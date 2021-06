Dura advertencia: Israel dejaría de comprar carne si sigue el cepo exportador

"Si no podemos saber que nos van a vender carne de forma regular vamos a buscar otros lugares", dijo Galit Ronen, la embajadora en Argentina

El cepo exportador a la carne interrumpió el intercambio comercial con Israel, que últimamente había apostado a la provisión del producto desde nuestro país, y la embajadora de esa nación en nuestro país, Galit Ronen, expresó un fuerte reclamo: "Si no podemos saber que nos van a vender carne de forma regular vamos a buscar otros lugares", dijo, en tono diplomático.

Aunque también se expresó una queja: "No puede ser que cada vez que le da ganas a la Argentina, Israel se queda sin carne", afirmó", durante una charla con el Colegio de Abogados de La Plata.

La diplomática reflejó que conversó sobre el tema con diferentes funcionarios del Gobierno y les sugirió que se les otorgue una cuota como Hilton con la Unión Europea, o de carne kosher a Estados Unidos, pero esto es una solución que demora; hacer una cuota es un proceso legal que lleva tiempo".

Indicó que "fueron muy amables, pero al final no me dieron el sí, supongo que ellos piensan que la solución (del conflicto) está cerca, con lo cual consideran que no hay que tener una solución especial para Israel".

Desde que se anunció el cepo a las exportaciones de carne, a mediados de mayo, Israel inició gestiones para exceptuar de esa medida a la producción especial según los protocolos kosher que está en marcha en nuestro país sea considera como los compromisos de las cuotas Hilton y 481 con Europa, o intercambios con Estados Unidos y Colombia, 4 casos que quedaron excluídos de las restricciones.

El precio de la carne en Argentina

Hubo un dato que llamó la atención durante el fin de semana: en las góndolas de algunas cadenas de supermercados, el precio de los cortes populares de carne mostraba una baja de los precios. Sobre todo en la categoría "novillos". Retrocesos de hasta 20%. La novedad, la primera de este tipo en el último semestre, provocó satisfacción en funcionarios del equipo económico, que esta semana deben decidir si extienden la prohibición de las exportaciones de carne. O si reemplazan esa medida extrema por alguna otra, que ayude a aliviar los precios en los comercios.

La incipiente rebaja en los súper se relaciona con la tendencia bajista que tuvo el precio del kilo vivo en el mercado de Liniers, de hasta 20% en las distintas categorías de ganado. El tipo que más cayó fue de las "vacas conservas", la categoría que se exporta a China y que fue prohibida por el Gobierno.

En las carnicerías de barrio aún no se percibió un retroceso notable de los precios, como sí sucedió en los últimos días en las grandes cadenas. Esa baja, creen en el sector, podría producirse en las próximas jornadas.

De eso depende las próximas medidas oficiales. A finales de esta semana vence la prohibición de las exportaciones de carne, que sólo excluyó a los cortes premium que van a Europa (cuota Hilton).

Hay distintos escenarios que se analizan en los despachos oficiales. Lo que parece fuera de posibilidad es que se renueve la prohibición total. Los funcionarios destacan que la Argentina no puede darse el lujo de perder más ventas en dólares (se exportan unos u$s200 millones mensuales de carne), pero sí admiten que se viene una semana dura, con negociaciones a varias puntas con el sector para arribar a algún acuerdo.

En este contexto, una posibilidad cierta es que se apliquen cupos a la exportación. Que las ventas a China se reduzcan a la mitad, o incluso un poco más. Con el objetivo de presionar a una baja de los precios, que por ahora es sólo incipiente en el mercado mayorista.

En las góndolas de algunas cadenas de supermercados, el precio de los cortes populares mostraba una baja de precios

La otra chance que aparece en el horizonte -y que cobró notoriedad antes del fin de semana- daba cuenta de una suba en las retenciones a las exportaciones de carne. Hoy en día, la alícuota se encuentra en el 9% y hay chance de elevarla al 15% sin necesidad de pasar la medida por el Congreso.

Por último, también se analiza el levantamiento total de las restricciones. Algo que, en el inicio de la semana, parece poco probable.

Qué pasa con la evolución del precio de la carne

Más allá de los sucedido en los supermercados, las consultoras que miden la evolución de los precios en tiempo real detectaron que, hasta mediados de la semana pasada, la carne continuaba con su tendencia alcista.

En las tres primeras semanas de vigencia de la prohibición para exportar, los cortes en las carnicerías habían aumentado 6,1% en promedio, de acuerdo al Instituto de la Carne (IPCVA).

Hasta mediados de la semana pasada, la carne continuaba con su tendencia alcista

La consultora LCG, en tanto, midió que en la segunda semana de junio, la carne se encareció 2,8%, detrás de los rubros "Aceites" y "Lácteos".

El contexto había sido negativo, de acuerdo a esa consultora que mide precios en los supermercados: "En la segunda semana de junio la suba de precios de los alimentos promedió 1,59%, acelerándose 1 punto respecto a la semana anterior. El índice de alimentos y bebidas presentó una inflación mensual promedio de 3,4% en las últimas 4 semanas y 4,2% medida punta a punta en las mismas".