Rating: a Tinelli no lo salvó ni Alex Caniggia

El mediático participante estuvo en MasterChef y en Showmatch la misma noche, aunque en el ciclo de eltrece fue a través de una imitación

La segunda semana de competencia en el horario estelar de la TV abierta porteña desde el regreso de Marcelo Tinelli es atípica por el feriado extralargo, que afectó a algunos ciclos en cuanto a sus mediciones. Si bien no cambiaron las posiciones en lo que al rating se refiere, los noticieros y algunos programas tuvieron una audiencia menor que en días anteriores.

El mano a mano de los noticieros fue para Telefe Noticias con pico de 11,8 puntos mientras que Telenoche llegó a 8,1. Luego llegó el turno de La Academia con el debut de Luciana Salazar, Barby Franco, Charlotte Cannigia, Mariana Genesio Peña y Julieta Puente, con un pico de 13 puntos.

Doctor Milagro lideró la franja con una marca máxima de 20,2 puntos. Luego con MasterChef Celebrity 2, donde comenzaron las semifinales, Telefe se impuso con 22 puntos y Showmatch se despidió en 6,5 puntos.

Cuando arrancó Guido Kazcka en eltrece, el certamen culinario se disparó hasta llegar a 24,4 puntos, la marca más alta de esta segunda temporada, mientras que Bienvenidos a bordo se mantuvo en 5 puntos.

Canal que ganó el rating del martes 25 de mayo

Tras ganar las tres franjas, Telefe se quedó con el día, por una diferencia de 4,7 puntos. Además, tuvo los dos programas más vistos del día.

Promedio del día por canal

Telefe: 11,4

eltrece: 6,7

El Nueve: 2,6

América: 1,9

TV Pública: 0,6

Los tres programas con más rating

MasterChef Celebrity 2: 22,7

Doctor Milagro: 17,5

Showmatch - La Academia: 11,1

Destacados del rating del martes 25 de mayo

MasterChef Celebrity 2 alcanzó un rating de 22,7 puntos. Fue la medición más alta de esta temporada y la segunda marca más alta en lo que va de 2021. Showmatch con La Academia midió 11,1 puntos. Fue la medición más alta de las últimas cuatro emisiones, lo más visto de eltrece y el tercer programa más visto de la jornada.

Guerra de rosas, en feriado, midió 7,7 puntos. Si bien ganó su franja, fue la medición más baja de las últimas tres semanas. Todas las tardes marcó 2,4 puntos, quedó tercero en su franja en empate con América y midió 6 décimas por arriba de su promedio.

Rating: la debacle de Rial y la derrota de Fabbiani

Pasado ya más de un mes desde se inicio, TV Nostra, con Jorge Rial en América, profundiza su caída ante Bendita, con Beto Casella en El Nueve. Rial regresó de la ciudad estadounidense de Miami, donde se vacunó contra el coronavirus y cumple el aislamiento correspondiente. Este martes feriado, Bendita quedó tercero en la franja con 5,3 mientras que América obtuvo una marca máxima de 1,6.

Al mediodía, la carrera entre Florencia Peña y Mariana Fabbiani es un poco más pareja. Flor de equipo, en Telefe, triunfó con la cocina de Analía Franchín y un repaso de MasterChef, y lideró con picos de 7,4.

Lo de Mariana, en eltrece, obtuvo una marca máxima de 4,6 puntos con el caso de la banda que aterroriza la ciudad de Merlo, en el oeste del Gran Buenos Aires, y los seis meses de la muerte de Diego Maradona.

Rating: la noche cuando Alex Caniggia estuvo en MasterChef y Showmatch

Alexander Caniggia es uno de los participantes que más se destaca en MasterChef Celebrity 2. A veces por entregar grandes platos, otras por no respetar las consignas, siempre deja su firma en cada una de las jornadas. Y la noche del martes no fue la excepción.

Ante la consigna de preparar media docena de pastelitos, Alex decidió ir por un camino opuesto y cocinar algo de invención propia. Mientras preparaba su plato, recibió en su puesto a Soledad Pastorutti, la invitada de la velada. La cantante lo sorprendió cuando le confesó que quería conocerlo, y entre algunos elogios, Caniggia luego le preguntó a la cámara de forma cómplice: "¿Está casada?"

Cuando acercó sus frituras, los miembros del jurado, Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, no pudieron disimular su sorpresa. El participante confesó que "le pintó" hacer otro tipo de plato, y no los pastelitos requeridos.

Los especialistas comenzaron entonces la degustación, pero Martitegui, muy molesto, le dijo que no iba a probar su plato. Fiel a su estilo, Alex se mostró muy relajado y no le dio demasiada importancia al hecho.

En la devolución, Betular comentó: "No hay pastel. No sé en qué están cocidos, porque no están dorados. El relleno no es rico. La presentación es rara, todo está como raro. Me da mucha pena, porque el hojaldrado de la masa es bueno, pero no sirve de nada si está poco cocido".

Donato agregó: "Sabemos que no te gusta hacer postres. Pero con un poquitito más de esfuerzo, acá podríamos haber logrado unos buenos pastelitos, porque hay un buen intento, pero está incompleto. Podría haber sido algo menos desastroso de lo que es".

Con algo de bronca, Martitegui concluyó: "Yo estoy convencido de que esto lo podés hacer bien, y no lo hiciste bien porque no se te canta". Sin perder la sonrisa, Alex se retiró bailando.

En la misma noche, Alex estuvo en el programa que compite directamente con MasterChef: Showmatch. Su hermana, Charlotte Cannigia, regresó este martes al ciclo de eltrece como concursante de La Academia, el segmento que reemplaza al clásico Bailando por un sueño. La hija de Mariana Nannis apareció en escena vestida de Mujer Maravilla.

Luego, junto a su compañero, Nacho Gonatta, mostró su destreza en el Cubo al cuadrado, el primero de los ritmos del certamen, y recibió la devolución del jurado. "Charlotte siempre viene con su alegría y su buena energía. ¡Cuidado con hacer tanta pose, porque queda cortado! Yo la conozco en la pista y sé que puede bailar más. Abusaron de la fotografía para la cámara. Los turcos salieron prolijos, pero me quedé con gusto a poco", expresó Pampita (5).

"Es que yo no hago energía, es un montón para mí. ¡Ensayo tres horas todos los días!", se justificó la participante. En ese momento aparecieron en escena Mariana Nannis y Alex Caniggia, en la piel de Fátima Florez y Fredy Villarreal, y despertaron las carcajadas de Charlotte.

"Me divertís muchísimo. Me parece bárbaro verte, pero te vi en boliches dándolo todo. Pasó algo raro con las botas. Estuvieron medio vagos en la coreo y en lo que mostraron. No me fascinó la propuesta, quedó antiguo. Por esa cosa de posar tanto, no tuvieron ninguna conexión. Hay que laburar la línea y la resolución. No es lo que más me gustó", agregó Jimena Barón (4).

Guillermina Valdes (6) expresó: "Para mí sos y serás magnética, más allá del baile. No conozco persona que no te ame. Me parecés muy atractiva y te la estás perdiendo, porque estás muy pendiente del afuera, tenés que jugar más, embarrarte, entregarte. Sos una mujer muy valiosa, pero tenés más para dar. El baile estuvo bien".

El dueño del voto secreto durante esta primer ronda de "Cubo al cuadrado", Hernán Piquín, indicó: "La propuesta me gustó, pero la coreo no tanto. La vi caminando y no bailando. Comparto lo de las líneas y las posturas. Charlotte, tenés que pisar más firme. Me molestó el pelo, que estaba muy loco. Te quiero más concentrada en lo que hacés". Con 15 puntos, la mediática se quedó con el puntaje más bajo de la noche.