Cuánto sale pedir comida por delivery en los restaurantes top de Buenos Aires

La necesidad de sobrellevar las restricciones llevó a los gastronómicos a buscar nuevas alternativas, como el delivery y el take away

Las restricciones vigentes imposibilitan el trabajo habitual de los restaurantes. El cierre a las 20 hs de lunes a viernes desactiva los turnos más importantes en estos establecimientos y el cierre total establecido los fines de semana dificulta aún más su actividad.

Luego de un 2020 a puertas cerradas y con un año que sigue lleno de restricciones para la industria, los restaurantes que pueden no se dan por vencidos y buscan alternativas para sobrevivir a la crisis.

Casi sin imaginarlo, de un día al otro se perdió la posibilidad de ir a comer afuera, al restaurante favorito de cada persona. Sin embargo, apareció la oportunidad de disfrutar de ellos desde casa.

A partir de las restricciones, restaurantes top de Buenos Aires recurrieron al delivery y take away

¿Cómo intentan subsistir los restaurantes más top de Buenos Aires?

A un año y medio del comienzo de la pandemia, los restaurantes más top de Buenos Aires que se vieron completamente perjudicados por las diferentes restricciones, buscan la forma de seguir con su actividad aún, cuando no pueden abrir las puertas a sus clientes. ¿Cómo? A través del delivery y de la modalidad take away, es decir, ir a buscar la comida al local.

Kansas es uno de los restaurantes que ya contaba con take away, y si bien estaba preparando su "Dark Kitchen" en CABA para el 2020 -las dark kitchen o cocina fantasma es un concepto de cocina en el cual solo se sirve comida a domicilio a través de aplicaciones de delivery, no cuentan con un salón y no ofrecen ningún tipo de servicio físico- decidió comenzar con esta modalidad desde los locales ya existentes, agregando el punto local de Av. Santa Fe 1946.

Fayer, restaurante de comida israelí y parrilla argentina, también decidió apostar por esta modalidad y Martin Loeb, miembro de Fayer, aseguró a iProfesional, que la respuesta de sus clientes con respecto a este servicio fue "altísima".

Otros restaurantes reconocidos como Roldán -ubicado en el Club Hípico de Buenos Aires-, La Parolaccia y Dandy también optaron por brindar su servicio a través del delivery y take away.

Sin embargo, pareciera que esta alternativa no basta para igualar el consumo de los establecimientos en un periodo "pre pandemia". "Si bien esta nueva forma de trabajo nos ayudó mucho a estar operativos durante la cuarentena no logró que pudiéramos mantener la estructura que solíamos tener previamente", explicó Vanesa Meyer encargada de la comunicación de Kansas a iProfesional.

En este sentido, restaurantes de alto nivel como CHILA o Parrilla Don Julio, se resisten a optar por estos servicios y mantienen su modalidad original. En el caso de "Parrilla Don Julio" continúan atendiendo al público de lunes a viernes de 12 a 19hs y sólo optaron por delivery y take away en la carnicería del restaurant "Don Julio Carnicería". En cuanto a CHILA, quienes ofrecen un menú de degustación y a la carta, al día de hoy mantienen sus puertas cerradas, y esperan que cesen las restricciones para poder volver a la actividad.

Pese a las alternativas, miembros del sector aseguran que no basta para mantener la estructura que tenían pre-pandemia

¿Cuánto cuesta pedir delivery en los restaurantes más reconocidos?

Los nuevos hábitos permitieron disfrutar de los restaurantes favoritos desde la comodidad de estar en casa. Pero, ¿Qué se puede elegir y cuál es el costo de los platos a la hora de pedir delivery o hacer take away?

Kansas: desde $1050 hasta $1800

El restaurante decidió mantener su carta al 100% para esta modalidad y dentro de ella se pueden encontrar platos emblemáticos como: Houston’s Barbecue Ribs, Caesar Salad, o el Cedar Plank Salmon. "Los precios son variados, todos nuestros platos principales son abundantes e incluyen guarnición".

Fayer: desde $550 hasta $2000

El restaurante que combina comida israelí y parrilla argentina cuenta con un menú variado. En cuanto a los platos típicos israelíes se pueden encontrar, por ejemplo: el Hummus clásico con pampita (a $600) o un Babaganoush con pampita también (a $550). Del lado de la parrilla, se pueden encontrar desde pescas del día ($1700) hasta un pastron con hueso ($5500).

La Parolaccia: desde $790 hasta $990

Uno de los clásicos a la hora de comer pastas, en donde se pueden encontrar diferentes opciones tales como: Lasagna Bolgnese ($810), Malfatti Di Spinaci ($810), Gnocchi Di Patate Bolognese ($790) o unos Spaghetti Pomodoro E Pesto Genovese ($790), entre varias otras alternativas. Sin embargo esta no es la única opción y se puede pedir además platos típicos como Milanese Di Vitello Alla Parmigiana ($990).

Dandy: desde $650 hasta $1780

Un menú muy variado con opciones para todos los gustos. Desde ensaladas, como la clásica Caesar con Pollo ($690), hasta hamburguesas y sándwiches, como la estrella de la carta American Burger con Papas Rústicas ($1780) , pasando por pastas, pudiendo elegir entre lasagna y ñoquis, y carnes típicas como Lomo de ternera ($1650).

Roldán: desde $750 hasta $1500

El restaurante ubicado en el Club Hípico de Buenos Aires ofrece a sus clientes una carta con opciones bastante diferentes. Entre ellas se pueden encontrar: pastas, cocina tradicional -supremas y milanesas (desde $930 a $1190)-, ensaldas ($930 apróximadamente), especiales, como las clásicas Ribs Special Pork ($1200) y opciones de parrilla, por ejemplo un Asado Especial ($1500).

Lo cierto es que, si bien esta modalidad parece ser una alternativa aceptable para los restaurantes, estos notaron, con la apertura de la gastronomía del año pasado, que la gente disfruta de salir y comer en sus establecimientos y que nada puede reemplazar esa experiencia.

"El año pasado cuando permitieron que se abra la gastronomía, al minuto estaban caídos y muertos todos los canales de pedido de delivery y take away. La gente quería salir. Se murió literalmente", expresó Martin Loeb.