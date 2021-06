Tarjeta Alimentar: cuál es el cronograma de pagos para este mes

Aquellos que cobren la asistencia a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH) deberán esperar la acreditación escalonada por terminación del DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Ministerio de Desarrollo Social anunciaron el calendario de pagos para la Tarjeta Alimentar, que empezará a pagarse a partir de este viernes. Aquellos que cobren la asistencia alimentaria a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH) deberán esperar la acreditación escalonada por terminación del DNI.

Para los beneficiarios que tengan en sus manos la credencial física, la acreditación ser hará en forma automática este viernes 18 de junio.

En cambio, para quienes cobren a través de la AUH, y tengan hijas e hijos de entre 0 y 14 años inclusive, el cronograma de pago se iniciará la semana que viene, según el siguiente esquema:

- Documentos terminados en 0 y 1: martes 22 de junio.

- Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 23 de junio.

- Documentos terminados en 4 y 5: jueves 24 de junio.

- Documentos terminados en 6 y 7: viernes 25 de junio.

- Documentos terminados en 8 y 9: lunes 28 de junio.

A través de ese programa, el Ministerio de Desarrollo Social destinará $184.800 millones durante este año a casi cuatro millones de niñas, niños y adolescentes, a partir de la ampliación de su alcance a las familias con hijos de hasta 14 años inclusive. "Esta política pública, que busca mejorar la calidad nutricional, comenzó antes de la pandemia pero frente a esta segunda ola de contagios adquiere una importancia vital", indicó el ministro Daniel Arroyo.

Con la última extensión, la Tarjeta Alimentar llegará a 3.885.067 personas mediante 2.320.183 plásticos. De acuerdo con los datos de Desarrollo Social, de ese total de personas alcanzadas, 3.764.278 son hijas e hijos menores de 14 años, 48.820 son hijos o hijas con discapacidad y 71.969 son personas embarazadas.

Para percibir la Tarjeta Alimentar no es necesario hacer ningún trámite, ya que su implementación es automática y se realiza cruzando bases de datos de la Anses y la AUH. El organismo conducido por Fernanda Raverta es el encargado de informar al titular (por teléfono o mensaje de texto) que está en condiciones de retirar su tarjeta por el banco que determine cada provincia.

¿Cuál es el monto que otorga la tarjeta?

La Tarjeta Alimentar permite comprar todo tipo de alimentos, salvo bebidas alcohólicas, y también incluye algunos productos de higiene y pañales. Los montos que se acreditan dependen de la condición de los beneficiarios.

Familias con un hijo o hija de hasta 14 años de edad o discapacitado: $6000 mensuales.

Familias que tienen 2 hijos o hijas en la misma franja etaria (o uno con discapacidad): $9000 por mes.

Familias con tres o más hijos o hijas menores de 14 años: $12.000 mensuales.

Personas beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo: $6000 por mes.

Qué pasa si no se consume el monto total del mes

El monto mensual a invertir es un 100% mayor que seis meses atrás

Si se tiene en cuenta que la Tarjeta Alimentaria solo permite la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, y no se puede extraer dinero en efectivo, muchos tienen la duda de si algún mes no se utiliza el total que se deposita, si ese monto se pierde o se acumula con el siguiente.

La respuesta es contundente: la Tarjeta Alimentar no es para ahorra dinero sino que es para gastar en elementos de la canasta básica. Por ese motivo los saldos mensuales no son acumulativos. Esto significa que si queda un monto sin usar del mes, al siguiente vuelve automáticamente a cero antes de recibir la siguiente carga.

Los beneficiarios deberán esperar a que la ANSES anuncie las fechas de pago de junio

Cómo puedo consultar el saldo

Los beneficiarios pueden consultar su saldo de diversas maneras, aunque en primer lugar deben saber qué banco emitió su tarjeta ya que el dinero disponible en cuenta se debe confirmar ingresando al sitio web de cada entidad bancaria.

En el caso del Banco Nación, además de la web se puede consular telefónicamente.

Banelco: 011-4320500.

Red Link: 0800-222-7373.

Tarjeta alimentaria de débito Mastercard azul: 0810 666 4803.

Tarjeta alimentaria de débito VISA: 0810-666-3400.

Mensajes de texto: en la documentación que se emite con la Tarjeta Alimentar figura un teléfono impreso al que se puede enviar un mensaje de texto gratis para consultar el saldo.

Por cajero automático: cuando se ingresa la tarjeta en los cajeros Link o Banelco, se selecciona la opción "Consultar saldo".

Los indispensables para comprar con la tarjeta alimentaria

De acuerdo a las recomendaciones del Gobierno Nacional, aquello que se puede comprar con la tarjeta alimentaria es lo que contribuya a una alimentación saludable con productos variados y de todos los grupos, que aporten los nutrientes y energía necesarios.

Según las recomendaciones del sitio oficial de la Nación, cuando se elige lo que se va a comprar con la tarjeta alimentaria, se detalla que los alimentos frescos y mínimamente procesados, son importantes para evitar el exceso de sal, azúcares y grasas.

Por otro lado, se recomienda evitar por ejemplo gaseosas, jugos y aguas saborizadas; embutidos, snacks y golosinas.

Alimentos recomendados

Entre los alimentos que se puede comprar con la tarjeta alimentaria, el Gobierno recomienda algunos específicos como los que se describen a continuación. Entre ellos contemplan:

Leche, yogur y quesos

Frutas y verduras

Carnes y huevos

Legumbres, cereales, papas, pan y pastas

Panes

Aceites, frutas secas y semillas

De acuerdo a la explicación del Gobierno, los lácteos ayudan a crecer y mantener huesos y dientes fuertes, ya que aportan el calcio y proteínas que se necesita durante toda la vida. Las leches en polvo deben conservarse en un lugar fresco, seco y en su envase original (siempre bien cerrado). Si elegís leche larga vida, una vez abierta, debe ir a la heladera.

¿En qué lugares se puede usar la tarjeta?

Además de saber lo que se puede comprar con la tarjeta alimentaria, es importante conocer que se puede utilizar en cualquier tipo de comercio que cuente con posnet:

Comercios

Almacenes

Supermercados

Ferias

Mercados Populares

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se están organizando ferias itinerantes de la economía popular y la agricultura familiar que cuenta con ese medio de pago. Asimismo, en pocos meses estará disponible un aplicativo que permitirá realizar las compras a través del celular.