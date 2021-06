El empresario argentino radicado en España que explica por qué Argentina es "el peor país" para vivir

El emprendedor argentino Martín Varsavsky fundó siete empresas y triunfó fuera de la Argentina, en los Estados Unidos y en Europa. Hoy en día, está totalmente alejado del país y debió exiliarse luego de que la guerrilla explotara una bomba cerca de su casa y su primo fuera secuestrado por las Fuerzas Armadas.

Nunca regresó por diversas cuestiones, por ejemplo, en una publicación en su blog de 2010 contó que cuando quiso acercarse al país desde el exterior, fue amenazado en múltiples ocasiones y también fue tildado de "corrupto" por varios gobiernos.

Como si fuera poco, en su primera visita al país de vuelta, su esposa -que trabajó como periodista en África- fue salvajemente asaltada.

En la actualidad, Varsavsky reside en España y una de sus empresas con sede en Madrid y Barcelona es Overture Life, una firma de biotecnología que ofrece reproducción asistida y logró robotizar la fecundación "in vitro".

Su principal canal de comunicación es Twitter y a través de su cuenta personal suele publicar opiniones sobre la situación política, económica y social de la Argentina y otros países.

En numerosas ocasiones, discutió el aislamiento, aseguró que Alberto Fernández "destruyó la economía argentina" y se opuso a dichos de Axel Kicillof.

Una vez más, Varsavsky habló de la Argentina: en un tuit, dio a conocer el ranking de Bloomberg de los mejores y peores países para vivir durante la pandemia.

Según la clasificación, la Argentina es uno de los peores lugares para vivir y pasó a Colombia en cantidad de infecciones.

"Clasificación de los mejores y peores lugares para estar durante el coronavirus. Argentina es la peor del mundo. Nueva Zelanda la mejor. Europa está subiendo y Asia está cayendo", escribió Varsavsky sobre el informe.

Ranking The Best, Worst Places to Be during Covid. Argentina is the worst in the world. New Zealand the best. Europe rising, Asia falling. https://t.co/vcChnmtuQP — Martin Varsavsky (@martinvars) June 16, 2021