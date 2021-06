Ante gimnasios cerrados o para evitar contagios: ¿cuánto cuesta hoy un personal trainer?

Hacer actividad física al aire libre o desde casa tiene muchos beneficios, pero también sus costos. ¿Cuánto sale entrenar de forma segura?

La pandemia trajo muchos cambios en los hábitos de las personas. Debido a las restricciones, la mayoría de las industrias y los diferentes rubros se vieron afectados. Entre ellos, los gimnasios, que debieron permanecer cerrados por un largo tiempo.

Al día de hoy, pese a que muchos volvieron a funcionar, la mayoría de los gimnasios porteños siguen en terapia intensiva. Mientras que en provincias del interior de la Argentina como Tucumán, Corrientes o Córdoba, e incluso en municipios bonaerenses, se activó una reapertura bastante ampliada, la situación en la Ciudad sigue siendo un caso aparte.

En ese sentido, fuentes de la actividad confirmaron que en la Ciudad se volvió a a una apertura sólo al aire libre y con protocolos.

Frente a esta situación que parece lejos de estabilizarse, muchas personas decidieron continuar con nuevas modalidades adquiridas durante el confinamiento. Entre ellas, la actividad al aire libre con un personal trainer, quizá, por el miedo a estar en un lugar cerrado y contagiarse.

Un personal trainer cobra por encima de los $1.000 cada clase.

¿Cuál es la alternativa para esquivar el gimnasio?

El entrenamiento personalizado, individual o en grupos reducidos, con un personal trainer se volvió furor desde que el año pasado se permitió la actividad al aire libre. "En un mes facture todo lo de un año de la cantidad de gente que empezó a llamar a partir de septiembre del año pasado", aseguró Nicolás Vigaro, profesor y miembro de BsAs Personal Trainer.

A su vez, las redes sociales también jugaron un rol importante durante la pandemia y se instauraron en la rutina de muchas personas. "Yo aproveché Instagram y las redes sociales al máximo. Esto hizo que mucha gente que no tenía estructurada dentro de su día la actividad física, viera la oportunidad a través de una pantalla", comentó Sebastián Marlia, personal trainer.

Otros, por su parte, vieron a través este éxito de las redes, la oportunidad para crear un gran negocio. Este es el caso de Alejandro Mezzarapa, personal trainer y creador de Be One Miami, una página de entrenamiento online y on demand.

Sin embargo, estas opciones un tanto ideales que permiten entrenar desde casa, o desde el parque más cercano, al aire libre y sin muchas menos probabilidades de contagio, tienen su costo.

¿Cuánto cuesta un personal trainer?

A la hora de hablar de precios, hay que saber que el servicio que ofrecen los personal trainers, 100% personalizado y en la mayoría de los casos de forma individual, tiene un costo superior a la cuota de un gimnasio.

Mientras que el precio mensual de estos últimos puede ir desde los $1.400 a los $4.500, aproximadamente, un personal trainer cobra por encima de los $1.000 cada clase.

En Bs As Personal Trainers los precios (mensuales) son:

Una clase suelta o por única vez: $1500

Una vez por semana: $5.000

2 veces por semana: $9.000

3 veces por semana: $13.000

Esto incluye clases de forma individual, tanto presencial como virtual, con una previa entrevista donde se conoce a la persona y se la deriva al profesor del staff más adecuado, tanto por objetivo, como por disponibilidad horaria y la zona de residencia.

En su caso, también ofrecen una alternativa más económica, que son los "planes a distancia". ¿De qué se trata? Son rutinas personalizadas que se les envían al cliente para que realice la actividad física cuando pueda, sin la presencia del entrenador. En este caso, el costo del plan es de $1.500.

Una opción diferente tanto en contenidos como en costos es Be One Miami, la página web de entrenamiento que cuesta $3.500 por mes. A través de ella, se puede participar de clases tanto online como on demand de distintas disciplinas, ya sea bicicleta, funcional, abdominales, streaching, yoga y algunas más. Además, cuenta con profesionales especializados en nutrición y alimentación saludable para contactar y tener un entrenamiento más integral.

Sin embargo, su creador, Alejando Mezzarapa, que vive actualmente en Miami, continúa dando clases personalizadas a sus clientes de argentina, como de diferentes partes del mundo a través de Zoom o videollamada. En ese caso, el costo va de $1.000 a $1.500 la clase, e incluye el acceso gratuito a la página web para poder utilizar además las clases allí incluidas.

Además de la actividad física al aire libre, muchas personas hoy en día eligen entrenar de forma virtual.

¿Por qué elegir entrenar con un "personal"?

Durante la pandemia, las personas se encontraron con estas modalidades que definitivamente llegaron para quedarse. Entrenar en un parque con un profesor parece una opción mucho más segura a la hora de considerar el Covid. Por su parte, la virtualidad abrió una enorme puerta para aquellas personas que no tenían tiempo para ir a un gimnasio.

"Para mucha gente que no hacía actividad física, o no la tenía incluida a su rutina, la pandemia sirvió mucho porque hoy se levantan, ponen a los chicos a estudiar en algún rincón de la casa, se hacen un hueco en cualquier momento del día y entrenan", explicó Alejandro Mezzarapa y agregó: "la verdad es que la gente que antes se tenía que tomar 'x' cantidad de tiempo para ir a un gimnasio, hoy lo hace en su momento".

Pese a que a algunas personas la pandemia los motivó a entrenar, a muchas otras les ocurrió lo contrario: "El sedentarismo en estos últimos dos años se potenció al máximo con la pandemia", aseguró Sebastián Marlia. Así también lo argumentó Nicolás Vigaro: "Tengo gente que vino porque aumentó 20 Kg, 15 Kg". Sin embargo, el objetivo lleva al mismo lugar y cada vez son más las personas que buscan recuperar su bienestar físico y mental gracias a las rutinas de ejercicio.