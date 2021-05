Marcha atrás: Gobierno restableció el 24 de mayo como feriado pero se desalentará la circulación

La situación epidemiológica en el país lleva a las autoridades a repensar sus decisiones y tomar medidas día a día para paliar el avance del virus

El Gobierno decidió dar marcha atrás con la idea de suspender el feriado del 24 de mayo, tal como se había analizado la semana pasada a fin de desalentar el turismo por la situación epidemiolótica del país.

El 25 de mayo, uno de los tradicionales feriados en Argentina, este año cae martes, por lo que se había fijado el lunes 24 como feriado puente.

Sin embargo, días atrás se había sugerido que el lunes sea un día laboral pero no se continuará con esta medida, ya que habrá una limitación en la circulación a partir de la restricciones que se estarán dando a conocer en las próximas horas.

Con el endurecimiento de las medidas de restricción, el Gobierno ya no ve necesario tener que cancelarlo.

Implementan confinamiento total hasta junio

Fernández anunció un confinamiento total por 9 días en las zonas de riesgo epidemiológico

El Gobierno de Alberto Fernández dispuso la aplicación de un confinamiento estricto durante 9 días en las zonas de riesgo, en el marco de la segunda ola de contagios de coronavirus.

Luego de un nuevo récord de contagios de coronavirus en la Argentina, las autoridades han dispuesto una vuelta a fase 1 por 9 días, medida que afecta a las zonas de riesgo epidmeiológico. Esta medida implicará el cierre de una gran cantidad de locales y actividades, la limitación de la circulación e incluso la reducción de las actividades esenciales, es decir, prácticamente se volverá a marzo 2020.

"Los controles se relajaron o han sido muy débiles. Hay ciudades y provincias que tienen su sistema de salud al límite, con hospitales públicos y sanatorios privados que están al borde de no poder dar respuesta. El problema ya no se acota determinado territorio. Es muy grave y se evidencia en todo el país. No se resuelve el problema si no se restringe el contagio y la circulación", aseguró el Presidente en el anuncio de este jueves por la noche.

"No hay lugar para les especulaciones; estamos atravesando el peor momento desde que comenzó la pandemia. El problema hoy es gravísimo en la Argentina. Estamos en un récord de contagio y fallecimiento. Y a mayor circulación se genera mayor mortalidad y un riesgo concreto de saturación del sistema de salud", agregó.

Cabe mencionar que este miércoles Argentina rompió un nuevo récord de casos de Covid-19 detectados en un día. Fueron 39.652, una cifra que alertó a los expertos y al Gobierno, que tomó la decisión de implementar una fase 1 por 9 días. El objetivo de esta medida, que entraría en vigencia el sábado, es detener el incremento de contagios y, de esa manera, reducir la cantidad de fallecidos y la ocupación de camas de terapia intensiva.

El Gobierno apunta a implementar 9 días de restricciones totales

"El peor momento de la pandemia"

Estas fueron las palabras del presidente Alberto Fernández, quien se comunicó este jueves con gobernadores de doce provincias del centro y el sur. Les explicó que Argentina se encuentra en el "peor momento de la pandemia", y así reclamó que cada distrito profundice las medidas restrictivas.

El ejecutivo destacó la necesidad de "controlar más" en los distritos. De esta manera, pidió, para la etapa que viene, "hacer cumplir el DNU vigente y ver que más se va a hacer para redoblar esfuerzos para la prevención de contagios y detener la circulación del virus".

Fernández reiteró que "la única manera de mejorar es reducir la circulación", una decisión que el Presidente tomaría a través del próximo DNU.

"Depende de la voluntad de cada distrito en exigir el cumplimiento y controlar. Todos tienen que redoblar los esfuerzos en el control. El plan de vacunación está avanzando a un buen ritmo. Llegaron casi 13 millones de vacunas y en los próximos días estamos recibiendo varios millones mas de Astrazeneca, Sputnik y Covax", resaltó.

El gobernador Kicillof afirmó que respetará lo que diga el DNU

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dejó claro que respetará la letra del decreto publicado por el Presidente, tal como ha hecho en otras ocasiones. "Hoy estamos en lo peor de la pandemia. Con las medidas que se tomaron anticipadamente desde Nación evitamos una catástrofe sanitaria", indicó el mandatario bonaerense.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en tanto, coincidió "en la gran preocupación" y dijo que "coordinarán esfuerzos con Nación".

"Coincidimos en que hay que poner mas restricciones. Mostrarnos juntos es un muy buen mensaje. Ser lo mas restrictivo posible en el uso del transporte. Controlar mas los gastronómicos y en el control de encuentros sociales y en espacios públicos. Hay que eliminar las reuniones sociales puertas adentro", aseguró el mandatario porteño.