda Gates Luego de abandonar la primera línea de Microsoft creó su propia fundación con Melinda Gates

Los empleados describieron dos ocasiones en las que dijeron que Gates le propuso proposiciones a mujeres que trabajaban para él. Seis empleados actuales y anteriores dijeron al periódico que los avances no eran predatorios, sino que creaban una dinámica extraña en el lugar de trabajo, según Insider.

Se dijo que uno de estos casos sucedió en 2006, cuando aparentemente le envió un correo electrónico a una empleada de Microsoft para invitarla a cenar después de una presentación.

Es difícil decir hasta qué punto el comportamiento de Gates creó una actitud permisiva hacia la conducta sexual inapropiada en Microsoft. Pero un artículo de Quartz de 2019 reveló historias de varias mujeres que dijeron haber sufrido acoso sexual en la organización.

Gates y su divorcio

A principios de este mes, Bill y Melinda Gates anunciaron su divorcio luego de 27 años de matrimonio, pero indicaron que seguirían trabajando juntos en la Fundación Bill y Melinda Gates, una de las organizaciones de beneficencia más grandes del mundo.

Gates llegó a ser la persona más rica del planeta, y en la actualidad se calcula que su fortuna -la cuarta de una persona en el mundo- rebasa los 100 mil millones de dólares.

El pasado 3 de mayo la desarmada pareja realizó el anuncio de su divorcio a través de un comunicado publicado en Twitter.

"Después de haber trabajado mucho en nuestra relación, hemos tomado la decisión de terminar nuestro matrimonio. En los últimos 27 años, hemos criado tres niños increíbles y construido una fundación que trabaja en todo el mundo para promover una vida productiva y saludable. Continuaremos compartiendo nuestras creencias en esa misión y continuaremos trabajando juntos en la fundación, pero no creemos más que podamos crecer juntos como una pareja en esta nueva fase de nuestras vidas", expresaron.

Paradójicamente, o tal vez no, Bill conoció a Melinda porque ella era gerenta de Marketing de Microsoft.

Durante décadas, la pareja ha sido protagonista relevante en el escenario mundial y sus enormes contribuciones de caridad le dieron acceso a los más altos niveles del gobierno, del sector de negocios y de las organizaciones sin fines de lucro.

La Fundación Bill y Melinda Gates ha tenido una inmensa influencia en campos que van desde la salud mundial hasta la educación en la primera infancia y ha logrado grandes avances en la reducción de las muertes causadas por la malaria y otras enfermedades infecciosas.

En el último año, la pareja ha sido especialmente visible, comentando regularmente sobre la lucha mundial contra Covid-19, ya que su fundación gastó más de mil millones de dólares para combatir la pandemia.

Se estima que por el divorcio deberán repartirse alrededor de 130 mil millones de dólares y si bien no tenían acuerdo prenupcial, al tener una buena relación no habría problemas por la división de bienes.

Según dijeron Bill y Melinda Gates años atrás, sus hijos solo recibirán 10 millones dólares cada uno. El resto sería donado para causas benéficas e investigación científica.