"Tiene que agradecer que no prendemos fuego la casa de Gobierno": los polémicos dichos de Viviana Canosa contra Fernández

En su editorial, la conductora Viviana Canosa expresó su opinión acerca de las nuevas medidas y se mostró crítica con duros dichos contra Fernández

La conductora Viviana Canosa hizo referencia a las nuevas restricciones impuestas por el presidente Alberto Fernández a través de un decreto que entró en vigencia el pasado sábado. En su editorial, la periodista se mostró muy crítica con el titular del ejecutivo en relación a la decisión que tomó sobre establecer un confinamiento total por el plazo de nueve días con el objetivo de frenar la segunda ola de coronavirus.

"El Presidente le agradece a Xi Jinping, a Putin, a AMLO -Andrés Manuel López Obrador-", comenzó la periodista en su editorial del viernes. Luego, continuó con una polémica afirmación: "Presidente: usted Alberto Fernández, nos tiene que agradecer a todos nosotros. A los argentinos que no vamos y prendemos fuego la Casa de Gobierno".

Viviana Canosa afirmó que el presidente debería "agradecerles a los argentinos"

"Tenemos las b… al plato. Nueve días nos van a encerrar", continuó la conductora. Cabe mencionar que no es la primera vez que Canosa critica a la gestión de Alberto Fernández por cómo manejaron la pandemia, por las medidas tomadas y por el impacto económico que tuvo cada una de ellas.

Luego, Viviana Canosa también fue contra el caos vehicular que se generó en las horas previas al comienzo del confinamiento estricto. En este sentido, la conductora dijo: "Los giles laburantes, tuvimos que adelantar lo que íbamos a hacer mañana en nuestro supuesto día de descanso".

"Agradézcanos a nosotros, a los argentinos… Qué a Xi Jinping". Estas fueron las últimas palabras de la conductora, quien también desató duras críticas contra la Primera Dama, Fabiola Yáñez, por la gira que hizo en Europa.

El Presidente comunicó las nuevas medidas a través de una cadena nacional

Días atrás, Canosa estuvo en el programa "Debo Decir", conducido por Luis Novaresio. Allí, en diálogo con su colega, afirmó que el mandatario no despierta ninguna credibilidad de su parte. "Su palabra para mí no tiene valor", afirmó la conductora.

"Básicamente, si me preguntás por Alberto Fernández, ya su palabra para mí no tiene valor. Y lamento que me pase eso. Nada de lo que diga me da credibilidad. Y me encantaría que de un giro, un cambio. Pero no le creo", aseguró Canosa, en relación a su vínculo con el presidente Alberto Fernández y a su palabra y gestión.