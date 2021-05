Alarma por el incremento de casos y reuniones decisivas: habrá nuevas restricciones a partir del sábado

Representantes del Gobierno nacional, bonaerense y porteño se reunieron este martes para analizar la situación epidemiológica en el AMBA

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se reunió este martes con sus pares de la Provincia, Carlos Bianco, y de la Ciudad, Felipe Miguel, para analizar la situación epidemiológica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y las tres jurisdicciones coincidieron en "la preocupación de la situación actual" de la pandemia.

El encuentro, que se extendió por casi dos horas en el despacho de Cafiero, se produjo en medio de la preocupación compartida por el aumento de casos de coronavirus, que esta tarde alcanzó récord de cifras de contagios y muertes desde el inicio de la pandemia.

El reporte de las últimas 24 horas, que indicó 35.543 contagios y 745 muertes, se conoció en momento en que estaba finalizando la reunión en Casa Rosada.

Por este motivo es que el Gobierno quiere profundizar las restricciones a la movilidad. Cabe recordarque este viernes vence el plazo estipulado en el Decreto de Necesidad y Urgencia. Si bien no se saben cuáles serán las medidas a partir del sábado, una de las principales restricciones apuntaría a revisar lo que ocurre los fines de semana en los parques y plazas públicas.

"No" están pidiendo volver a una fase 1 de la cuarentena, dijeron fuentes del Gobierno bonaerense a NA, pero indicaron que la solicitud está vinculada a "más controles" en el AMBA.

"Queremos el mismo esquema pero más controles, sería así por ahora. Fuimos a escuchar, porque las propuestas y los escenarios ya los planteamos todos. El tiempo y los hechos van confirmando todo lo que fuimos diciendo", resaltaron.

Curva de contagios, en ascenso

Desde el Gobierno porteño afirmaron que durante el encuentro coincidieron en "la preocupación de la situación actual", y precisaron: "Los casos se estabilizaron en un promedio alto y se observa un leve aumento".

"Si se mantiene en los próximos días, habrá que tomar medidas adicionales. En el caso de tomarlas continuarán hablando para tomar dichas medidas en coordinación Nación, Ciudad y Provincia", resaltaron.

En las últimas horas, tanto el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, como su par bonaerense, Daniel Gollan, advirtieron que la curva de contagios "ha dejado de bajar" y "empezó a ascender nuevamente".

El cónclave también contó con la participaron la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y sus pares de Buenos Aires, Daniel Gollan, y de la Ciudad, Fernán Quirós.

La reunión se produjo a tres días de que caduque el último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández con las restricciones establecidas para contener la segunda ola de coronavirus.

El presidente Alberto Fernández dijo este martes que en los "términos" en los que se presenta actualmente la evolución de la pandemia de coronavirus, "van a seguir las restricciones" más allá de este viernes, cuando vencen las actuales medidas, aunque descartó de plano un regreso a Fase 1 y lamentó "el tiempo que han perdido" distritos como la ciudad de Buenos Aires y Córdoba al no adoptar algunas de esas decisiones.

"En estos términos, van a seguir las restricciones" frente a la segunda ola de coronavirus, anticipó el mandatario en declaraciones formuladas a Radio 10, en las que, no obstante, aclaró que no habrá una vuelta a Fase 1, incluso "por un tema sociológico", y reclamó a las jurisdicciones que "se hagan cargo" de la situación.

"Me parece que, en estos términos, debemos seguir" con las restricciones, aseveró el Presidente en declaraciones a Radio 10, con vistas al vencimiento este viernes del último decreto de necesidad y urgencia que estableció las restricciones que rigen actualmente para mitigar la propagación de la segunda ola de coronavirus.

En esa línea, sostuvo que "todos estamos cansados, angustiados, pero es lo que nos toca vivir, y lo que más queremos es vivir y dejar de hacer política por la pandemia".

Sobre las posturas de Schiaretti y Rodríguez Larreta

Cuando fue consultado sobre la posibilidad de que el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, estén analizando aplicar aplicar en esta oportunidad, a diferencia de la anterior, las nuevas restricciones, el Presidente dijo: "Lamento el tiempo que han perdido".

En ese marco, Fernández agregó que es "muy respetuoso de las libertades individuales" y enfatizó: "Algo que no he querido es restringir la circulación, pero no hay otro modo de resolver el tema que no sea éste".

De todos modos, aseguró que "a Fase 1 no se vuelve" y le pidió a las autoridades de cada jurisdicción que "vuelvan a poner los controles" ante un cierto relajamiento de la población frente a las medidas necesarias para evitar los contagios.

"Lo que pido es que se entienda lo que está pasando y que se hagan cargo de esta mayor cantidad de casos, que es el resultado de decir que la vida siga como si no pasara nada", sostuvo el mandatario.

En ese sentido, Fernández insistió en que "hay una pandemia, un virus que nos contagia y nos mata, y nos tiene que doler el número de 500 personas muertas en un día, y tenemos que llamar a la reflexión porque no nos estamos cuidando".

En ese marco, respecto de las restricciones, recordó que la semana pasada, durante su gira europea y en París, se fue "caminando desde el hotel a las 11 de la mañana hasta la torre Eiffel" y sostuvo que, en el trayecto de "25 cuadras" no encontró "un bar donde comprar un café".

Respeto de diferencias con Rodríguez Larreta, explicó: "Siempre digo lo mismo, le dije a Horacio que si en el colegio no se contagian, si en los restaurants, los bares y cines no se contagian, ¿dónde se contagian?".

Recordó además que, cuando tomó la decisión de disponer nuevas restricciones, él mismo "acababa de salir del Covid (por su contagio el abril último), y hablé con los infectólogos, y todos me decían que habíamos adquirido un ritmo con el que íbamos a llegar a 40 mil contagios diarios".

"Durante días no dormí pensando en eso, y tuvimos uno de los días 29 mil, y salí decidido a decir que se cortaban las clases presenciales y la circulación desde las 8 de la noche, pero me criticaron y me llevaron a la Corte, a la que le hicieron decir lo que le hicieron decir", concluyó el mandatario.