Esta empresa pagó u$s 11 millones tras haber sido víctima de un ciberataque

La compañía estadounidense confirmó que tuvo que pagar este millonario monto, ya que tenía que cuidar a sus empleados y clientes

JBS, la empresa de venta de carnes, confirmó que tuvo que pagar 11 millones de dólares a unos hackers, ya que habían sido víctimas de un ataque cibernético. Este miércoles 9 de junio la compañía comunicó que la deicisión había sido tomada porque, aunque fuera difícil, tenían que cuidar a sus empleados y clientes.

Andrés Nogueira, quien ejerce el cargo de presidente ejecutivo de la compañía, afirmó en una entrevista con el sitio The Wall Street Journal que las plantas que se suspendieron temporalmente procesan 1/5 de la carne que se reparte por los Estados Unidos. Además de las plantas que tienen en el país gobernado por Joe Biden, el ciberataque también afectó las actividades de sus plantas en Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

La empresa se vio afectada en todas sus plantas, tanto en Estados Unidos como en otros países

El FBI puso rastrear el ataque y llegó hasta el grupo cibernético conocido como REvel, orginario de Rusia o de Europa del Este. Sin embargo, todavía no se han tomado las medidas necesarias y los responsables aún no han sufrido las consecuencias de sus actos. Los hackers no pudieron acceder a los sistemas centrales, debido a que apagaron todos sus servidores en cuanto llegó la amenaza. La estrategia permitió mantenerlos fuera de sus bases de datos y que estas no se vieran comprometidas.

El jueves informaron que todas sus instalaciones están operando en forma regular. A su vez, aseguraron que se dedicarán a ponerse al día con la producción que se perdió en las últimas semanas, cuando sufrieron el ataque cibernético. La Casa Blanca le advirtió a los líderes corporativos que aumenten las medidas de seguridad que tienen en sus servidores, algo que podría ayudarlos a evitar futuros ataques de estas características.

JBS se vio afectada por un ciberataque

En este sentido, Anne Neuberger, asesora de ciberseguridad dentro del Consejo de Seguridad Nacional, mencionó en una carta que ha habido un aumento importante en la frecuencia y gravedad de los ciberataques. De esta manera, buscó alertar a otras empresas acerca de este problema, así como a la propia empresa JBS para que aumente los niveles de seguridad de sus servidores.

Por su parte, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, señaló que se está considerando la posibilidad de imponerle las consecuencias al gobierno ruso, ya que esa era la nacionalidad de los atacantes.

Es importante tener en cuenta que se espera que sea un tema que puedan discutir con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para poder llegar a un acuerdo sobre qué acción tomar. Así trascendió hasta el momento, aunque todavía no se ha confirmado.