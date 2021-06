Cómo era el acuerdo fallido con Pfizer que iba a conseguir 13 millones de vacunas para la Argentina

El representante del laboratorio aseguró en el Congreso que el marco legal argentino no es compatible con algunos aspectos contractuales que propone Pfizer

El laboratorio Pfizer negó este martes en la Cámara de Diputados que haya habido algún "pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios" en las negociaciones con el Gobierno nacional para la adquisición de vacunas contra el coronavirus y descartó tener "interés" en bienes naturales o reservas del Banco Central.

Además, se refirió a cómo era el contrato preeliminar y la cantidad de vacunas que les habían ofrecido al Gobierno, el que finalmente no se concretó.

En el marco de la convocatoria por parte del Congreso para que las empresas farmacéuticas den explicaciones sobre los contratos de las vacunas, el gerente general de Pfizer Argentina, Nicolás Vaquer, dijo que el laboratorio esperaba haber entregado a esta altura del año más de 8 millones de dosis.

"Se ofrecieron 13,2 millones de vacunas a ser entregadas a partir de diciembre de 2020. Un millón antes de fin del 2020, 2 millones durante el primer trimestre, 5 millones durante el segundo trimestre y el resto durante el cuarto trimestre", indicó.

El laboratorio firmó un acuerdo de confidencialidad el 11 de julio, que el primer ofrecimiento fue el 25 de julio por teleconferencia y el 27 de julio fue enviada por escrito. Y que el 1° de octubre hubo una segunda oferta y que el Gobierno demostró interés "con las que se podían entregar antes de marzo de 2020".

Por qué no se llegó a un acuerdo

Consultado por los legisladores del oficialismo y la oposición sobre las razones por las que el laboratorio no pudo llegar a un acuerdo con la Argentina, Vaquer explicó que "el marco legal (argentino) no es compatible con algunos de los mecanismos contractuales requeridos por Pfizer, vinculados con la indemnidad", pero señaló que "estas conversaciones están siendo llevadas adelante por abogados con ideas concretas".

"Pfizer asumió los riesgos de acelerar procesos de vacunas. Vivimos una situación sin precedentes y eso genera en los productores de vacunas riesgos inusuales. Por eso se incluye una cláusula de inmunidad y otras", señaló Vaquer.

El gerente indicó que la cláusula fue pedida en el resto de los 116 países con los que firmaron acuerdos, donde "se entregaron 640 millones de vacunas con cumplimiento contractual del 99%".

Cabe destacar que, el empresario no confirmó si un cambio en la Ley aprobada sería suficiente para destrabar el conflicto, pero sí necesario. "No soy abogado, no puedo dar detalles. Pero esas conversaciones están pasando por una mesa técnica con el ministerio de Salud y la secretaría de Legal y Técnica, donde ya hay ideas concretas para avanzar", señaló.

El gerente del laboratorio estadounidense señaló que los pedidos de acelerar la producción de vacunas requeridas por todos los países a causa de la pandemia "trajo aparejado el riesgo inusual sin precedentes de demanda" y argumentó que, por ese motivo, "Pfizer pide cláusulas de indemnidad y otras protecciones" que ya "son consistentes en 116 países".

Siguen las conversaciones con el Gobierno

"Eran contratos preliminares porque no sabíamos si la vacuna iba a funcionar", detalló

Vaquer además detalló que se está avanzando "en conversaciones con el Ministerio de Salud y la Secretaría Legal y Técnica en base a "ideas concretas" y destacó que desde el laboratorio se está haciendo "el máximo esfuerzo para traer la vacuna a la Argentina".

"Esto es tanto o más personal que laboral", agregó el directivo de Pfizer respecto a la posibilidad de que se llegue a un acuerdo con el laboratorio norteamericano.

Precisó que "el 25 de julio (del 2020) se realizó la primera oferta cuando todavía no había vacuna y que el 27 de julio esa misma oferta fue enviada por escrito al Ministerio de Salud".

"Eran contratos preliminares porque no sabíamos si la vacuna iba a funcionar", detalló.

Específicamente sobre la vacuna de Pfizer, Vaquer detalló que hay "información preliminar científica que indica que es eficaz para las cepas que están circulando, si bien podría tener una menor eficacia que en las cepas estándares".

En ese sentido dijo que el laboratorio puede "generar una vacuna contra una cepa específica en 100 días".