Sweet Tooth: estos son los 10 datos desconocidos sobre la serie más vista en Netflix

Los secretos sobre el detrás de escena, la caracterización de los personajes y los efectos especiales de la serie más popular, que te van a sorprender

El viernes Netflix estrenó Sweet Tooth y fue furor. En solo dos días la serie alcanzó el puesto número uno entre las más vistas en la plataforma. A continuación se detallan los 10 datos más curiosos de la serie que los fanáticos no pueden dejar de saber:

-Para preparar su personaje, Christian Convery practicó parkour durante dos años.

-A Convery le encanta comer fideos servidos en una tostada. Además su país preferido es Nueva Zelandia

-Para lograr que el mundo de Sweet Tooth se viera real, el equipo creativo trabajó con asesores sobre el cambio climático

-El equipo creativo quiso que cada elemento de la serie fuera lo más práctico y artesanal posible, incluso los títeres híbridos. Por eso todos los bebés híbridos del episodio 101 son títeres verdaderos.

-El personaje Bobby es un títere animatrónico real controlado con extremo cuidado por múltiples titiriteros y un sistema de arnés.

-A Bobby lo llaman marmota, porque el día de su cumpleaños es el Día de la Marmota. Además lo llamaron así por Bob Schreck, el editor del cómic de Lemire.

-Las orejas de Gus tienen movimiento, y lo controla el titiritero Grant Lehmann con un transmisor portátil.

-Convery y Lehmann ensayaron juntos para lograr que el movimiento de las orejas ocurriera en el tiempo correcto. Como no servía mirarlas en los monitores, debido al retraso de 300 milisegundos, lo tenía que seguir por todo el lugar cuando rodaban para hacer que las orejas se movieran justo a tiempo.

-El oído de Gus es tan agudo que, si lo observas de cerca, te darás cuenta de que sus orejas son las primeras en moverse, incluso antes que los ojos.

-Las películas de Spielberg E.T., el extraterrestre y Parque Jurásico influyeron fuertemente en el director de fotografía Dave Garbett y el director Jim Mickle.

Las series más vistas de Netflix

En una de sus una de las estrategias para darle pelea a su principal competidor, HBO Max, que llega a la Argentina a fines de este mes, Netflix dio a conocer el listado de las 10 películas originales -es decir producidas por la plataforma- más vistas en su historia.

El ranking incluye éxitos como Extraction, protagonizada por Chris Hemsworth, y la recientemente estrenada The Army of the Dead, dirigida por Zack Snyder. Los filmes tuvieron en todos los casos una audiencia superior a los 70 millones de visionados.

Si bien Netflix no da demasiadas precisiones sobre cómo mide las visualizaciones, es la plataforma de streaming que más revela sobre su operación. Es que competidores como Disney+ Plus, Hulu, Amazon y HBO Max no dan a conocer sus cifras de audiencia.

En el caso de la flamante HBO Max, que llega el 29 de junio a la Argentina, se supo, por ejemplo, que Liga de la Justicia: The Synder Cut, de más de 4 horas de duración, fue vista en 1,8 millones de hogares en los Estados Unidos, donde se visualizaron al menos 5 minutos de la película de DC el día de su estreno, según reveló Samba TV, que registra la audiencia de la televisión inteligente terrestre.

Extraction, protagonizada por Chris Hemsworth, es la película más vista de la plataforma

Estas son las 10 películas más vistas de Netflix

Extraction (99 millones de visitas)

Bird Box (89 millones)

Spenser Confidential (85 millones)

6 Underground (83 millones)

Murder Mystery (83 millones)

The Old Guard (78 millones)

Enola Holmes (76 millones)

Project Power (75 millones)

The Midnight Sky y Army of the Dead (empatadas con 72 millones)

Luego del reciente éxito de Army of the Dead, Netflix ya le dio luz verde a una precuela dirigida y protagonizada por Matthias Schweighöfer, que se estrenará a finales de este año. Además, ya está en preparación la serie de animé, Army of the Dead: Lost Vegas y se confirmó que Snyder dirigirá dos episodios.

Novedades en Netflix: estos son los títulos que llegan en junio

Todos los meses, las grandes plataformas de streaming actualizan su contenido. Esto quiere decir, que algunos títulos se despiden mientras que muchos otros se suman a sus enormes catálogos.

Por supuesto, Netflix, la plataforma más elegida por los argentinos, no es la excepción y ya anticipa las novedades que llegarán en el próximo mes de junio.

Entre los títulos más esperados, los usuarios se encontrarán con continuaciones que ansiaban hace tiempo, entre ellas la cuarta temporada de Élite o la segunda temporada de Lupin.

Sin embargo, la lista de series, películas y documentales que se estrenarán en junio es enorme y hay opciones para todos los gustos y preferencias.

Sólo queda que empieces a tomar nota y te prepares con un mes con muchísimos estrenos y sorpresas.

Películas

1. El hombre que mató a Don Quijote (1º de junio)

Un director desilusionado pierde noción de la realidad cuando retoma el contacto con el protagonista de su vieja película: un zapatero que se cree don Quijote.

2. Carnaval (2 de junio)

Una ruptura amorosa lleva a un influencer a invitar a sus amigas a un viaje gratis al vibrante carnaval de Bahía. En ese lugar aprenderá que la vida se trata de algo más que solo "likes".

3. Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: La película (3 de junio)

Tras un eclipse total de sol, la Tierra queda sumida en una densa oscuridad. Para devolverle la luz, el grupo de Sailor Guardians deberá unirse una vez más.

4. Dancing Queens (3 de junio)

Una joven mujer de un pueblito sueco sueña con convertirse en bailarina. Sin embargo todo se transforma cuando finge ser hombre para presentarse en un club de drag en aprietos.

5. El infiltrado del KKKlan (3 de junio)

El primer detective negro del Departamento de Policía de Colorado Springs se une a un colega judío para infiltrarse en un grupo de supremacistas blancos.

6. Dulce y amargo (4 de junio)

Frente a las oportunidades que ofrece la vida y los desafíos que presenta la realidad, una pareja lucha por sobrellevar los altibajos de su amor a la distancia.

7. Xtremo (4 de junio)

En este thriller de acción sin descanso, un sicario retirado busca vengarse de su letal hermanastro con la ayuda de su hermana y un problemático adolescente.

8. Selva trágica (9 de junio)

Para escapar de un matrimonio arreglado, una mujer se interna en las profundidades de la jungla maya, donde la naturaleza indómita fusiona lo humano con lo sobrenatural.

9. Disomnia (9 de junio)

Después de que los humanos pierden la capacidad de dormir, una exsoldado lucha por salvar a su familia mientras la sociedad y su mente se sumen en el caos.

10. Máquinas mortales (10 de junio)

En un mundo posapocalíptico, una chica y sus rebeldes amigos buscan impedir que la gigante ciudad móvil de Londres destruya todo a su paso.

11. Chica skater (11 de junio)

Después de descubrir una pasión transformadora por el skate, una joven de la India rural deberá sortear distintos desafíos para alcanzar su sueño de competir.

12. Bumblebee (13 de junio)

En 1987, Bumblebee huye de los Decepticons y se refugia en la Tierra. Después de que una joven con un doloroso pasado se topa con él, sus enemigos vuelven al acecho.

13. Capitán Phillips (15 de junio)

Cuatro piratas somalíes capturan un navío de carga y mantienen como rehén al capitán, lo que provoca el explosivo despliegue de la Marina de Estados Unidos.

14. Patines de plata (16 de junio)

En los congelados ríos y canales de San Petersburgo, un ladrón en patines templa el corazón de una joven aristócrata, mientras distintas fuerzas intentan separarlos.

15. Ali y las reinas (17 de junio)

Tras la muerte de su padre, un joven viaja a Nueva York en busca de su madre, a quien no ve hace años. Pero termina encontrando amor y conexión en lugares inesperados.

16. Paternidad (18 de junio)

Tras la repentina muerte de su esposa, un padre reciente se aboca al trabajo más difícil de todos: criar a su hija. Basada en una historia real.

17. La casa de las flores: La película (23 de junio)

Los hermanos De la Mora traman un malvado plan para irrumpir en la vieja casa familiar y recuperar un tesoro escondido de vital importancia.

18. Amor de cuento (23 de junio)

Una comediante de stand up y aspirante a actriz conoce a un estudiante de una prestigiosa universidad, que parece demasiado bueno para ser real.

19. Estados Unidos: La película (30 de junio)

George Washington y su compañero Sam Adams —armados con motosierra y cerveza— se unen para derrotar a los británicos en esta versión burlesca de la Revolución estadounidense.

20. Horario estelar (30 de junio)

En la Nochevieja de 1999, un hombre armado entra a un estudio de TV, toma de rehén a la presentadora y expresa su única exigencia: salir al aire y dar un mensaje en vivo.

Series

1. The Real Housewives of Atlanta: Temporada 3 (1 de junio)

En esta temporada, la modelo Cynthia Bailey y la abogada Phaedra Parks se suman a las deslumbrantes amas de casa de Atlanta. Más lujo, más estrés... y más peleas.

2. The Real Housewives of Atlanta: Temporada 4 (1 de junio)

Kandi y Phaedra prueban suerte como empresarias, Sheree se esfuerza por construir la casa de sus sueños, y Kim está en la dulce espera.

3. A tres metros sobre el cielo: Temporada 2 (3 de junio)

Llega el verano otra vez. Aunque muchas relaciones ya no son las del año pasado, estos amigos se darán cuenta de que algunas atracciones son irresistibles.

4. Lo mejorcito de los creadores japoneses (3 de junio)

El comediante Ryuji Akiyama satiriza a diferentes profesionales creativos de Japón con ironía, desenfado y humor.

5. Sweet Tooth (4 de junio)

En una peligrosa aventura por un mundo posapocalíptico, un chico mitad humano mitad venado busca un nuevo comienzo acompañado de un arisco protector.

6. Feel Good: Temporada 2 (4 de junio)

Mientras intenta retomar el contacto con George (y con ella misma) tras su recaída, Mae comienza a entender que, para pensar en el futuro, hay que enfrentar el pasado.

7. Locombianos (10 de junio)

Cuatro de los comediantes colombianos más divertidos y picantes se presentan ante una audiencia poscuarentena ávida de sus historias.

8. Lupin: Parte 2 (11 de junio)

Perseguido por Hubert y sus secuaces, Assane lucha por encontrar a Raoul mientras intenta elaborar un gran plan para exponer los delitos de Pellegrini.

9. Amor (invitados especiales: matrimonio y divorcio): Temporada 2 (12 de junio)

Otra temporada de idas, venidas y problemas en los "felices" matrimonios de tres mujeres que trabajan en un programa de radio.

10. Élite historias breves: Guzmán Caye Rebe (14 de junio)

Una de las tres miniseries que se desarrollan durante el verano, justo antes del reinicio de clases en Las Encinas.

11. Élite historias breves: Nadia Guzmán (15 de junio)

Una de las tres miniseries que se desarrollan durante el verano, justo antes del reinicio de clases en Las Encinas.

12. Workin' Moms: Temporada 5 (15 de junio)

Cuatro madres recientes lidian con la separación, las citas, el trabajo y la crianza en la temporada 5 de esta embarazosa comedia.

13. Élite historias breves: Ander Omar Alexis (16 de junio)

Ahora que el cáncer está en remisión, Ander decide pasar el verano junto con Alexis, su compañero de quimio, y ayudarlo a atravesar el tratamiento.

14. Élite historias breves: Carla Samuel (17 de junio)

Una de las tres miniseries que se desarrollan durante el verano, justo antes del reinicio de clases en Las Encinas.

15. Black Summer: Temporada 2 (17 de junio)

Llega el invierno al apocalipsis zombi, con nuevos desafíos de sangre fría para frenéticos carroñeros y violentas milicias que luchan contra los muertos y desesperados.

16. The Gift: Temporada 3 (17 de junio)

Atiye busca llegar a su hija, pero enfrenta un desgarrador dilema, mientras fuerzas oscuras intentan dominar los poderes cósmicos de Aden para el mal.

17. Katla (17 de junio)

Un volcán subglacial hace erupción. Un año después, del deshielo surgen elementos misteriosos de tiempos prehistóricos que acarrean consecuencias inesperadas.

18. Élite: Temporada 4 (18 de junio)

Las Encinas recibe a un director muy estricto y a cuatro nuevos alumnos, que van a meterse en problemas amorosos, rumores graves y un misterio recién salido del horno.

19. La vida racional (18 de junio)

Acostumbrada a elegir con la mente y no con el corazón, una mujer comienza a sentirse atraída por dos hombres muy distintos, mientras libra una batalla en el trabajo.

20. Los alquileres vacacionales más increíbles del mundo (18 de junio)

¿Con el dinero justo y muchas ganas de darte un gusto? Tres viajeros visitan alquileres a corto plazo en todo el mundo y dan consejos para una estadía soñada.

21. Aun así (19 de junio)

Ella no cree en el amor, pero quiere un novio. Él cree que las relaciones son un incordio, pero le gusta el coqueteo. ¿Podrán conseguir lo que buscan?

22. Sexo/Vida (25 de junio)

Esta serie, que narra la historia de un triángulo amoroso entre una mujer, su pasado y su esposo, aborda desde un enfoque provocador la identidad femenina y el deseo.

23. Black Lightning: Temporada 4 (29 de junio)

Atormentado por la culpa, Jefferson jura dejar atrás sus días de héroe. Pero las nuevas amenazas que se ciernen sobre Freeland empujan a los Pierce a la batalla.

24. Saints & Strangers (15 de junio)

Para sobrevivir en el Nuevo Mundo, los peregrinos del Mayflower deben soportar conflictos internos, clima extremoso y una alianza frágil con los habitantes originales.

Documentales y especiales

1. Elvis Presley: El rey del rock and roll (1 de junio)

Mediante material de archivo y entrevistas, esta docuserie revela nuevos detalles sobre la vida, las pasiones y las penas de la leyenda musical Elvis Presley.

2. Agujeros negros: Al límite del conocimiento (1 de junio)

¿Existen los agujeros negros? Stephen Hawking y otros físicos se disponen a resolver una paradoja y lograr la primera foto del fenómeno con un telescopio especial.

3. Alan Saldaña: Encarcelado (3 de junio)

Regresa el comediante mexicano Alan Saldaña, para reírse de sí mismo, analizar el comportamiento de la gente y dar consejos sobre cómo mantener un matrimonio.

4. Romper los límites: La ciencia de nuestro planeta (4 de junio)

Sir David Attenborough y el científico Johan Rockström examinan el colapso de la biodiversidad de la Tierra y explican que estamos a tiempo de evitar la crisis.

5. Cuerpo humano: Un mundo entrañable (4 de junio)

Los últimos avances científicos y las más atrapantes historias personales se combinan en esta docuserie esclarecedora sobre el increíble funcionamiento del cuerpo humano.

6. Gatos: Una oda al amor gatuno (5 de junio)

Documentalistas capturan en video la vida cotidiana, las rutinas y las aventuras de un grupo de gatos neerlandeses, con toda su curiosidad y su ternura.

7. Mujeres en la ciencia (13 de junio)

Con la desigualdad de género como denominador común, una bióloga, una geóloga y una química comparten sus experiencias en la ciencia y sus deseos de transformarla.

8. Headspace: Relaja tu mente (15 de junio)

Un portal interactivo presentado en asociación con Headspace Studios para elegir tu propia meditación, con ejercicios de relajación y relatos para dormir incluidos.

9. Colonia Pingüino (16 de junio)

En un pueblo sudafricano, un ecléctico grupo de pingüinos en vías de extinción se mueve en conjunto para aparearse, formar una familia y mezclarse con los locales.

10. Hermanas en la pista (24 de junio)

Tres hermanas sin techo luchan contra todo pronóstico y sus propias circunstancias para encontrar esperanza, pertenencia y un futuro mejor en Brooklyn.

11. Vidas separadas (28 de junio)

Tres adolescentes descubren que son trillizos y la felicidad del reencuentro pronto se ve eclipsada por la verdadera historia de su separación.

12. Sophie: Un asesinato en West Cork - Miniserie (30 de junio)

Esta serie sobre crímenes reales está basada en el asesinato de Sophie Toscan du Plantier, la francesa a la que encontraron sin vida cerca de su casa de vacaciones.

Niños y familia

1. Supermonstruos: Érase un cuento de hadas (1 de junio)

Desde Ricitos de Oro hasta Hansel y Gretel, los Supermonstruos reinventan canciones y cuentos infantiles clásicos con su toque mágico.

2. Monster House: La casa de los sustos (1 de junio)

Tres amigos se proponen exponer los terrores de una casa abandonada que parece tener vida propia y un deseo intenso de devorar personas.

3. Cocomelon: ¡A cantar! (1 de junio)

Mientras exploran, aprenden y cantan, J. J. y sus hermanos se embarcan en divertidas aventuras iguales a las que viven los niños todos los días.

4. Madagascar 3: Los fugitivos (6 de junio)

Próxima escala: ¡Nueva York! Alex y sus amigos vuelven a casa con un circo ambulante y haciendo piruetas para evadir a una malvada oficial de control de animales.

5. El dragón de la tetera (11 de junio)

Ansioso por reencontrarse con su mejor amiga de la infancia, un chico llamado Din conoce la magia de las posibilidades gracias a un dragón capaz de conceder deseos.

6. El reino de las rimas: Temporada 2 (15 de junio)

Los compañeros de aventuras Daisy y Cole regresan con más diversión musical, creatividad y trabajo en equipo. Para ellos, ¡ningún problema es imposible!