Escándalo: la maestra que negó el coronavirus ahora dijo que es "un golpe de Estado mundialista"

La docente dio a conocer su punto de vista en una clase a través de zoom con sus alumnos. Sus dichos fueron dados a conocer a través de las redes

En Santa Cruz, Rosa Razuri, una docente de Formación Ética y Ciudadana en la Escuela Industrial 7, de la ciudad de Las Heras, dijo a sus alumnos que "el coronavirus no existe", tras lo cual sostuvo su mismo argumento frente a los padres que no salían de su asombro.

La maestra sostuvo ante sus alumnos de entre 14 y 15 años que "el Covid-19 no existe". Después, durante una reunión por Zoom con madres y padres sostuvo el mismo argumento, el cual generó varios cruces y aumentó la tensión entre los integrantes del encuentro virtual, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Pero eso no es todo. Este jueves redobló la apuesta y se refirió a un "golpe de Estado mundialista" adjudicado al papa Francisco, Barack Obama y Bill Gates, entre otros.

Rasuri dijo que la suspensión de la escuela secundaria a la que ella concurre se debió a "cuestiones políticas" (llegó a militar para el PRO) y volvió a afirmar que "el virus no existe porque no fue aislado".

"Dije que el Covid no existe como tal porque no fue aislado, pero ese era un dato para un debate que estábamos haciendo. En ese momento las madres se metieron en mi clase violentamente a gritar, pero obviamente esa parte no se ve en el video", dijo en su descargo.

"La gente no muere por el Covid, sino por neumonía", insistió la docente en declaraciones radiales, y agregó: "Una madre me dijo que su mamá había muerto de Covid y ahí yo le dije que lamentaba la muerte pero que seguramente falleció de neumonía".

Golpe de Estado mundial

"Hoy hay un golpe de Estado directamente, porque no tenemos libertad para nada. Y ese golpe se ha dado como consecuencia de una pandemia que tampoco existe", advirtió.

Consultada sobre si el golpe de Estado era en la Argentina, la docente respondió: "En el mundo, es mundialista".

Y continuó: "El objetivo es lo que se llama el nuevo orden mundial, que fue pensado por unos cuantos, como Soros, Kissinger que ya murió y el año pasado estuvo a la cabeza (NdeR: no murió), Bill Gates, los Obama, los Clinton, Rockefeller... Este es un proyecto político y religioso, que en la cabeza está Bergoglio".

Frente a este contexto, el Consejo Provincial de Educación decidió separarla de su cargo.

Cuando se llevó adelante la clase de Zoom en la cual la docente dijo que el coronavirus no existía, le dijo a los padres y madres que la cuestionaban: "Un adolescente es más maduro que ustedes mamás, y es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos".

Otra madre interpeló a la docente y le comentó una difícil situación personal. "Le quiero hacer saber que tengo a mi mamá que falleció hace 20 días de Covid. Estamos pasando por un momento muy feo", expresó.

"Quiero decirle que no se mueren de ningún Covid porque el Covid no existe, yo tengo a mi hermano médico científico y es el que me informa", respondió Razuri.

"La gente se enferma de neumonía, pero las tratan por el Covid que no existe, entonces la gente se está muriendo. No hay tratamiento porque no existe y entonces no saben qué hacer", agregó.

Durante una entrevista para el Canal 2 de la ciudad de Caleta Olivia, la docente justificó sus dichos. "Las personas que opinamos de otra forma respecto al coronavirus nos pretenden hacer callar, es lamentable. Yo quiero crear hombres y mujeres del mañana que sean libres y que estén informados", destacó la docente.

Según aclaró hoy el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, Ismael Enrique, a Razuri se le inició un sumario y será apartada de su cargo como docente.