"Pidieron una denuncia" contra Marcelo Tinelli por incumplir con el protocolo en ShowMatch

Después de debutar con el histórico programa de baile, Marcelo Tinelli recibió una denuncia por no cumplir con las medidas sanitarias en el estudio

El regreso de ShowMatch, el histórico programa conducido por Marcelo Tinelli que es un clásico del prime time argentino, tuvo más de un giro inesperado. Después de mucha expectativa y promoción, el reality volvió a la pantalla de Canal Trece como todos los años. Justamente, el primer programa del ciclo parecía suceder en los tiempos prepandémicos: los participantes no parecían seguir protocolo alguno para la prevención del coronavirus como si no existiese la pandemia.

La vuelta irregular causó tanto revuelo e indignación en la gente, que presentaron una denuncia contra Tinelli al día siguiente de haberse estrenado la temporada. La noticia la dieron a conocer Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en Intrusos, el ciclo que lideran por América TV.

La denuncia por incumplimiento a las medidas sanitarias en medio de la segunda ola de coronavirus se basa en la gran cantidad de gente que había en el estudio y no estaba cumpliendo con las prevenciones impuestas por el gobierno.

"Esto es en un contexto peor, el año pasado Tinelli no hizo televisión porque no podía hacer esto que es la esencia de su programa, su ADN. La pregunta es, ¿puede hoy? ¿Están dadas las cuestiones sanitarias para que haga esto que el año pasado lógicamente no podía hacer? ¿Ahora?", cuestionó Lussich, en medio de los rumores del endurecimiento de las restricciones sanitarias.

"¿Es un escenario propicio para que Tinelli esté en la tele? El tema es por qué sí Tinelli y no el resto de la industria que necesita laburar", puso sobre la mesa el uruguayo, en línea con las quejas en redes sociales que reclaman la apertura de los comercios en horarios normales la vuelta a los colegios en provincia. Por su lado, Adrián Pallares agregó a los comentarios de su compañero: "Uno trata de preservar las burbujas, y acá hay muchas burbujas juntas".

Las duras críticas hacia la irresponsabilidad de Tinelli

"ExpoCovid 2021. Estoy hablando de lo que pasó ayer en nuestra querida y golpeada televisión. Hablo de lo que sucedió en un país donde hay 500 muertos por día, en el que a diario cierran sus puertas comercios y restaurantes, donde debatimos si los colegios deben o no estar abiertos , en el que miles de personas pierden sus trabajos, y en el que hoy se debate aplicar restricciones aún más estrictas (…) No se justifica semejante desatino con sentidas palabras, saludos con choques de puños, ni con un justo homenaje a los médicos, lo repito: en un lugar cerrado con 200 personas adentro", arremetió el productor Gustavo Sofovich en un fuerte posteo en redes sociales.

Marcela Baños, panelista del programa, también compartió su visión respecto a la polémica: "Acá lo que se discute desde el minuto cero es la injusticia. Quién le da permiso a Marcelo para que se pueda mover con esa libertad. Nosotros lo vemos mal porque lo que se veía ahí no es el mensaje que se tenía que dar. Es innecesario".

"Cuando tenés que explicar por qué hiciste tal cosa es porque algo falló. Es porque hay algo que no gustó", finalizó Lussich.