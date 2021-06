Por sus restaurantes y bares, esta calle porteña fue elegida entre las 10 "más cool" del mundo

Según la prestigiosa publicación británica Time Out, esta arteria de la Ciudad de Buenos Aires ofrece una combinación de elegancia y vanguardia

La revista británica Time Out eligió a la calle Thames de la Ciudad de Buenos Aires como una de las diez "más cool" de todo el mundo, en un ranking formado por 30 circuitos para visitar.

Esta decisión coloca al corredor gastronómico de Palermo a la par de ciudades como Melbourne (Australia), Barcelona (España), Londres (Reino Unido) y Rotterdam (Países Bajos), entre otras.

"Calle Thames, una bulliciosa vía que une al elegante Palermo con el más vanguardista Villa Crespo, es conocida por sus cocinas independientes y sus bares, muchos de ellos ubicados en edificios recuperados", se refiere a esta arteria porteña la publicación.

Para la selección encuestaron a 27 mil habitantes de distintas urbes y les pidieron a periodistas locales especializados que clasificaran las principales calles del mundo teniendo en cuenta criterios vinculados a la comida, la diversión, la cultura y la comunidad.

"Todas estas calles tienen grandes historias que contar. Son microcosmos de todo lo que amamos de las ciudades: cenas que son un destino en sí mismo, cultura local vibrante, toneladas de historia, y en un año en el que los sueños de viajar se desvanecieron y tuvimos que quedarnos más cerca de casa, nos ayudaron a sentir que éramos parte de algo más grande también", dice el artículo titulado "The 30 coolest streets in the world".

La revista británica recomienda visitar la choripanería Chori

Qué lugares recomienda visitar Time Out

"Los amantes de la gastronomía veneran a Sarkis por la comida tradicional armenia y Las Pizarras por los platos pequeños de calidad, mientras que una multitud joven cena en el asador asiático Niño Gordo, el bar de churros y tacos Juan Pedro Caballero y la choripanería Chori", recomienda la nota.

"Mercat alberga una panadería judía y un bar de vinos. Cuando llega el momento de los cócteles, Tres Monos ha sido clasificado como uno de los mejores bares del mundo, el deli Cacho se especializa en aperitivos y Puro Bistro es el lugar para los aficionados al cigarro y al whisky", agrega.

Obviamente, no podía faltar una parrilla. La elegida fue una no convencional pero siempre muy concurrida: La Carnicería, que se caracteriza por su carta breve y sus ahumados, la crítica culinaria se inclina por recomendar unas "pecaminosas mollejas con un toque de miel de caña de azúcar". También, un local que llama la atención de los extranjeros, Todos mates, que vende desde yerbas mate (orgánicas y saborizadas), hasta elegantes bombillas y equipos con valor agregado artesanal.

A la hora de los tragos, sugiere visitar el Bar 878, un "espacio cavernoso de dos barras dirigido por el excelente bartender Julián Díaz", indica. Y aconsseja probar The French 4, un trago espumante de gin y pera, ideal para el brindis de cierre.

Un lugar para visitar: Las Pizarras, por los platos pequeños de calidad

Las 30 calles más cool del mundo

1. Smith Street, Melbourne, Australia

2. Passeig de Sant Joan, Barcelona, España

3. South Bank, Londres, Reino Unido

4. San Isidro, La Habana, Cuba

5. Sunset Boulevard, Los Ángeles, Estados Unidos

6. Witte de Withstraat, Rotterdam, Países Bajos

7. Rua Três Rios, San Pablo, Brasil

8. Haji Lane, Singapur

9. Rua Rodrigues de Faria, Lisboa, Portugal

10. Calle Thames, Buenos Aires, Argentina

11. Křižíkova Ulice, Praga, República Checa

12. 7th Street, Melville, Johannesburgo, Sudáfrica

13. Cat Street, Tokio, Japón

14. 30th Avenue, Nueva York, Estados Unidos

15. Calle Levinsky, Tel Aviv, Israel

16. Milwaukee Avenue, Chicago, Estados Unidos

17. Gran Vía, Madrid, España

18. Calle Ocho, Miami, Estados Unidos

19. King Street, Sídney, Australia

20. Rua de Miguel Bombarda, Oporto, Portugal

21. Paseo de la Reforma, Ciudad de México

22. Main Road, Kalk Bay, Ciudad del Cabo, Sudáfrica

23. Alserkal Avenue, Dubái, Emiratos Árabes Unidos

24. Rue Tiquetonne, París, Francia

25. Mariannenstraße, Berlín, Alemania

26. Calle José Gálvez, Lima, Perú

27. Seaport Boulevard, Boston, Estados Unidos

28. Jægersborggade, Copenhague, Dinamarca

29. Allen Avenue, Lagos, Nigeria

30. Star Street, Hong Kong, China