Esteban Bullrich habla con su hija de 6 años con una app que creó un emprendedor argentino: cómo es la herramienta

La apliación fue lanzada en 2017, por el emprendedor Mateo Salvatto. Fue diseñada para facilitar la comunicación de personas con diferentes discapacidades

Recientemente, el senador nacional de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich confirmó que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que le provoca parálisis muscular y le afecta el habla.

En una entrevista con Telenoche habló de las diferentes etapas anímicas por las que fue pasando cuando recibió el diagnóstico, pero también detalló algunas particularidades que padece, como los problemas de comunicación con su hija menor, de 6 años. La más pequeña -de los cinco hermanos- fue la que peor se tomó la noticia de su enfermedad.

"Ella está enojada, porque no me entiende muchas veces. Yo me olvido y hablo rápido, antes me emocionaba, lloraba porque ella no me entendía. Ahora uso una aplicación que es de un argentino, Mateo Salvatto, se llama ‘Háblalo’. La uso con ella para hacer la tarea, por ejemplo", había contando Bullrich en una entrevista con CNN.

La app Háblalo, que facilita la comunicación.

En la charla con Luciana Geuna y Diego Leuco en Telenoche, Bullrich dejó su mensaje de lucha y de cómo la historia se escribe día a día. "San Agustín decía: ‘planificá como si fueras a vivir cien años, pero viví como si te fueras a morir mañana’. Ahí está el secreto de la vida. La verdad es que no sabemos cuándo nos va a tocar ese destino. Nadie sabe", señaló.

La aplicación que usa Bullrich para comunicarse mejor

Creada por Salvatto en 2017 cuando tenía solamente 18 años, fue pensada para asistir a personas con problemas para comunicarse verbalmente o con dificultades de audición parciales o totales, gente con afasias, traqueotomías, parálisis cerebral o personas con ELA.

"Mis objetivos son claros: lograr la inclusión de las personas con discapacidad a través de la tecnología, y generar igualdad de oportunidades para todas las personas, también con tecnología", le dijo a TN Tecno en una entrevista en la que también contó cómo fue que se le ocurrió crear esta app para facilitarles la vida a personas con dificultades para hablar o escuchar.

"Mi mamá es profesora de sordos e intérprete de lengua de señas hace 35 años. Me crie entre personas con esta discapacidad y crecí viéndolos sufrir con muchísimas cosas que para las personas que no tenemos alguna discapacidad, son cotidianas y simples. Desde ir a comprar algo a un quiosco hasta hacer una denuncia", contó.

En redes sociales, Salvatto se mostró emocionado por el logro del trabajo de su equipo, Asteroid Techs, que sigue ayudando a personas de todo el mundo, aunque logra más visibilidad con casos como el de Bullrich.

El Senador Esteban Bullrich, diagnosticado recientemente con ELA, cuenta cómo utiliza @HablaloApp para hacer la tarea con su hija menor.Simplemente no tengo palabras, solo lágrimas. Solo orgullo. Solo emoción. Solo motivación para seguir luchando por la inclusión... siempre. pic.twitter.com/ynaBp0mpgK — Mateo Salvatto ???????? (@Mateons) May 31, 2021

"Simplemente no tengo palabras para describir el orgullo que esto me genera. Hace cuatro años que con todo el equipo de @asteroidtechs trabajamos diariamente para ayudar con @hablaloapp a la mayor cantidad de personas con discapacidad. Y este testimonio es un enorme reconocimiento y una motivación para seguir haciéndolo mucho tiempo más", destacó en sus redes sociales, donde compartió la entrevista de Bullrich, indica TN.

Háblalo ofrece diferentes alternativas, como un chat, pictogramas -para expresar sentimientos, partes del cuerpo o acciones- y las posibilidades de "hablar" o "escuchar", con un traductor de texto a voz y de voz a texto. Un dato clave: no necesita Internet para funcionar.