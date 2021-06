18 de junio, día del sushi: dónde comprar con descuentos de hasta un 50%

Hace mucho tiempo que este plato elaborado a base de arroz y pescado dejó de lado su costado exótico y se volvió en uno de los preferidos de los argentinos

Este 18 de junio se celebra el Día Internacional del Sushi. Desde hace mucho tiempo, este plato elaborado a base de arroz y pescado dejpó de lado su costado exótico y se volvió en uno de los preferidos de los argentinos.

De hecho, tiene gran cantidad de adeptos, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde la oferta se multiplica con distintos estilos de la cocina japonesa y fusión, con versiones vegetarianas y veganas para quienes no consumen pescado.

De acuerdo a datoso suministrados por Rappi, se realizan más de 30.000 pedidos por semana en todo el país. Pero el delivery no es la única forma de disfrutarlo, ya que existen muchos y muy buenos restaurantes especializados en sushi de distintas variantes habilitados para recibir comensales de acuerdo con los protocolos que impone la pandemia.

Sin embargo, para aquellos a los que el frío los haga quedarse en casa, está la oportunidad de aprovechar los descuentos y promociones por el Día del Sushi para envíos a domicilio o take away. Las propuestas incluyen diferentes piezas a precios promocionales y combos creados exclusivamente para la celebración.

En algunos casos, el festejo se extiende hasta el domingo, para continuar con la "Sushi Week" (semana del sushi).

Promociones y descuentos

Rappi: Durante todo el mes, promociones y descuentos de hasta 50% off en comercios seleccionados. Entre ellos se destaca Otaku con 50 % off en rolls y 30% off en toda la carta, Hana Sush con 50% off y envíos sin costo, Nippon Sushi Premium descuentos de hasta 50% off y envíos sin costo y Che Sushi con descuentos desde 4 0% en todas las tablas.

PedidosYa: Hasta el 20 de junio descuentos en sushi bajo "Sushiweek". Promociones desde 30 % off. Se destacan las propuestas de Rollstar (válido para el domingo) con el combo Stone L a $ 1.569, Tigre Morado (válido para el domingo) con el combo Chancay a $ 1.204, Sushi Pop con el combo Tokio de 40 piezas a $ 1.026 y La Causa Nikkei con el combinado de salmón, las 12 piezas a $ 599.

Puerta del Inca (Bolívar 373, San Telmo): 2 x 1 en los pedidos de todas las variedades de la carta. Delivery de 12 a 23. Reservas y pedidos al WhatsApp 1170-505050 o por https://campsite.bio/puertadelinca.

SushiClub: Durante la semana del 14 al 20 de junio, ofrece el combinado Blue Sea de 45 piezas a $ 2.935 (antes $ 5.786). Además, el formato especial de 60 piezas por $ 3.669. Las ofertas son válidas en las compras online para sus servicios de delivery y take away. Para realizar pedidos https://www.sushiclub.com.ar/index.php. Baez 268, Cañitas y sucursales.

Sushi Pop: ofrece un 30% de descuento para quienes retiren los pedidos en las sucursales. www.sushipop.com.ar

Miyako Sushi Restó: 15% de descuento en take away, abonando en efectivo. Pedidos por whatsApp 15-2726-934 o al teléfono 4611-2638. Av. Nazca 388, Floresta.

Hija de Tigra: 15% de descuento en todas sus piezas de maki. Los pedidos se pueden realizar a través del teléfono al 11 6265-7948 o a través de Pedidos Ya, y la oferta es exclusiva para take away o delivery. Av. Caseros 514, San Telmo

Sipán: Bandeja de 8 piezas -5 makis y 3 niguiris- a elección por $ 650. Opción con 18 piezas -15 makis y 3 niguiris- a elección por $ 1.450. Cabe destacar que en su carta habitual ofrecen mix de niguiris de 6 piezas por $ 500, rolls de makis de 5 piezas desde $ 300 y de 10 piezas desde $ 500. Para delivery se puede pedir a través de Pedidos Ya y de https://linktr.ee/MercadoSoho. Armenia 1744, Mercado Soho Palermo.

Fabric Sushi: Hasta el 18 de junio ofrecen dos promociones. Selección Moriwase: 20 piezas (5 kurimu, 5 niguiri huanca, 5 New York y 5 Tobiko) con chococheese de regalo, a $ 1.200. Mientras que la selección Matsuri ofrece 30 piezas y vino Cafayate Reserva Torrontés a $ 2.100. Para pedidos, www.fabricsushi.com.ar y PedidosYa.