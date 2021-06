Milei estalló en el programa de Viviana Canosa: "Zurdos de mierda, están perdiendo la batalla"

Invitado al programa, el economista se refirió a la difusión de una "lista negra", con nombres, vínculos, fotos y datos personales de "conservadores"

El economista liberal Javier Milei habló sobre la difusión de una "lista negra" con nombres, vínculos, fotos y datos personales de "conservadores" de la Argentina que generó un amplio rechazo entre dirigentes políticos, periodistas, actores y artistas.

Y, como suele suceder con él, fue más noticia por sus exabruptos que por sus pensamientos: "Zurdos de mierda, están perdiendo la batalla", dijo en referencia al actual Gobierno.

Invitado al programa Viviana con Vos (A24), el economista aseguró: "Mi opinión es mi propiedad. Muchos de los que están en este Gobierno avalan la persecución a los que ellos consideran conservadores".

"Si vos estás del otro lado, te van a estropear, matar y dar con lo que sean", dijo en referencia al grupo que confeccionó el listado y a quienes apoyaron su publicación.

"No les importa arruinarte la vida, porque no pensás como ellos", aseguró ante la conductor.

"¿Sabés qué es lo bueno de todo esto? Como todos nos podemos equivocar, nos obligan a ser mejores", agregó.

"Estamos siendo tan mejores que ellos, los estamos aplastando en la batalla cultural y los estamos pasando de arriba. No solo le ganamos en lo productivo, sino que además somos superiores moralmente y somos superiores estéticamente. Somos mejores en todo y les duele".

Milei consideró: "Como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado, poniendo torres de guita para hacernos mierda y aún así no pueden. Tuvieron que bajar la nota. Están desesperados".

Y completó: "Los zurdos de mierda están perdiendo la batalla cultural. Por primera vez se ven acorralados".

Viviana Canosa dijo que ella dejaba que sus invitados dijeran lo que quisieran

Canosa a Gustavo Sylvestre: "Chupabraguetas del poder"

El mes pasado, la periodista estalló contra Gustavo Sylvestre luego de una pregunta que el periodista de C5N le hizo a Claudio Belocopitt, titular de la Unión Argentina de Salud y uno de los accionistas principales del Grupo América, multimedio al que pertenece A24.

Es que el Gato le preguntó por ciertas personas de su grupo de medios que envían mensajes peligrosos con respecto a la pandemia del coronavirus Covid-19, aunque sin dar nombres propios.

"Inmoral, indecente, cero profesional. Sylvestre, andá a comerte un paquete de Whiskas. Quería que Belocopitt diga 'Canosa es una negacionista, le voy a pegar una patada en el c...", dijo la conductora.

"'Pero Claudio, decime una cosa, es la vida o la muerte', dice el paparulo este. A ver, Sylvestre, no sé si alguna vez fuiste periodista, pero no lo sos. Intentaste acorrarlar al dueño de este canal. Podrías entrevistar por mail, ¿entendés? Si no repreguntás y le chupas las medias al presidente", comenzó Viviana Canosa su descargo contra el conductor de Minuto uno.

"¿Podrías acorralar a Cristóbal López o a Fabián de Sousa (dueños de C5N) como intentaste acorrarlar a Belocopitt? ¿Qué querías, que diera los nombres de los que puede echar porque pensamos diferente a vos y no tenemos un discurso único, porque no somos chupabraguetas del poder y venimos acá a poner lo que hay que poner?", preguntó furiosa.

"Cada uno dice y hace lo que siente. ¿Te molesta que Belocopitt nos contrate para decir lo que se nos da la gana y con respeto? Sylvestre, vos que le dijiste a los excombatientes de Malvinas que eran unos cobardes, el cobarde sos vos", continuó.

"Nosotros somos patriotas y ustedes son una vergüenza. Así cuentan la guita que les dan por mes, porque es imposible defender lo indefendible y no ponerse del lado de la gente. ¿Quién puede querer que alguien se muera? ¿Cómo la vida y la muerte? Ustedes que no critican el vacunatorio VIP, que aplauden al presidente como chupamedias todo el tiempo y no preguntan, ¿de qué periodismo hablás?", expresó Viviana.

"Te cag... encima si eso te llega a pasar, pañales para adultos", dijo y continuó: "Me gustaría verte con los dueños de tu canal como yo entrevisto a Belocopitt, o con Cristina Fernández de Kirchner, porque con Alberto Fernández ya te vimos, dice lo que vos le decís porque es columnista de tu programa"

"Esto gratis no puede ser, y también se lo digo a Duggan, porque hacen una caza de brujas", lanzó la conductora asegurando que a varios les molesta "ver una mujer empoderada".

"Necesitaba decirlo ahora, porque a mí me dan vergüenza", concluyó la presentadora de A24.