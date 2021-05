"En casa no hay desesperación, te diría que hay paz": la esposa de Esteban Bullrich contó cómo transita su familia la enfermedad

María Eugenia Sequiros grabó un video para cerrar la entrevista que su marido brindó a CNN. Habló sobre la vida cotidiana del senador

La entrevista que el senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich brindó al canal CNN terminó con un emotivo mensaje de su esposa, María Eugenia Sequiros.

En un video, la mujer contó cómo su familia sobrelleva la enfermerdad del senador (Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA) y afirmó que su marido es "una persona increíble, con una fortaleza y una fuerza de voluntad de hierro" y "un ser que se levanta todos los días con mucha garra" para enfrentar "su día a día, que no es nada fácil".

"A veces no la entendemos su voz, a veces se atraganta cuando come. Pienso que su día no es nada fácil, pero él lo hace fácil acá en casa. Siempre que puedo, le digo que lo admiro por esa fortaleza, ese ejemplo impresionante que no da. Acá en casa no hay desesperación, te diría que hay paz", señaló.

Sequiros explicó que no tiene "otra manera de entender o de vivir" la enfermedad que afecta a su pareja "si no es con la fe", por lo que decidió sostenerse "en Dios, en su evangelio y en la Virgen, la madre de Jesús".

"Ahí entendí que el sufrimiento tiene una misión transformadora. El sufrimiento nos hace mejores, más humanos, y yo ofrezco este sufrimiento todos los días a Dios para que él me de la fuerza para vivir cada día. Aprendimos con Esteban a vivir cada día sin saber qué va a pasar, porque nadie sabe qué va a pasar mañana. Ese es nuestro lema, ‘hoy es el día’. Lo lindo de todo esto es que Dios está para todos y que nos dejó libres, así que mi mayor deseo es que todo el mundo vuelva a Dios, que lo reconozca para vivir de la mejor manera", agregó.

"Obviamente, no voy a negar que tengo momentos tristes. Obviamente lloro y grito, pero en paz. Es como un sufrimiento, pero en paz. Duermo todas las noches, no tomo ninguna pastilla y todo eso se lo atribuyo al Espíritu Santo que me acompaña a mí y a toda mi familia", concluyó.

Esteban Bullrich habló sobre cómo lo afecta la enfermedad que padece.

"Transitar el enojo me costó más que la angustia"

El senador nacional Esteban Bullrich había contado en una profunda carta hace un mes que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa.

"Transitar el enojo me costó más que la angustia. Porque no le encontraba la vuelta. Ahora estoy en paz", dijo el integrante de Juntos por el Cambio en la entrevista a CNN.

La patología es degenerativa, progresiva y provoca la muerte de las motoneuronas, las células encargadas de mover los músculos voluntarios del cuerpo.

"Cuando uno se entera que está enfermo de una enfermedad como la ELA, pasás por etapas", comenzó el legislador al revelar qué sintió cuando le dijeron el diagnóstico y destacó que primero tuvo una etapa de "mucha" angustia.

Bullrich también reveló una de las cosas que más le dolió: "¿Qué me pierdo? Que no voy a poder entrar a la Iglesia, por ejemplo. Esa es la primera reacción".

Luego, le siguió el enojo. "Me costó más que la angustia porque no le encontraba la vuelta", se lamentó Bullrich pero "ahora estoy en paz".

Bullrich contó que disfruta de poder estar con sus seres queridos, de "cocinar, jugar al golf, escuchar música" y "poder trabajar, abordar medidas por el país", pero explicó que la menor de sus hijas, que tiene 6 años, es la que peor se tomó la noticia de su enfermedad.

"Ella está enojada, porque no me entiende muchas veces. Me olvido y hablo rápido, antes me emocionaba, lloraba porque ella no me entendía. Ahora uso una aplicación que es de un argentino, Mateo Salvatto, se llama ‘Háblalo’, la uso con ella para hacer la tarea, por ejemplo", detalló.

Y agregó: "¿Quiero seguir trabajando por mi país? Sí. ¿Quiero influir para lo que soñé cuando me metí en política, que es dejar un mejor país a mis hijos que el que yo recibí? Queda mucho trabajo por hacer. Ahora entiendo mucho más lo importante que es que ellos también entiendan qué quiero hacer, pero que también me tome el tiempo de disfrutar de ellos".

El día en que el senador preocupó a todos por su forma de hablar

Esteban Bullrich fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), luego de haber manifestado trastornos en el habla en los últimos meses.

La primera vez que se manifestaron síntomas fue en el marco de una sesión virtual del Senado de la Nación.

Aquel 15 de diciembre de 2020, el funcionario mostró dificultades para poder hablar, hecho que suscitó desde diversas especulaciones hasta bromas y burlas en las redes sociales.

En aquel momento, Bullrich mismo salió a aclarar la situación y comentó al público que no padecía ninguna enfermedad. Las intenciones del ex ministro de Educación de la Nación eran mantener tranquilo a su entorno y no despertar preocupaciones.

"Hoy se viralizó un video mío en sesión plenaria de comisiones del Senado que generó mucha preocupación. Antes que nada, quiero agradecer a todos los bienintencionados por los mensajes de apoyo que recibí, y quiero llevar tranquilidad porque mi salud está bien", había señalado en su cuenta de Twitter.

Seguido de eso, comentó en su cuenta que en aquella instancia optó por someterse a varios estudios con el fin de detectar la causa de su malestar, que ya preocupaba a su familia y amigos. Sin embargo, en ese momento Bullrich publicó que todos los exámenes y análisis le habían dado bien y que no encontraba causa aparente para sus problemas musculares.