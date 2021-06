Cachanosky: "La economía está en manos del Instituto Patria"

"O no saben nada o es deliberado. Mi impresión es que los gobiernos autocráticos buscan tener muchos pobres", dijo el economista

El economista Roberto Cachanosky volvió a señalar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como el poder real en el gobierno del presidente Alberto Fernández, en especial en materia de política económica.

"Estamos en manos de ellos, del Instituto Patria", lamentó, en declaraciones periodísticas, el economista, en alusión a la usina de pensamiento que lidera la titular del Senado.

Cachanosky apuntó contra el ministro de Economía, Martín Guzmán: "Con todo respeto, no maneja nada. No controla los precios: los maneja (la secretaria de Comercio) Paula Español. No maneja las tarifas, ni siquiera la deuda externa, que enseguida el kirchnerismo le marcó la cancha. No sé cuál es el rol de Guzmán, con todo respeto".

"O no saben nada o es deliberado. Mi impresión es que los gobiernos autocráticos buscan tener muchos pobres. Le están licuando el salario real a la gente", en alusión a la inflación alta.

Sobre las negociaciones por la deuda externa con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional, evaluó que en el oficialismo "no tienen un plan, porque saben que tienen tal inconsistencia en la economía que nadie les va a aprobar eso".

Y sobre la polémica medida del cepo a la exportación de carne, afirmó: "El precio no bajó porque no se consume. Es como prohibir la exportación de manzanas para que bajen los precios de las bananas".

Cuáles son las claves que podrían hundir a Argentina en recesión

En el último informe de la Fundación Mediterránea se destaca un dato que echaría por la borda la recuperación que la economía argentina vino mostrando en la primera parte del año. La clave estará en si resulta necesario volver a aplicar duras restricciones a la movilidad de la población, como sucedió el mes pasado.

Así lo marca, textualmente, el último reporte firmado por los economistas Jorge Vasconcelos y Guadalupe González. "En caso que junio se parezca a mayo en materia de restricciones, entonces el segundo trimestre podría estar registrando una caída del PIB cercana al 2,5% respecto del primero (desestacionalizado), anulando buena parte del rebote del nivel de actividad verificado en el arranque de 2021. Así, en junio de este año el PIB estaría volviendo a registros similares a los del cuarto trimestre de 2020".

El duro escenario no se detiene ahí. Vasconcelos y González destacan lo sucedido el mes pasado con la recaudación impositiva ligada al consumo: "La recaudación de impuestos asociados al mercado interno descendió 5,3% en moneda constante en mayo respecto de abril, luego de haber caído 1,6% en aquel mes respecto de marzo. Se trata de datos mensuales, que no computan sólo lo ocurrido en la última parte de mayo, cuando el freno a la actividad fue mucho más intenso".

Resulta elocuente el golpe que significaría a la actividad si, por la extensión de la pandemia, se hace necesario volver a aplicar cierres.

Lo cierto es que, más allá de lo que sucede en el AMBA (ciudad de Buenos Aires y el conurbano), en los próximos días se aplicarán restricciones más o menos severas en importantes ciudades de distintas provincias. Por ejemplo en Córdoba (base de la Mediterránea), pero también en Santa Fe.

¿Cómo impactarán esos cierres en la actividad y en la recaudación de la AFIP?

¿Cómo reaccionará el gobierno nacional ante esa realidad? Por ahora, Martín Guzmán eligió ser muy moderado en la asistencia social, a pesar de que la Casa Rosada reclama que la población respete las medidas y se cuide del virus. Pero, en qué medida obedecerá la sociedad si, a cambio de "quedarse en casa", no recibe ninguna compensación a cambio.

Por eso mismo, hay voces desde la interna misma de la coalición gobernante que viene exigiendo una actitud proactiva del ministro de Economía. Un dato elocuente, al respecto: los $15.000 que se distribuyeron entre un millón de personas hace dos meses, al comienzo de las nuevas restricciones, no se renovaron. Ni en el AMBA ni en los distritos del interior.

En ese contexto crítico, en el propio gobierno avanza una idea para presentar un "plan de los 100 días", que ponga sobre la mesa distintas medidas de ayuda, de cara a las próximas elecciones PASO.

"Tenemos que salir de la dinámica del ajuste. Nadie gana elecciones si su poder adquisitivo se destruye", apunta un economista del Frente de Todos, cercano al Instituto Patria.

Para el sector kirchnerista, el Gobierno tiene margen suficiente para mejorar los ingresos del sector de la población más postergado.

Se refieren al ordenamiento fiscal que viene imponiendo Martín Guzmán. La misma prolijidad se nota en el Banco Central conducido con mano dura por Miguel Pesce.

La posibilidad de una nueva ronda de IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) aparece como la más palpable, aunque sea para cuatro millones de personas, y no entre las nueve millones del año pasado. Desde La Cámpora ya reclamaron públicamente su reincorporación.

La posibilidad de un bono para los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH también está en carpeta. La idea es que la clase pasiva no pierda poder adquisitivo este año, algo que seguramente ocurriría si los haberes se ajustan por la nueva fórmula -que no toma en cuenta la inflación- y no se aplica ninguna compensación.

Las políticas activas, a su vez, estarán acompañadas por medidas de control y acuerdos con sectores empresarios. La próxima semana debería anunciarse una nueva canasta de productos de la canasta básica con precios congelados hasta fin de año.