El análisis de The Guardian sobre el coronavirus en Argentina: ¿qué dijo?

El medio británico analizó la situación epidemiológica y sanitaria que atraviesa el país: sostienen que los hospitales no tienen la preparación necesaria,

La segunda ola de contagios de coronavirus en Argentina no da respiro en el país y todavía no vislumbra un techo en la cantidad de casos positivos y fallecidos que continúan registrando récords. En este escenario, el medio británico The Guardian analizó la situación epidemiológica y sanitaria que atraviesa el país con crudos resultados: sostienen que los hospitales no tienen la preparación necesaria, el uso político de la pandemia y la baja tasa de vacunación a casi 5 meses de su comienzo son las principales causas que condujeron al país a esta situación.

Bajo el título "La gente muere en menos de una semana: la ola de Covid agarró a la Argentina con la guardia baja", The Guardian comienza su análisis informando que en el país la circulación comunitaria de las cepas de Manaos y Británica, están haciendo estragos en el sistema sanitario: "los pacientes se mueren más rápido y más jóvenes: una reciente victima falleció con solo 42 años", asegura el prestigioso medio luego de entrevistar a Vanina Edul, médica de terapia intensiva en el hospital Fernández.

"La gente muere en menos de una semana: la ola de Covid agarró a la Argentina con la guardia baja", dice The Guardian

La segunda ola de coronavirus en el país es calificada como "desvastante" por The Guardian, ya que agarró al país "indefenso, con restricciones relajadas y una baja tasa de vacunación". En esta linea, asegura que el país multiplicó por 7 los casos entre marzo y mayo alcanzando la cifra récord de 744 fallecidos el último martes. Estos números, sostiene, sitúan al país en el tercer lugar en casos diarios, después de India y Brasil, y en el cuarto lugar de fallecimientos por Covid, detrás de India, Brasil y Estados Unidos.

Sin embargo, posteriormente, plantea una conclusión más cruda que expone la situación que está atravesando el país: "En relación con la población, Argentina tiene ahora el mayor número de muertes por Covid del mundo, con 16,46 muertes por millón, superando con creces a su gigantesco vecino Brasil, que registró 11,82 por millón".

"Veo morir a gente en menos de una semana, pacientes jóvenes que no responden al tratamiento. También hay otros cuyo nivel de oxigenación no es tan malo, pero mueren de todos modos", lamenta Edul.

Treinta y cinco mil casos nuevos el martes significan que 1.500 pacientes ingresan a cuidados intensivos en 10 días

Impacto en el sistema hospitalario

Ante este escenario, la terapista alerta sobre el impacto que tendrán estas cifras en el sistema hospitalario: "Con estos últimos números, podemos esperar una catástrofe total en 10 días". "Treinta y cinco mil casos nuevos el martes significan que 1.500 pacientes ingresan a cuidados intensivos en 10 días, y no sé dónde los vamos a poner", agrega.

Arnaldo Dubin, jefe de terapia intensiva del Hospital Otamendi, reconoció al mismo medio que "Argentina está en una situación de colapso sanitario" con el agravante de que tienen "insuficientes recursos tecnológicos y humanos, insumos y medicamentos". "El marcador de este colapso es el aumento abrupto de la mortalidad: algunas regiones están reportando una tasa de mortalidad del 75% en cuidados intensivos", concluye.

En un intento de mermar este colapso se han estado agregando camas e internando pacientes en pediatría o cardiología, sin embargo para Edul esto no cambiará la ecuación: "No importa cuántas camas adicionales pongan en las salas, lo que tenemos es un colapso del sistema porque no hay suficientes médicos".

La terapista del Fernández, atribuye estos números a la falta de preocupación por parte de la sociedad ya que algunos de ellos "van a fiestas clandestinas o no utilizan barbijo". Sin embargo, el medio británico también alega a la "politización de la pandemia, ya que se acercan las elecciones legislativas de mitad de mandato en octubre" y menciona como una de las causas la disputa entre la Ciudad y Nación por la presencialidad de las clases.

"Los políticos se están aprovechando de eso, confundiendo a la gente con información errónea", condena Edul.