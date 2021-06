Rating: Tinelli, preocupado por el rating y la salud de la madre de sus dos hijas

El conductor de ShowMatch - La Academia confirmó que Soledad Aquino recibió un trasplante de hígado luego de varios meses de espera

Días difíciles para Marcelo Tinelli: además de la carrera por el rating, donde su ShowMatch pierde en forma amplia ante Doctor Milagro y MasterChef Celebrity 2, se le sumó el delicado estado de salud de Soledad Aquino, madre de sus hijas Micaela y Candelaria.

El mano a mano del jueves entre los noticieros nocturnos fue para Telefe Noticias, con pico de 15 puntos, mientras que Telenoche llegó a 9,5. Doctor Milagro lideró la franja con una marca máxima de 20,8 puntos. La Academia, con la sentencia, el duelo y eliminación de Juli Puente, obtuvo un pico de 11,9 puntos.

Con MasterChef, Telefe se impuso ante eltrece con 22 puntos con la cuarta gala de la semana donde los participantes cocinaron con seis platos iguales. Más tarde, cuando arrancó Guido Kaczka, el certamen culinario llegó a una marca máxima de 23 puntos, mientras que Bienvenidos a bordo se mantuvo en 4 y 5 puntos.

Tinelli confirmó que Aquino recibió un trasplante de hígado

Este jueves, después de presentar al jurado de La Academia, el certamen de famosos de ShowMatch, Tinelli se puso serio para hacer una dedicatoria. "Antes de arrancar el programa del día de hoy les quiero mandar un beso grande a mis dos hijas. Mi ex está atravesando un momento de salud muy difícil. Les quiero decir que ha logrado el trasplante que tanto esperaba. Está saliendo de un trasplante, con todo lo que eso significa", dijo en referencia a Aquino, la madre de sus dos hijas mayores, Micaela y Candelaria.

"A Mica todo esto la agarró estando en Estados Unidos y está volviendo. Estuvimos toda la tarde, en un momento muy difícil como es trasplantar un órgano y que sea compatible con el cuerpo de la otra persona. Por suerte salió todo bien. Gracias a todos los médicos", siguió Tinelli, conmovido.

"Fue un día bastante difícil para todos nosotros, en un momento no sabíamos si el órgano venía o no, pero acá estoy. Y por todo eso, a este programa se lo quiero dedicar a mis dos hijas, Micha y Cande, y a Sole, que la está luchando como una guerrera, como siempre", cerró.

Aquino, que fue pareja de Tinelli entre 1986 y 1993, tuvo que ser internada a fines de marzo en el Sanatorio La Trinidad de Palermo, tras sufrir una hemorragia digestiva. "Fue un problema bastante severo. Tuvo una infección digestiva y una úlcera de duodeno que se le complicó y tuvo que terminar intervenida en terapia intensiva", explicó el empresario a comienzos de abril. Por entonces, ya se sabía que la mujer necesitaba de un trasplante de hígado.

Durante su internación, Aquino contrajo coronavirus, pero solo manifestó síntomas leves y consiguió recuperarse rápidamente. A fines de abril fue externada para continuar con su tratamiento de forma domiciliaria.

Rating: las otras competencias

Este jueves al mediodía se impuso Flor de equipo, en Telefe, con picos de 7,3 con el testimonio de la abogada de la menor que fue abusada por una monja en el norte del Gran Buenos Aires y luego con el repaso de la gala de MasterChef. En Lo de Mariana, eltrece llegó a 4,5. A la tarde, en la competencia directa se impuso Cortá por Lozano, en Telefe, con picos de 8,4. 100 argentinos dicen, en eltrece, tuvo una marca máxima de 7,7.

Este jueves Bendita quedó tercero en la franja y ganó la competencia directa con Los Mammones, con pico de 5,7, mientras que el ciclo de América tuvo a Fernando Bravo y obtuvo una marca máxima de 4 puntos.

MasterChef Celebrity 2: Claudia Fontán en el ojo de la tormenta

En MasterChef Celebrity 2 Claudia Fontán comenzó con el perfil bajo que tiene un reemplazo, luego se ganó su lugar hasta quedar en la cima de la excelencia, y de pronto se vino en picada hasta quedar en el subsuelo.

De una semana para la otra, la participante se instaló en el ojo de la tormenta, y desde el episodio donde levantó salsa del piso para agregar a su plato, cada accióin suya es puesta bajo la lupa.

En el último programa de esta semana, los participantes tuvieron que ponerse de acuerdo para cocinar el mismo plato, porque en sabor y presentación tenían que ser idénticos. Los resultados fueron pobres, pero sorprendió el de Fontán, que era muy superior al resto.

Germán Martitegui se lo dijo: "Hasta ahora probamos dos platos que no tienen nada que ver con el tuyo. Si sos ‘la madre de la endivia’ tendrías que haber transmitido el conocimiento. La tuya está glaseada. Estuviste medio 'canuta' con la información. La caramelizaste con miel y no le dijiste a nadie. Esto es un caos. Tu plato es sabroso porque vos cocinás muy sabroso".

A pesar de que el comentario tuvo crítica y elogio, a Claudia le pesó más la primera parte y así lo expresó: "Me la pasé yendo a todas las estaciones, pero evidentemente no llegábamos con el tiempo. Si algo no soy es canuta".