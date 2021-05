Cierre de exportaciones: ¿qué opina Alberto Samid, referente clave del sector?

Alberto Samid expresó su opinión sobre la medida que tomó el gobierno en torno a la exportación de carnes y creó polémica en el sector

En las últimas horas, el Gobierno tomó la decisión de suspender la exportación de carne. Por supuesto, las respuestas ante tal medida no tardaron en llegar. Alberto Samid, también dio su opinión y para sorpresa de muchos, el Rey de la carne, apoyó la decisión del oficialismo.

"La medida es muy, muy buena", aseguró. A continuación, explicó: "Si nosotros estábamos destruyendo nuestra fábrica de ganado, estábamos vendiendo las vacas que tienen 5 o 6 pariciones más, estábamos vendiendo vacas muy jóvenes". Es por eso, que el empresario apuntó contra la Mesa de Enlace.

Esta mañana, en diálogo con Mex Urtizberea en Radio del Plata, el empresario destacó: "Aparte, estamos vendiendo lo que no tenemos". Fue en ese sentido que sostuvo: "Nosotros no podemos vender un millón de toneladas, tenemos que vender la mitad, 500" porque si no "le sacamos la mesa a los argentinos", aclaró. Fue por eso que calificó como "muy, muy imoprtante" a la medida tomada por el Gobierno.

Alberto Samid dijo estar de acuerdo con la nueva medida del gobierno que restringe la exportación de carne por 30 días

"Estamos vendiendo más de lo que podemos vender"

"Suspender por un mes las exportaciones y después otorgarles cupo de exportación", detalló. Asimismo, indicó: "El cupo es vender lo que nos sobra a nosotros". En esa línea, subrayó: "Primero, estamos nosotros, la mesa de los argentinos, lo que nos sobra, hay que exportarlo y venderlo". En consecuencia, apuntó contra los empresarios del sector y criticó: "Los exportadores dicen lo contrario, vendamos todo lo que podamos afuera y el resto que lo coman los argentinos".

"Hay un sector de ocho frigoríficos que son los exportadores", puntualizó y agregó: "Después, la mayoría de los frigoríficos son consumeros". "Siempre se exporta el 6%, 7%", señaló. Luego, disparó contra el gobierno anterior, "con la llegada de (Mauricio) Macri se exportó el 30%", resaltó y por lo tanto, nuevamente afirmó: "No podemos exportar lo que no tenemos". "Por eso, todos los días sube la hacienda", aseguró.

En ese contexto, Alberto Samid también criticó la relación con China: "Los chinos se nos están llevando las madres, lo peor que podemos hacer es vender las fábricas". "Nosotros tenemos que vender todos los machos que podamos, pero las hembras las tenemos que dejar para madres", señaló, al tiempo que concluyó: "Estamos destruyendo las fábricas y como si fuera poco, estamos vendiendo más de lo que podemos vender".

